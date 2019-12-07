Stardew Valley — пиксельная 2D игра в жанре симулятора жизни, разработанная одним человеком. Я видел уже несколько обзоров про игру, но я хочу написать свой.

Итак, игра начинается с небольшого пролога. Дедушка главного героя умирает и оставляет нам домик в долине "Стардью". Также, он оставляет записку, в которой рассказывает о своей смерти и о том, что в домик нужно приехать только тогда, когда дела будут совсем плохи. И вот, мы оказываемся в долине. Нас встречает весёлый мэр Люис, который соболезнует о нашей трагедии. Но помимо соболезнований он нам рассказывает о ситуации в деревне. Также он нам советует познакомиться со всеми жителями. Ну а дальше уже будете решать вы, что вам нужно и не нужно делать.

Но опустим эти не очень значительные моменты, и вернёмся к теме геймплея. В самом начале у вас будет возможность выбора типа деревни и возможность редактирования своего персонажа. Начиная от имени и фамилии и заканчивая одеждой — всё это вы сможете изменить и подобрать под себя. К слову, количество предоставленных аксессуаров и других возможностей изменения внешнего вида вашего персонажа довольно большое, поэтому создать уникального персонажа сможет каждый. Как я уже сказал, у вас есть возможность выбрать тип деревни. Например, деревня с рекой отличается возможностью рыбалки не покидая свой участок.Отредактировав своего персонажа и выбрав деревню, вам покажут небольшую кат сцену. После неё вы появитесь в своем доме, где сможете воспользоваться телевизором, к примеру. Телевизор, кстати, является очень хорошим помощником в вашей деревне, ведь он сможет сказать вам о погоде, о вашей удаче сегодня и иногда даже подскажет как правильно делать еду.Так вот, выйдя из своего дома вы обнаружите беспорядок. Весь ваш участок зарос и вам нужно это все разгребать. Или не нужно, это уже решать вам. Но лучше всего сделать это, чтобы потом было проще жить. Дам небольшую подсказку, возле дома есть почва желтого цвета. Вот на ней вы сможете сделать грядки и что-то посадить. Для чего это делать? Ну во-первых, рано или поздно вам потребуется еда, а на грядках можно что-нибудь вырастить и потом скушать. Во-вторых, то что вы посадили, вы сможете это продать. Деньги имеют большую ценность в игре, в прочем, как и в жизни. Также деньги можно получить выполняя задания, но о них чуть позже. Ну и наконец в третьих, вам понадобится сажать различные травы и растения, чтобы прокачиваться и выполнять новые задания.Теперь я расскажу о заданиях. По сути, игра не требует обязательного выполнения каких-либо заданий, но без них будет тяжелее продвинуться. Да, вы можете просто так бегать и ничего не делать, но какой тогда от этого толк? Задания появляются на первом дне, они будут крайне легкие. Но, чем больше вы выполняете заданий, тем сложнее они будут. Так, уже совсем скоро вы должны будете сражаться с монстрами и добывать руды. Да, в этой игре так можно делать. Ещё задания можно получить случайным образом у жителей. Иногда на доске объявлений они будут просить что-то сделать, а в замен давать деньги.Последнее, о чем я хотел рассказать это о взаимодействии с другими жителями. Некоторые по началу недоступны вам, но пройдя определённый этап, у вас получится с ними познакомиться. Так вот, в игре присутствует интересная система отношений. Чтобы завести подругу (или друга :) ) вам потребуется уделять ей много времени. Дарить ей подарки на День рождения, или просто так. И вскоре, она (или он) согласится вступить в брак с вами.Подведу итог. Что можно сказать об игре? Она дает возможность отдохнуть от различных шутеров, стратегий и тому подобных утомляющих игр. Но не стоит много в неё играть, иначе вам это надоест. Также игра постоянно подсовывает вам различные ивенты и события, которые повеселят вас. Ну и конечно же система отношений — это просто шедевр. Автор не разделяет людей на группы и не урезает их возможности. За это ему респект. В общем, советую купить и поиграть в эту игру. А, ещё в ней вышло большое обновление, которое делает игру интересней.