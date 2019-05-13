26 марта 2019 года вышел заключительный эпизод ходячих, ставивший точку на приключениях уже зрелой Клементины. Теперь, когда прошло достаточное количество времени после её окончания, мы можем трезво оценить её целиком, но для начала, что это такое?

The Walking Dead - это эпизодическая игра в жанре квест, события которой происходит в одноименной вселенной комикса созданной Робертом Киркманом.

События игры рассказывают нам об выживании группы выживших в зомби-апокалипсисе. В отличии от других игр в подобном сеттинге упор идет не на истребление зомби, а о взаимодействии героев друг с другом, их внутренние проблемы да мотивы к выживанию. Первая часть серии делала упор на взаимоотношении учителя истории Ли Эверетт и маленькой девочки Клементины.

The Walking Dead Final Season

Сюжет

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События игры происходят спустя 8 лет после начала зомби-апокалипсиса. Уже повзрослевшая Клементина выступает в роли опекуна Элвина-младшего, вместе они путешествуют по миру в поисках нового дома. В этот раз задача наша задача позаботиться об юном парне и научить ему всему необходимому для выживания в этом злом мире, причем делать его злым и жестоким или же добрым и мягким зависит сугубо от действий игрока. Мелкий всё впитывает в себя как губка в силу своего юного возраста, и понятное дело он будет стараться подражать вам.

В ходе ряда событий наши герои попадают в школу интернат для трудных подростков, в которой остались только дети, и из этого уже начинают выходить главные проблемы. Разработчики выбрали самый простой способ, ведь в случае сценарного косяка в поведении героев, всё можно свалить было на трудный возраст, чем они регулярно пользовались. Вместо того, чтобы наконец-то поведать нам о сложностях выживания, развития взаимоотношений детей друг с другом и просто демонстрации разрушенного мира, которого наполнили зомби, нас водят опять за какие-то подвальные интриги, драки с рейдерами и прочим экшеном. Не спорю, без него вполне стало бы скучно, но повторять схему с группа людей пришли в общину, у них с виду всё нормально, но потом выходит, что там такие тараканы, которых особо не выведешь, сами понимаете это надоедает.

Помимо этого нам дают еще возможность выбрать вторую половинку Клементине (ну или не выбирать вовсе), причем от нашего выбора будет зависеть станет ли главная героиня представителем нетрадиционной сексуальной ориентации или нет. И я не имею ничего против ЛГБТ, пока большинство персонажей не начинают тыкать тебе этим в лицо. По крайней мере про это стараются говорить вскользь и на том спасибо.

Что по поводу драмы, экшена и всяких подобных событий этого предостаточно, сюжет стараются грамотно вести и сильно не напрягая игрока событиями и не давая заскучать. Сперва обед, потом какая-то драка или охота. Вечеринка, потом бойня. Таких примеров много и их можно долго перечислять, с этим разработчики постарались. А по накалу эмоций последний эпизод практически всё время будет держать вас в напряжении едва давая время на передышку, и это просто изумительно.

Единственное к чему можно придраться так это к заветной фразе - "Всё зависит от ваших выборов", с одной стороны да, заметны решения которые ты сделал и как они влияют а с другой стороны... Пожалуй обсуждение концовки оставлю вам, ибо стараясь балансировать на том, чтобы поддерживать накал страстей в финале и не заставить фанатов гневаться разработчики пошли на крайне необычный ход, пройдите или посмотрите на ютубе, поймете о чем я.

Геймплей

По сравнение с прошлыми частями он не сильно изменился, но таки изменился причем в лучшую сторону. Суть касается именно боевой системы, ранее всё зависело от того, как вы умудрялись справится с квик-тайм-ивентами, а теперь вам дают право самому расправляться с зомби. И вроде свобода выбора есть, хочешь сам переруби всех, или же используй заранее установленные ловушки, ну или если хочешь то постреляй из лука вот только сам бой заключается в основном от нажатия двух кнопок, пнуть по ноге и добить в голову, да, нужно балансировать с этим и не сразу лезть на рожон, ведь зомби способны зайти со спины и сожрать тебя, пока ты пинаешь ножиком другого но сути не меняет.

А так большую часть игры вам предстоит слушать или читать диалоги (благо русские субтитры есть) и нажимать на один из четырех вариантов ответа, иногда предпринимая какой-то трудный выбор, данная система абсолютно не изменилась и не дополнилась. Стоит отметить, что персонажи таки научились запоминать что вы им говорили ранее и упоминать при возможностях, вариативность таки появилась.

Графика/Музыка

Сама по себе стилистика по прежнему отдает в сторону комикса, тут и черные линии на персонажах и зелёный фильтр, но так-то графика осталась на уровне 2016-2017 года, хотя игра вышла недавно. По сравнению с прошлыми частями да, прогресс есть, даже большой. И проработанные на разнообразные детали модельки, движение волос веток и прочее, но не ожидайте чего-то необычного, она хороша спору нет, особенно в спокойные моменты, совокупность графических эффектов и грамотно подобранной музыки игрок получает очень атмосферные сцены.

Заключение

В целом это вышел достойный финал истории, истории которая явно запала в сердца тысячи фанатов, и если вы по какой-то причине еще не окунулись в неё, то советую вам сделать это как можно скорее, не пожалеете.