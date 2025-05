The Witcher (первая часть), Геральт - Ведьмак из Ривии.

Игра, созданная по мотиву книг из серии романов "Сага о Ведьмаке" Анджея Сапковского с одноименным героем. Создана и издана игра была польской компанией CD PROJEKT RED.

Многие, конечно, уже знают, что достаточно давно была создана третья часть популярного "The Witcher", но совсем немногие играли во вторую и еще меньше в первую, но это статья будет про первую часть и серию романов (планируются и остальные).



Геральт из The Witcher 3:







Геральт из The Witcher 2:







Геральт из The Witcher:





"Ведьмак" (1986) «Последнее желание», сборник рассказов (1986, под названием "Ведьмак") «Меч Предназначеня», сборник рассказов (1992) «Кровь Эльфов» (1994) «Час Презрения» (1995) «Крещение Огнём» (1996) «Башня Ласточки» (1997) «Владычица Озера» (1998) «Сезон Гроз» (2013)









Первая книга о Ведьмаке была создана еще в 1986 году, а последняя, не так давно, в 2013.По её мотивам был также выпущен и польский телесериал и до сих в производстве и другой сериал от другой компании. Даже поставлена рок-опера и создавались комиксы по Ведьмаку. (Анджей может еще долго гордиться плодом его трудов)Сам Геральт является по профессии охотником на чудовищ. В детстве ему (как и прочим ведьмакам) были приданы очень высокие боевые качества с помощью мутаций, поэтому люди не очень положительно к нему относятся. Он скверно относился к политике и пытался в неё не вмешиваться, но всё же был впутан в войну между разными королевствами.Всего книг 9:

Первая части серии игр создана в октябре 2007 года. Её разработка составляла 4 года. Её очень высоко оценили критики по всем параметрам, но заметили технические ошибки.



В игре мы управляет нашим главным героем романов - Геральтом из Ривии. Действия разворачиваются после событий саги о Ведьмаке "Владычицы Озера". Оставшись в живых. Геральт впадает в амнезию и вынужден восстанавливать свой утеренный опыт в убийствах. В то же время игроку придется совершать выборы, от которого зависит сюжет и изменяет мир перед ним, что заставляет проходить игру снова и снова, по новому делая свой маленький мир.



Геральт во время своих приключений получает опыт (за убийство противников или выполнению квестов) за который может по рассмотрению игрока выбрать ему необходимые ему умения, в зависимости от его предпочтений.





Геральт владеет несколькими стилями боя:

Силовой, эффективный против сильных, медленных, тяжелозащищенных противников. Высокий урон, но низкая скорость атаки

Быстрый, эффектиный против быстрых противников, относительно маленький ущерб, но быструю скорость атаки.

Групповой, эффективен против большоого количества противников. Малый урон и скорость атаки.

Аард - оглушающее заклинание, отталкивает противников и позволяет добить некоторых противников одним ударом оружия

Игни - огненное заклинание, наносит урон и воспламенение противника, продолжительный урон

Квен - создаёт небольшой магическое поле вокруг Герольта, которое наносит нападающим урон, исчезает при атаке Геральта или по истечению времени.

Аксий - заклинание-манипулятор, есть возможность заставить врагов сражаться на Вашей стороне.

Ирден - последнее заклинание, которое устанавливает магическую ловушку, которая наносит урон близжайшим противникам

Эликсиры - дают особенные временные (зачастую) эффекты, которые помогут герою во время боёв или изучению мира. При большом потреблении эликсиров появляется токсичность, которая при большом количестве может даже убить Ведьмака.

Масла - наносятся на меч, увеличивают урон к определенным противникам и/или добавляют некоторые эффекты

Бомбы - в некотором радиусе при метании накладывают на врагов разные эффекты и наносят урон.

Также он владеет небольшим, но достаточными видами магии, выраженной Знаками:Важной частью игры составляет алхимия (на средней и тяжелой сложностях. Изменить сложность во время игры НЕЛЬЗЯ).При помощи алхимии можно создавать потребляемые предметы из найденых им предметов.Геральт может создавать



Сражаться Геральту придётся и с чудовищами, призраками, эльфами, людьми и многими другими. Его виды мечей совмещены под две особенности:

Серебрянные, против монстров.

Стальные, против людей и нелюдей.



В игре присутствуют 5 различных глав (не считая пролог и эпилог), и сюжет может меняться, по выборам из прошлых глав. Во время его приключений Геральт встречает своих старых друзей (которых он не помнит)и заводит новых. В каждой главе его ожидают основные и второстепенные квесты в другом месте, сопровождая тонким сюжетом.



Практически в любое время Геральт может встретить персонажей, которые согласятся сыиграть с ним в Покер костями, Кулачные бои или "Пьём до дна".



В качестве Коллекционных предметов в Ведьмаке представляются Девушки, верней Эротические карты, получаемые в награду после полового акта с ней. Они встречаются во всех главах прохождения.



В прологе - 1 карточка

В первой главе -3 карточки

Во второй главе - 5 карточек

В третьей главе - 8 карточек

В четвертой главе - 4 карточки

В пятой главе - 5 карточек



Некоторые условия противоречат условиями получения других карточек, поэтому также являются поддталкиванием к перепрохождению игры



Как сказано выше, возможны статьи по 2 и 3 части. На этом всё.