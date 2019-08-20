Terraria: Крат==обзор

Я хочу рассказать вам о возможно не всем известной игре под названием Terraria, которая мне очень понравилась.Terraria - компьютерная игра в жанре приключенческой песочницы, разработанная американской студией Re-Logic в 2011 году на Microsoft Windows. Чуть позже распространена на другие операционные системы и мобильные устройства.
Перед началом игры игрок должен создать своего персонажа с помощью конструктора, а затем - игровой мир. При создании мира важны параметры такие, как размер мира (маленький, средний, большой), выбрать характерный биом (Багрянец или Порчу), а также игровой режим (классический или эксперт). Для новеньких рекомендую классический так как в эксперте урон от мобов больше, игра превращается в ад и выжить очень сложно. Затем идет генерация других биомов и локаций - пещер, ада, летучих островов, джунглей, ульев с пчелами и т. д.
Игровой процесс
Игрок появляется в мире с тремя инструментами - кинжалом, топором и киркой - и начинает добывать руду, дерево, строить дом, чтобы защититься от монстров и заселить NPC, находит разные вещи во время странствий по миру. Инвентарь разделен на вещи, амуницию, аксессуары, броню, красители, украшения и деньги. Также игрок имеет определенный запас здоровья и маны, который можно расширить с помощью кристаллов жизни (находятся в пещерах) и звезд маны (создаются из звезд). По мере развития игрок получает лучшую броню, оружие, аксессуары, побеждает боссов. Игра разделена на этапы: до хардмод (не очень сильные монстры) и хардмод (после победы над стеной плоти добавляют новый биом и сильных мостров).