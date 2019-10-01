Stardew Valley

Это не просто собирать урожай, покупать животных, жениться, заканчивать игру. Stardew Valley берет другие аспекты фермерской жизни и превращает ее в приятный симулятор. Изготовление ремесленных товаров, тот факт, что вы должны строить все свои здания один за другим, система социализации, добыча полезных ископаемых и враги, фэнтезийный аспект. Все в этом объединено так прекрасно, чтобы создать действительно приятную игру, которую я просто продолжай возвращаться к.Для тех, кому понравилась старая серия Rune Factory, но она думала, что в ней слишком много битвы или слишком много фантазийных элементов. Хотя в этой игре есть элементы фэнтези, они тонкие. Похоже, что борьба ведется в четко определенных областях, и в целом это не сложно. Фермерство - это настоящая радость, и, хотя некоторые говорят, что персонажи немного мягкие, я с гордостью признаю, что это единственный симулятор фермы / жизни, в котором я когда-либо играл, где я помню почти каждое имя персонажа.Вы можете делать все что угодно. Вообще ничего. Готовы ли вы столкнуться с глубиной шахт? Нет? Ну, вы можете сделать это в любом случае. Вы можете выбрать свое собственное приключение и сделать игру своей. Есть квесты, но вы можете отказаться от любого данного квеста, в то время как в любой другой игре, в которую я играл, за возможным исключением песочницы KSP, вы вынуждены выполнять квест, который вынуждают делать разработчики. Мне нравится этот аспект, и из-за этого я бы рекомендовал эту игру.это глубина и разнообразие вещей, которые вы можете сделать. Вы можете попытаться обновить общественный центр или обменять его, чтобы помочь "JOJA Corp." Вы можете решить: «Я хочу сделать свою ферму как можно большей», или «Я просто хочу ловить рыбу весь день» или «Сегодня я собираюсь ловить рыбу весь день». Вы никогда не чувствуете себя принужденным к чему-либо и попадаете снова, выбираете из огромного количества дел. И когда вы чувствуете, что у вас мало дел, вы можете продолжать открывать новые области, новые секреты и дружить с новыми людьми. На момент написания этой статьи я потратил 54 часа времени и нахожусь только осенью второго года. Мне кажется, что я до сих пор даже близко не подобрался ко всем секретам этой игры.Также не уклоняется от сложных тем. Бездомность и корпоративное поглощение представлены в этой игре, и это только из того, что я уже видел. Будучи геем, я также счастлив, что разработчик этой игры (все сделано одним ОЧЕНЬ трудолюбивым парнем) включил вариант однополых отношений. Вас это не интересует? Это прекрасно. Каждый романтичный персонаж просто действует как нормальный человек, пока вы не предложите им букет цветов, чтобы показать, что вы заинтересованы в них.> Вы можете выбрать собственное приключение с самого начала.> Существует огромное разнообразие игрового процесса.> Отличная игра для повторного воспроизведения.> Многие жители деревни могут поговорить и познакомиться, каждый со своей уникальной историей.> Вы можете дружить и даже жениться на них, оба из которых могут помочь вам в вашем «путешествии».> кооператив добавлен в игру> Хорошо написанные персонажи, к которым вы будете привязываться и хотите узнать поближе.> Такие места, как общественный центр или музей, увеличивают количество времени, которое вы можете провести с игрой> Стиль искусства прекрасен> Музыка потрясающая> Игра сделает вас счастливыми, спокойными и расслабленными