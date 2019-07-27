Strucid (Roblox)

Всем привет, и это моя новая статья по игре в Roblox. Сегодня под наш обзор попадет достойный клон игры Fortnite, а именно Strucid.

Strucid, как я писал ранее, клон Fortnite, и эта игра заслуживает отдельного внимания, ведь авторы очень постарались. Игра привлекает своей необычной для Roblox детализацией персонажей, ведь они имеет не стандартную форму! Вы можете просмотреть посмотрев фото которое находиться ниже:Да, господа, именно так выглядят персонажи. Также персонажи могут присесть, что являлось очень сложным, для такой формы...В Strucid, есть 4 вида режимов, а именно:-TDM (TeamDeathmatch) - Бой среди 2 команд,-FFA (FreeForAll), - каждый сам за себя.-KOFH (KingOfTheHill) - Царь горы. (P.s. Царь горы является режимов, где вы должны находиться в неком "обруче", который приносит вам Points, но не все так просто ведь вам будут мешать другие игроки! Выиграет тот, кто наберет больше Points.)-CTF (CaptureTheFlag) - Захват флага.Но вы скажите, что в Fortnite есть режим Battle Royale, а ты, не перечислил его в списке, а я вам скажу, что для начала, вам нужно достигнуть 5 lvl.Ну во первых, для того, что бы начать играть в Battle Royale.А во вторых, что бы изменить экипировку в Loadout.Loadout, это вещь, где вы можете выбирать оружия, для игры во все режимы, кроме Battle Royale.Но не все так просто, ведь для оружия нужен lvl. Чем больше lvl тем лучше оружия. lvl можно заработать при игре, за убийство, за победу.Вы можете редактировать своих персонажей,как вы захотите. За валюту, которую вы заработали можно купить кейсы, из них падают вещи для персонажа (шляпы, задние аксессуары).Также в магазине вы можете купить скин,инструмент (пример инструмента:кирка) за валюты и Robux.Как и в Fortnite вы можете строить, и редактировать свои постройки. Также в игре присутствуют шипы, и launch pad's (шипы-настенная ловушка, launch pad- "плита", которая подкидывает вас, иными словами делает boost(была удалена из Fortnite)).Вы можете строить стены, полы, "ступеньки", и пирамиды.Ну вот и все, ведь самое главное рассказал. Ну а я с вам не прощаюсь, ещё увидимся!!