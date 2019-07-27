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EarnНовостиStrucid (Roblox)
Автор: Gamehag в July 27, 2019
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Strucid (Roblox)

Strucid (Roblox)

Всем привет, и это моя новая статья по игре в Roblox. Сегодня под наш обзор попадет достойный клон игры Fortnite, а именно Strucid.

1.Начало.Strucid, как я писал ранее, клон Fortnite, и эта игра заслуживает отдельного внимания, ведь авторы очень постарались. Игра привлекает своей необычной для Roblox детализацией персонажей, ведь они имеет не стандартную форму! Вы можете просмотреть посмотрев фото которое находиться ниже:                                                                                                                                                      
Wr8msxne6ekwdkgtNknug5YjJMv9nN.JPG
Да, господа, именно так выглядят персонажи. Также персонажи могут присесть, что являлось очень сложным, для такой формы...
2.Что надо делать?  В Strucid, есть 4 вида режимов, а именно:                                                                          
-TDM (TeamDeathmatch) - Бой среди 2 команд,                                                                                                                                               
-FFA (FreeForAll),  - каждый сам за себя.                                                                                                                                  
-KOFH (KingOfTheHill) - Царь горы. (P.s. Царь горы является режимов, где вы должны находиться в неком "обруче", который приносит вам Points, но не все так просто ведь вам будут мешать другие игроки! Выиграет тот, кто наберет больше Points.)                                           
-CTF (CaptureTheFlag) - Захват флага.                                                                                                              
Но вы скажите, что в Fortnite есть режим Battle Royale, а ты, не перечислил его в списке, а я вам скажу, что для начала, вам нужно достигнуть 5 lvl.                                                                                                                                                                                             
3.А зачем мне lvl? Ну во первых, для того, что бы начать играть в Battle Royale.                                                                                              R75SkLiB1sjZhoDjJBw4ZTwr8J82tr.JPG
А во вторых, что бы изменить экипировку в Loadout.Loadout, это вещь, где вы можете выбирать оружия, для игры во все режимы, кроме Battle Royale.Но не все так просто, ведь для оружия нужен lvl. Чем больше lvl тем лучше оружия. lvl можно заработать при игре, за убийство, за победу.
4.Персонажи. Вы можете редактировать своих персонажей,как вы захотите. За валюту, которую вы заработали можно купить кейсы, из них падают вещи для персонажа (шляпы, задние аксессуары).Также в магазине вы можете купить скин,инструмент (пример инструмента:кирка) за валюты и Robux.
5.Процесс игры.Как и в Fortnite вы можете строить, и редактировать свои постройки. Также в игре присутствуют шипы, и launch pad's (шипы-настенная ловушка, launch pad- "плита", которая подкидывает вас, иными словами делает boost(была удалена из Fortnite)).Вы можете строить стены, полы, "ступеньки", и пирамиды. 
6.Хеппи энд. Ну вот и все, ведь самое главное рассказал. Ну а я с вам не прощаюсь, ещё увидимся!!
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