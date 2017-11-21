The Witcher (первая часть), Геральт - Ведьмак из Ривии.

Игра, созданная по мотиву книг из серии романов "Сага о Ведьмаке" Анджея Сапковского с одноименным героем. Создана и издана игра была польской компанией CD PROJEKT RED.
Многие, конечно, уже знают, что достаточно давно была создана третья часть популярного "The Witcher", но совсем немногие играли во вторую и еще меньше в первую, но это статья будет про первую часть и серию романов (планируются и остальные).
Геральт из The Witcher 3:
Геральт из The Witcher 2:
Геральт из The Witcher:
Первая книга о Ведьмаке была создана еще в 1986 году, а последняя, не так давно, в 2013.
По её мотивам был также выпущен и польский телесериал и до сих в производстве и другой сериал от другой компании. Даже поставлена рок-опера и создавались комиксы по Ведьмаку. (Анджей может еще долго гордиться плодом его трудов)
Сам Геральт является по профессии охотником на чудовищ. В детстве ему (как и прочим ведьмакам) были приданы очень высокие боевые качества с помощью мутаций, поэтому люди не очень положительно к нему относятся. Он скверно относился к политике и пытался в неё не вмешиваться, но всё же был впутан в войну между разными королевствами.
Всего книг 9:
- "Ведьмак" (1986)
- «Последнее желание», сборник рассказов (1986, под названием "Ведьмак")
- «Меч Предназначеня», сборник рассказов (1992)
- «Кровь Эльфов» (1994)
- «Час Презрения» (1995)
- «Крещение Огнём» (1996)
- «Башня Ласточки» (1997)
- «Владычица Озера» (1998)
- «Сезон Гроз» (2013)
Первая части серии игр создана в октябре 2007 года. Её разработка составляла 4 года. Её очень высоко оценили критики по всем параметрам, но заметили технические ошибки.
В игре мы управляет нашим главным героем романов - Геральтом из Ривии. Действия разворачиваются после событий саги о Ведьмаке "Владычицы Озера". Оставшись в живых. Геральт впадает в амнезию и вынужден восстанавливать свой утеренный опыт в убийствах. В то же время игроку придется совершать выборы, от которого зависит сюжет и изменяет мир перед ним, что заставляет проходить игру снова и снова, по новому делая свой маленький мир.
Геральт во время своих приключений получает опыт (за убийство противников или выполнению квестов) за который может по рассмотрению игрока выбрать ему необходимые ему умения, в зависимости от его предпочтений.
Геральт владеет несколькими стилями боя:
- Силовой, эффективный против сильных, медленных, тяжелозащищенных противников. Высокий урон, но низкая скорость атаки
- Быстрый, эффектиный против быстрых противников, относительно маленький ущерб, но быструю скорость атаки.
- Групповой, эффективен против большоого количества противников. Малый урон и скорость атаки.
Также он владеет небольшим, но достаточными видами магии, выраженной Знаками:
- Аард - оглушающее заклинание, отталкивает противников и позволяет добить некоторых противников одним ударом оружия
- Игни - огненное заклинание, наносит урон и воспламенение противника, продолжительный урон
- Квен - создаёт небольшой магическое поле вокруг Герольта, которое наносит нападающим урон, исчезает при атаке Геральта или по истечению времени.
- Аксий - заклинание-манипулятор, есть возможность заставить врагов сражаться на Вашей стороне.
- Ирден - последнее заклинание, которое устанавливает магическую ловушку, которая наносит урон близжайшим противникам
Важной частью игры составляет алхимия (на средней и тяжелой сложностях. Изменить сложность во время игры НЕЛЬЗЯ).При помощи алхимии можно создавать потребляемые предметы из найденых им предметов.
Геральт может создавать
- Эликсиры - дают особенные временные (зачастую) эффекты, которые помогут герою во время боёв или изучению мира. При большом потреблении эликсиров появляется токсичность, которая при большом количестве может даже убить Ведьмака.
- Масла - наносятся на меч, увеличивают урон к определенным противникам и/или добавляют некоторые эффекты
- Бомбы - в некотором радиусе при метании накладывают на врагов разные эффекты и наносят урон.
Сражаться Геральту придётся и с чудовищами, призраками, эльфами, людьми и многими другими. Его виды мечей совмещены под две особенности:
Серебрянные, против монстров.
Стальные, против людей и нелюдей.
В игре присутствуют 5 различных глав (не считая пролог и эпилог), и сюжет может меняться, по выборам из прошлых глав. Во время его приключений Геральт встречает своих старых друзей (которых он не помнит)и заводит новых. В каждой главе его ожидают основные и второстепенные квесты в другом месте, сопровождая тонким сюжетом.
Практически в любое время Геральт может встретить персонажей, которые согласятся сыиграть с ним в Покер костями, Кулачные бои или "Пьём до дна".
В качестве Коллекционных предметов в Ведьмаке представляются Девушки, верней Эротические карты, получаемые в награду после полового акта с ней. Они встречаются во всех главах прохождения.
В прологе - 1 карточка
В первой главе -3 карточки
Во второй главе - 5 карточек
В третьей главе - 8 карточек
В четвертой главе - 4 карточки
В пятой главе - 5 карточек
Некоторые условия противоречат условиями получения других карточек, поэтому также являются поддталкиванием к перепрохождению игры
Как сказано выше, возможны статьи по 2 и 3 части. На этом всё.