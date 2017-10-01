The Witcher 3

С давних пор самым худшим врагом для человека был вовсе не чужеземец, а сосед.

Геральт

Ведьмак-3 Дикая Охота является произведением искусства в мире компьютерных игр.Душевная,шедевральная,с вкраплениями тонкого юмора,местами пошловатого но в целом очень даже здорового. Ведьмак-3 Дикая Охота это гигантская эпопея из множества переплетённых между собой сюжетных линий и вплетённых в сказочный мир,порой жестокий и дикий,но такой живой и притягательный. Каждая история в игре это небольшая отдельная глава,отдельная книга в которой вы примете участие и от вашего выбора будет зависеть,как в последствии сложатся судьбы людей с которыми вам посчастливится там встретиться. Оба дополнения к игре также неразрывно связаны с основной частью игры.Графика в игре на 10/10 со своими уникальными неподражаемыми чертами.На паузе или на скриншотах создаётся впечатление что вы смотрите полотнища итальянских живописцев, даже есть ощущение что написано на холсте.Это особенно видно в диалогах с другими персонажами. Гамма очень разнообразна и красочна. Очень сильно ощущается атмосфера при смене погодных условий и времени суток. Отдельно стоит отметить анимацию персонажей,передача эмоций и мимика на высочайшем уровне,в какой то момент привыкаешь на столько что кажется они и правда живые актёры)Музыка выше всяких похвал ,полностью соответствует духу того времени, передаёт настроение момента происходящего на экране. Озвучка персонажей и второстепенных эпизодических НПС также на топ уровне. Совсем нет ощущения что на экране боты,даже самые последние мелочи озвучены,в городах всё живёт и гудит,гремит,стучит,танцует и поёт. В поле только ветер и стрекотание насекомых, в лесу вой волков и жужжание назойливой мошкары, на болоте квакание лягушек....можно перечислять долго). Относительно приоритета на каком языке играть я выбрал русский, голоса наших актёров очень удачно подходят всем персонажам. Знаю прекрасно что есть ценители оригинальной озвучки,это дело каждого лично. Единственный курьёз заключается в том,что часто текст который нужно произнести не совпадает с анимацией персонажа по времени,посему фраза иногда очень быстро произносится как скороговорка или наоборот между словами большие паузы,как у политиков в интервью,не хватает только ещё ЭЭэкать. Однако к этому очень быстро привыкаешь и даже относишься с улыбкой. В итоге 10/10.По поводу сюжета также 10/10. Настолько всё продуманно и проработано,так закручены истории что дух захватывает. Иногда несколько часов идёшь по какому то квесту, а до конца непонятно что к чему,постепенно вчитываешься во все мелочи, слушаешь все диалоги и история обрастает тонкостями и мелочами,но всё равно не понятно чем же кончится, становится всё любопытнее и любопытнее,градус повышается! А в конце как снег на голову часто происходит так что всё неожиданно разворачивается,картина полность предстаёт перед игроком.Нижняя челюсть до пола.Занавес.Открытый мир,единственное слабое место Ведьмака-3 Дикая Охота. По началу играя очень любопытно отвлекаться от сюжета на всякие мелочи и закоулки. Потом ближе к середине относишься к этому как просто к рутине увеличивающей игровое время и без того очень долгой игры.Надо знать лишь что всё-таки стоит совать нос везде ,просто можно дозированно это делать,чередуя с прохождением сюжетных квестов и тогда будет вам "щастье". 8/10.В заключении хочется подытожить и назвать Ведьмак-3 Дикая Охота ни много ни мало лучшей одиночной игрой на ПК!!! Аплодисменты. Занавес.