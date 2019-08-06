The walking dead: the final season

Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem20
Damian Lasek98
Damian Lasek98
Gem37
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem30
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
buffighter144
buffighter144
Gem116
Justin Böning
Justin Böning
Gem105
Justin Böning
Justin Böning
Gem105
hanfred
hanfred
Gem10
hanfred
hanfred
Gem63
fnogaj
fnogaj
Gem3
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem847
Atia
Atia
Gem30
kamalcanteenm
kamalcanteenm
Gem8
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
tijnestein
tijnestein
Gem217
Atia
Atia
Gem7
Atia
Atia
Gem223
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,270
Justin Böning
Justin Böning
Gem10
Justin Böning
Justin Böning
Gem35
Дождь

Gem689

novice rank iconDamian Lasek98: ...
novice rank iconUseronetwo: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

43

0/160

EarnНовостиThe walking dead: the final season
Автор: Gamehag в August 6, 2019
(4 ratings)
The walking dead: the final season

The walking dead: the final season

The walking dead: the final season | обзор и история

The walking dead: the final season – эпизодическая игра в жанре интерактивное кино. Состоит из четырех эпизодов, которые выходили постепенно. У этой игры своя довольно тяжёлая история, был момент, когда все думали, что выйдет только два эпизода из четырех положенных. Про этот момент немного подробней:

Серия игр The walking dead состоит из пяти основных игр (The walking dead: season 1, The walking dead: season 2, The walking dead: A new frontier, The walking dead: Michonne и The walking dead: The final season). Эти игры разработала компания TellTale Games, которая известна созданием игр в жанре интерактивное кино. Серия The walking dead основа на комиксах Роберта Киркмана, Тони Мура, Чарли Адларда. Известность и огромную прибыль принесла как раз The walking dead: season 1, после чего началась разработка сразу нескольких проектов. Казалось бы, компания нашла свою аудиторию, благодаря продажам первого сезона The walking dead, смогла получить много денег, оставалось только продолжить выпускать хорошие игры, но не все так просто.
ekdx34iUrGFPnKByu4tG1QikYenjM5.jpg

Второй сезон The walking dead продался неплохо, но не смог и близко подойти к результатам прошлой части. Студия параллельно бралась за разработку нескольких проектов, которые тоже особо популярными не стали. Хорошие продажи были только у Minecraft: Story Mode. Со временем у студии начали заканчиваться деньги. 22 сентября 2018 года компания Telltale Games объявила о банкротстве, выпустив только два эпизода из четырех. Казалось, что игра не будет завершена, игроки массово начали требовать возврат денег в Steam. Но Роберт Киркман объявил, что его компания Skybound Entertainment продолжит разработку последних эпизодов.
3e9UDpIRNzrZNcUDqyQFp9UbRePDrW.jpg

Теперь поговорим об игре. The walking dead: the final season является логичным продолжением предыдущих трех частей. Первый эпизод был выпущен 14 августа 2018 года на ПК, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Игра представляет собой заключительную главу истории Клементины. Ей приходится пожертвовать многим, чтобы защитить Эй-Джея в этом мире. Ключевой особенностью данного жанра: является выбор игрока. От данных выборов будет зависеть развитие истории. Жаль, что в играх от TellTale этот выбор не особо влиял на сюжет. В The walking dead: the final season был использован новый игровой движок, что позволило улучшить графику по сравнению с предыдущими частями.
7JUN5KQSW16HEhtqRfq64kiDwmuDSB.jpg

Немного о сюжете. После прошлой части проходит несколько лет. Все, что прошло за это время остается за кадром. Мы видим уже повзрослевших главных героев, которые едут в поисках припасов и какого-нибудь убежища. Они находят железнодорожную станцию. Внутри здания герои активируют растяжку, из-за которой возле станции начинают собираться ходячие. Клементине и Эй-Джею удается прорваться к машине, но из-за большого количества ходячих вокруг они попадают в аварию…

В целом, игра понравится любителям данного жанра. Также вся серии будет интересна тем, кто читал комиксы или смотрел сериал о ходячих мертвецах. Один из главных минусов это – линейность сюжета. Даже выборы, которые совершает игрок не повлияют на сюжет в целом.

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности