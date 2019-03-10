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0/160

EarnНовостиThe Sims FreePlay Android/iOS
Автор: Gamehag в March 10, 2019
(118 ratings)
The Sims FreePlay Android/iOS

The Sims FreePlay Android/iOS

Есть такая игра...О которой не говорят открыто парни, но в которую играли большинство людей. Как вы уже поняли это Sims. Да-да и не говорите что не играли в неё. Симс на PC набрал огромную популярность, как хорошо проработанный симулятор жизни. В какой-то степени эта игра вызывает ностальгию. Хочу представить, лучшую версию этой игры на смартфоны, по моему мнению, конечно же.

The Sims FreePlay Trailer


  В этой игре вы можете сотворить свой город, дать ему жизнь и развивать его. Действия игры  происходят в режиме реального времени. Все действия в игре будут занимать столько времени, сколько и в реальной жизни.Да, возможно это долго, ждать пока персонаж сходит в туалет, за то реалистично) 

  
 В The Sims FreePlay можно делать что угоднополная свобода действийВсё зависит лишь от вашего уровнякоторый можно получать постепенно играя в игру и получая достиженияИгра полностью бесплатнано присутствует донатЕсли погружаться в игру полностьюдонат не сильно мешает.Но уровень качается медленно за то интересно и увлекательно.

     Это своеобразный симулятор жизнигде можно стоить домзнакомитьсяженитьсяходить в туалетсоздавать детейНедавнее обновление добавляет взаимодействие с животными.Как по мне сама атмосфера идёт от того что каждая игровая минута равна минуте в реальной жизнито есть если у вас ночь то и в игре ночьесли персонаж решил готовить это может занять 15 минут реального времениТак же в игре присутствуют времена года,когда у вас зима за окномто и в игре будет зимаприсутствуют интересные праздникинапример такие как Хэллоуинпроисходят мистические вещи.


 В игре можно стареть и умирать, учить детей ходить, развивать таланты у своих персонажей. Есть и не только созданные вами персонажи, так как это хоть какой искусственный интеллект)С каждым обновлением добавляются ещё персонажи с которыми вы можете встретиться в ходе выполнений заданий.



  Советую всем поиграть, в этой игрушке можно убить время, графика довольно хорошая как и динамика игры. А особенно интересны праздничные дни, когда в игру вносят что то новое, постоянные обновления и улучшения) В игре можно практически всё, даже однополые браки.

Спасибо за прочтение статьи, оставляйте своё мнение об этой игре в комментарии.

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