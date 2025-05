Сервер очень интересный.У сервера очень красивое оформление и карты, интересные режимы.Рекомендую поиграть на этом сервере тем, кому уже скучно играть в обычную Террарию или тем, у кого много времени, ну, или тем кому просто скучно.

Terraria Pedguin’s Minigame Server – это сервер ютубера под именем Pedguin, который зарегистрирован 20 января 2016 года в игре Terraria. На сервере есть много разных интересных режимов, таких как Capture The Gem, Parkour, Hunger Games и т.д. повышая свой ранг. Также на сервере есть виртуальная валюта - PedPoints. Их можно получить побеждая в разных режимах. За PedPoints можно получить разные косметические предметы, новые классы в Capture the Gem и новые звания на сервере.Capture The Gem – это популярный режим на сервере, довольно похожий на BedWars. Цель режима: Украсть вражеский кристалл и принести его себе на базу. В режиме также есть 13 уникальных классов, 8 из которых даются бесплатно и 5 из которых можно получить за Pedpoints.Hunger Games – это режим в жанре Battle Royale. В принципе ничего особенного. Игроков телепортирует на карту с сундуками, а в сундуках лежат разные аксессуары оружие, и броня. Игроки собирают вещи из сундуков и сражаются друг с другом. Побеждает последний выживший.Также посоветую вам режим Class Wars. Цель в режиме: Сделать как можно больше убийств. В режиме можно играть 1 из 100 классов. Некоторые классы являются отсылками на личностей и персонажей из игр.Режим очень интересный и подходит как для получения удовольствия, так и для фарма Pedpoints и для расслабленияPed-Party - это режим, на котором можно расслабиться и поиграть в несколько быстрых и лёгких игр таких как:1.Hide and Seek2.Aquarium3.Color Flash4.KnockoutDefend the Fortress - режим, где игроки разделяются на две команды : нападающие и защитники. Нападающие должны захватить базу противника, а защитники должны её защитить.Races - это гонки на слизнях, где нужно прийти на финиш первым.Build my Thing - Игра где один игрок пытается что-то изобразить, а другие пытаются отгадать, что он пытаетсяизобразить.Who's the Killer? - режим, где игроки разделяются на убийц и на простых людей. Цель убийц - убить всех людей, a цель людей - как можно дольше выживать.Spleef - известный режим, где нужно столкнуть противника в лаву, ломая под ним блоки.Parkour - ну тут сказать нечего просто очень классный и интересный режим с красивыми и интересными картами. Рекомендую карту Imp Castle, очень красивая и интересная карта, где ты попадаешь в замок в аду и должен оттуда выбраться.Сервер очень интересный.У сервера очень красивое оформление и карты, интересные режимы.Рекомендую поиграть на этом сервере тем, кому уже скучно играть в обычную Террарию или тем, у кого много времени, ну, или тем кому просто скучно.Cпасибо если дочитали до конца, нaдеюсь, моя статья будет опубликована, потому что я старался). Надеюсь статья кому-то поможет).На этом всё.