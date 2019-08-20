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EarnНовостиTerraria: Крат==обзор
Автор: Gamehag в August 20, 2019
(7 ratings)
Terraria: Крат==обзор

Terraria: Крат==обзор

Я хочу рассказать вам о возможно не всем известной игре под названием Terraria, которая мне очень понравилась.

     Terraria - компьютерная игра в жанре приключенческой песочницы, разработанная американской студией Re-Logic в 2011 году на Microsoft Windows. Чуть позже распространена на другие операционные системы и мобильные устройства.

Создание игры

    Перед началом игры игрок должен создать своего персонажа с помощью конструктора, а затем - игровой мир. При создании мира важны параметры такие, как размер мира (маленький, средний, большой), выбрать характерный биом (Багрянец или Порчу), а также игровой режим (классический или эксперт). Для новеньких рекомендую классический так как в эксперте урон от мобов больше, игра превращается в ад и выжить очень сложно. Затем идет генерация других биомов и локаций - пещер, ада, летучих островов, джунглей, ульев с пчелами и т. д.

Игровой процесс

    Игрок появляется в мире с тремя инструментами - кинжалом, топором и киркой - и начинает добывать руду, дерево, строить дом, чтобы защититься от монстров и заселить NPC, находит разные вещи во время странствий по миру. Инвентарь разделен на вещи, амуницию, аксессуары, броню, красители, украшения и деньги. Также игрок имеет определенный запас здоровья и маны, который можно расширить с помощью кристаллов жизни (находятся в пещерах) и звезд маны (создаются из звезд). По мере развития игрок получает лучшую броню, оружие, аксессуары, побеждает боссов. Игра разделена на этапы: до хардмод (не очень сильные монстры) и хардмод (после победы над стеной плоти добавляют новый биом и сильных мостров).

  
Класс игрока

     Хотя сначала особых характеристики не задается никаких, в игре существует пять классов игрока: воин, маг, стрелок, призиватель (основные) и метатель (дополнительный). Класс определятся по оружию, броне и аксессуарам игрока, ведь существуют брони, которые увеличивают урон ближнего боя, магии, прислужника или пуль и стрел. Некоторых боссов легче проходит магом чем стрелком, поэтому в любое время можно изменить свой класс просто изменив броню и оружие.

Биомы

     Весь игровой мир поделен на биомы и нужные вам ресурсы будет легко найти, зная в каком биоме искать. На поверхности выделяют шесть биомов: лес, океан, джунгли, снежный, пустыня и тот, который вы выбрали при создании мира - порча или багрянец, а после перехода в хардмод добавляют седьмой - святой биом. Также в небе есть парящие острова и космос, а под землей - грибной биом и ад. Всего в мире около 26 биомов, но большинство из них - подвиды тех, что на поверхности. Также есть отдельные локации такие, как улей, темница, данж и многие другие. На скриншоте више показан зимний биом на фоне, хотя поверхности не видно.  
Плюсы:
  -  красивая графика;
  -  простой и интересный геймплей;
  -  есть многопользовательская игра.

Минус:
  -  есть баги, которые иногда могут упростить или усложнить прохождение.


Мне игра очень понравилась, всем рекомендую. Спасибо за внимание.       
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