Дождь

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EarnНовостиThe Sims 3
Автор: Gamehag в October 2, 2019
(46 ratings)
The Sims 3

The Sims 3

The Sims 3

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Действительно весело и затягивает
Тем не менее, важно, чтобы покупатели знали о том, что они на самом деле получают, прежде чем инвестировать в эту игру. Если вы не проведете небольшое исследование заранее, то можете начать разочаровываться, когда начнете играть.

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Например
Вы просто хотите поиграть с одним персонажем - провести его / ее через повседневную жизнь, устроиться на работу, подняться по карьерной лестнице и т. Д.? Если это так, базовая игра может сработать для вас. Если вы ищете больше, вы можете выбрать пакет или купить игру с некоторыми DLC, прямо сейчас. Тем не менее, тщательно подумайте, прежде чем тратить деньги. DLC для The Sims относительно дорогой. Если вы знаете, что вам понравится играть с кошками, собаками и лошадьми, а также участвовать в сезонных мероприятиях на открытом воздухе - основной набор (с поколениями, домашними животными и сезонами) может стоить затрат. Но, если вы больше заинтересованы в путешествии по миру, создании вампиров и ведьм или жизни в колледже, вам, вероятно, лучше отказаться от набора и просто купить The Sims 3 плюс один дополнительный DLC, соответствующий вашим потребностям.

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Это весело? Есть ли смысл в игре?
Как и в случае с Minecraft, цель игры на самом деле не установлена. Вы делаете то, что вы хотите сделать в этом. Там нет правил или способов, которыми вы должны играть в нее. Если вы хотите создать семью, которая идет по жизни с успехом, вы можете это сделать. Если вы хотите создавать симов только для того, чтобы найти способы их убить, то вы тоже можете это сделать. В этой игре довольно много настроек и сборок, так что сходите с ума.

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Некоторым людям это понравится
Некоторые люди будут ненавидеть это. Некоторые не получат это. Некоторые увидят это как прославленный кукольный дом (Это так). Я не могу точно объяснить, почему мне это нравится, но я думаю, это потому, что мне нравится создавать людей и делать то, что я не могу сделать в реальном мире, например, заставлять толстого непривлекательного социально неуклюжего ботаника заполучить всех дам

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DLC
The Sims 3
Мир приключений
Каталог Современная роскошь
Карьера
Каталог Скоростной режим
В сумерках
Каталог Отдых на природе
Все Возрасты
Городская жизнь Каталог
Питомцы
Изысканная спальня Каталог
Шоу-бизнес
Katy Perrys Сладкие радости Каталог
Diesel Каталог
Сверхъестественное
Времена года
Стильные 70-е, 80-е, 90-е Каталог
Студенческая жизнь
Райские острова
Кино Каталог
Вперед в будущее

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Положительных
+ Купите дом для своей семьи или постройте и спроектируйте свой собственный с сотнями вариантов настройки. Купить бассейны, декоративные садовые растения, телевизоры, компьютеры, тренажеры, кухонную технику, автомобили, игрушки для малышей, скульптуры, домашних животных (DLC) .... список огромен!
+ Работа в качестве главного преступника, журналиста, знаменитости или даже детектива + больше! Посетите университет, чтобы продолжить свое обучение и стать дизайнером видеоигр, спортивным агентом или оценщиком искусств (DLC). Отправляйтесь в путешествие в Египет, Францию и Китай (DLC). Эта игра полна дел.
+ Много различных навыков для ваших симов, чтобы выровнять, науку, кулинарию, атлетизм, логику, харизму и т. Д., Так что вы можете иметь очень разнообразный игровой опыт.
+ Дополнительные квесты или задачи станут доступны в школе, на работе и в других местах, что позволит вам участвовать в одноразовых возможностях с наградами.
+ Несколько кварталов для игры, каждый с уникальной планировкой.

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Отличная игра
Но вы можете быть разочарованы или потратить больше, чем хотели бы, на контент, который вам не нужен или не интересует вас, если вы не проведете какое-либо исследование перед покупкой.
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