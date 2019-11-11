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EarnНовостиThe Witcher 3: Wild Hunt — Обзор
Автор: Gamehag в November 11, 2019
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The Witcher 3: Wild Hunt — Обзор

The Witcher 3: Wild Hunt — Обзор

Почему и за что я так ненавижу Третьего Ведьмака...

Примечание: Я не желаю никого оскорбить, затронуть или обидеть, это лично моё сугубое мнение. Попрошу не снижать оценку статьи за адекватную критику, которая вам не понравилась только из-за того, что здесь сказали про минусы Третьего Ведьмака.

The Witcher 3 — одна из лучших игр последнего десятилетия, и с этим можно согласиться, ведь, казалось бы даже и придраться не к чему, там есть всё: Красочный, зависимый от ваших решений, сюжет; Проработанный открытый мир; Красивые девушки, монстры, и логически всё это связано. Правда, это не делает ее идеальной (ведь таких и не бывает), и у многих игроков к тем или иным моментам не раз возникали претензии, как и у меня, у человека, который проиграл более трех-ста часов.  Вы уверены, что ожидали именно того Ведьмака, которого получили?    xtJrBudcYeksnBAsptqd2bqd9nU3mK.jfif

Давайте сразу затронем тему, которая наверняка всех долго раздражала, чтобы потом снова не отвлекаться на неё. Я считаю, что человек, который придумал знаки вопроса на карте, явно был злым гением или математичкой в прошлом, видимо, и такие есть в CD Project. Мало того, что практически вся игровая карта буквально забита ими, так в большинстве случаев вы не получите там ничего интересного, кроме очередного ящика с бесполезным снаряжением, а конкретно: мечи и броня малого уровня. Хотя нет, возможно, вам повезет и вы найдёте там ещё и утопленников или бригадиров, а быть может, даже волков, но ведь, всё равно, толку никакого. Но это лишь своеобразная психология. Рулетка.

Конечно, отключить данные значки можно, чтобы было хоть как-то поуютнее, но ведь, это уже не так естественно, не так, как было разработано и задумано. Знаете, это тоже самое, что если бы вам предложили бы играть за Весемира, а вы бы настаивали на том, чтобы управлять и играть за Цири, только потому, что так поуютнее и краше.

Можно, было бы конечно, проигнорировать данные "вопросики", но вы, хотя бы, раз открывали карту, когда приезжали на Скеллиге? Если кто-то из вас не открывал и не знает, то я сильно завидую вам, ведь там прорва этих вопросительных знаков, целая чертова туча. И некоторые из них, так же несут бессмысленность, как и другие, около 70-75% мест, которые помечены этими "вопросиками" — это затонувшие корабли, где снова таки, вам может слегка повезти, если там окажутся ещё и утопленники.

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Перейдём к более раздражающим темам, а именно: Перевод, Система фехтования и другое, мешающее сюжету.

Начнём с Перевода. Наверняка, многие начинающие фанаты спросят: «А что с ним не так?» — Ответ легок, как партейка в Гвинт с крестьянами. Перевод — Это, как раз таки, основное за то, что можно ненавидеть Третий Ведьмак. Быть может, вы не замечали, но периодически звук речи либо растягивается, либо ускоряется или искажается, чтобы хоть как-то попадать под открытие-закрытие рта персонажа. И это вовсе не придирки. Я думаю, что было бы легче выучить польский, чем попробовать это протерпеть на протяжении всей игры. Свечку и пару кронов тому, кто этого не замечал.

Система Фехтования: «А что с ней-то не так?» — Увы, но вся ветка игрока, при использовании меча или же класса "мечника" - это не новые движения, а просто техники и параметры, однообразно написанные. "Отбивание стрел", "Дальность прыжка при увороте", "Увеличение урона". А технически это все те же "Быстрый удар-Сильный удар-Добивание". Та же техника "Вихрь", которая хоть чутка разбавляет однообразную картину боя, находится где-то настолько глубоко в списке, что требует качать практически только ветку мечника, чтобы до неё добраться. Даже за более трех-ста часов - у меня не вышло прокачаться до Вихря, извините.

"Другие плюшки, мешающие сюжету"  — Что же это за плюшки? — Например, это открытый мир. Когда вы решаетесь идти строго по сюжетной линии, дабы скорее найти Цири, то во время путешествия к нужному месту — можете наткнуться на ЧЕМПИОНАТ КУЛАЧНОГО БОЯ!! — А что насчет партеечки в Гвинт? Ради какой-либо "легендарной" карточки или мешочка с кронами. Неужели Цири должна сидеть и ждать, пока Геральт всё это пройдет и выиграет, дабы приступить к её поискам? — Увы, да. Думаю, что у большинства игроков именно 90% наигранных часов состоят как раз таки из-за этих плюшек.

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