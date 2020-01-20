The Witcher

Всем привет с вами vector сегодня мы поговорим о серии игр Ведьмак статья будет разделена на две части в каждой части по одной игре.

Игра Ведьмак создана польской компанией CD Projekt RED в жанре RPG. Основой сюжета лежит продолжения серии книг Анджея Сапковского. Первая часть вышла 26 октября 2007 года и вышла на платформу GOG позже 16 сентября 2008 года уже в steam. Игра начинается после книги «Владычица Озера» (прошло 5 лет). Начинается все с того что Геральт потерял память после смерти но Трисс его спасла. Далее мы попадаем в Каэр Морхен это крепость ведьмаков , он служит только для зимовки . Там Геральт пытается вспомнить все что он знал, а это как пользоваться знаками, друзей и что с ним произошло. Далее на Каэр Морхен нападают бандиты под руководством Ральф Блюндена их клан назывался «Саламандры» с ними также был чародей . У них была самая элементарная цель украсть у ведьмаков мутагены. Во время нападения на Каэр Морхен погибает один из самых молодых ведьмаков - Лео от рук Профессора .Далее Геральт отправляется в Вызиму это столица Темерии наша цель проста найти нападавших. Там мы узнаем что идет война между людьми и эльфами . Но это еще не все в городе объявлен карантин и за чего ворота города закрыты и нам придется выполнять заказ местных жителей. Они рассказывают что их беспокоит чудовища, которая призывает ведьм с болота мы выполняем заказ и попадаем в замок . В замки Геральт попадает в тюрьму где мы встречаем снова Профессора . За профессора вносят залог и его отпускают. А нам приходится сбегать с тюрьмы . Нам удается сбежать но не без помощи , нам помогает Зигфрид из Денесле.Далее Геральт нанимает адвоката из Храмового квартала, чтобы он добыл информацию о бандитах из «Саламандры». Но адвокат не успевает нам сообщить информацию так как был убит от рук Азара Яведа. Потом чародей притворяется Зигфридом его цель пустить Геральта по ложному следу. Но из него не умелых обманщик и он выдает себя и он попытался убить Геральта . Чародей переоценил свои силы и ему приходится бежать, бросив под ноги Геральту склянку с ядом скорпионов. Геральт выживает и продолжает расследования. Далее мы находим главную базу «Саламандр» мы её уничтожаем .Благодаря своим друзьям мы находим их убежища и сравниваем его с землёй.Потом вмешиваются эльфы и орден Пылающей Розы которые когда то были заклятые враги . Увидев какой Геральт каждый хочет переманить его на свою сторону . Дальше выбор за нами. Одна из сторон предложит нам ограбить банк этим мы навредим другой стороне . Мирным тут не получится быть. Далее мы узнаем почему Адда связана с «Саламандрами», тем временем нас спасает Трисс перенеся в неизвестную деревушку. Там местные жители воюют с подводным царством.Геральт убивает там подводного бога и встречается с Владычицей Озера. эльфы и Орден Пылающей Розы начинают напоминать о своем существовании . Далее мы с Лютиком возвращаемся в Вызиму и видим что она вся в огне причиной того стала гражданская война эльфы и Орден пытаются уничтожить друг друга решили вспомнить былые времена. Король Фольтест просит убить предателя Азара. А также нам приходится сражатся королем дикой охоты только не с самим королём а просто голограммой . После Фольтест нам дает деньги . И мы спасаем его от убийцы королей было бы все хорошо но убийца являлся ведьмаком. Потом Геральту постепенно но не сразу возвращается память о Йеннифэр и что произошло с ней и самим Геральтом но это уже расскажу во второй части с вами был Vector всем спасибо за внимания это была одна из самых лучших игр 2007 года.