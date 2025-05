The walking dead: the final season | обзор и история

The walking dead: the final season – эпизодическая игра в жанре интерактивное кино. Состоит из четырех эпизодов, которые выходили постепенно. У этой игры своя довольно тяжёлая история, был момент, когда все думали, что выйдет только два эпизода из четырех положенных. Про этот момент немного подробней:

Серия игр The walking dead состоит из пяти основных игр (The walking dead: season 1, The walking dead: season 2, The walking dead: A new frontier, The walking dead: Michonne и The walking dead: The final season). Эти игры разработала компания TellTale Games, которая известна созданием игр в жанре интерактивное кино. Серия The walking dead основа на комиксах Роберта Киркмана, Тони Мура, Чарли Адларда. Известность и огромную прибыль принесла как раз The walking dead: season 1, после чего началась разработка сразу нескольких проектов. Казалось бы, компания нашла свою аудиторию, благодаря продажам первого сезона The walking dead, смогла получить много денег, оставалось только продолжить выпускать хорошие игры, но не все так просто.

Второй сезон The walking dead продался неплохо, но не смог и близко подойти к результатам прошлой части. Студия параллельно бралась за разработку нескольких проектов, которые тоже особо популярными не стали. Хорошие продажи были только у Minecraft: Story Mode. Со временем у студии начали заканчиваться деньги. 22 сентября 2018 года компания Telltale Games объявила о банкротстве, выпустив только два эпизода из четырех. Казалось, что игра не будет завершена, игроки массово начали требовать возврат денег в Steam. Но Роберт Киркман объявил, что его компания Skybound Entertainment продолжит разработку последних эпизодов.



Теперь поговорим об игре. The walking dead: the final season является логичным продолжением предыдущих трех частей. Первый эпизод был выпущен 14 августа 2018 года на ПК, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Игра представляет собой заключительную главу истории Клементины. Ей приходится пожертвовать многим, чтобы защитить Эй-Джея в этом мире. Ключевой особенностью данного жанра: является выбор игрока. От данных выборов будет зависеть развитие истории. Жаль, что в играх от TellTale этот выбор не особо влиял на сюжет. В The walking dead: the final season был использован новый игровой движок, что позволило улучшить графику по сравнению с предыдущими частями.



Немного о сюжете. После прошлой части проходит несколько лет. Все, что прошло за это время остается за кадром. Мы видим уже повзрослевших главных героев, которые едут в поисках припасов и какого-нибудь убежища. Они находят железнодорожную станцию. Внутри здания герои активируют растяжку, из-за которой возле станции начинают собираться ходячие. Клементине и Эй-Джею удается прорваться к машине, но из-за большого количества ходячих вокруг они попадают в аварию…

В целом, игра понравится любителям данного жанра. Также вся серии будет интересна тем, кто читал комиксы или смотрел сериал о ходячих мертвецах. Один из главных минусов это – линейность сюжета. Даже выборы, которые совершает игрок не повлияют на сюжет в целом.