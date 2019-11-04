Всем привет. В этой статье я сделаю обзор по режиму в Roblox под названием Merder Mystery 2 (игра как наподобие как в игре мафия).

Я расскажу про все фишки и правила которые помогут вам в этой игре. Не будем ждать, погнали!

Убийца

Мирные жители

Шериф

Когда вы зайдете в игру первым делом вы появитесь в лобби и возможно вам придется ждать до тех пор пока время игры не закончится.Пройдя чуть дальше вы заметите комнату или помещение где все игроки по окончанию игры будут голосовать за новую карту или участок где будут играть.Когда голосование закончится, то вас перенесет на ту карту, которое выбрало большее количество игроков (по всей карте будут разбросаны монеты которые надо будет собирать в течении всей игры. собирать можно будет только).Есть три вида людей.(Карта будет выбирать кто вы будете из этих видов людей).: вы должнысебя отна протяжении всей игры, а не то вы просто выбываете из игры. (Мирный житель может подобрать).: Чтобы вас не убили, старайтесь не контактировать с другими игроками т. к. один из них может быть убийцей. Если вы заметили маньяка, не стойте на месте просто убегайте подальше от этого места пока вас не заметили. Но если убийца пытается вас зарезать, то прыгайте из стороны в сторону, но не факт, что этот способ может помочь вам уберечь себя от убийцы.: после того как вам выдадут нож вы должны будете убить всех мирных жителей в частности и шерифа, чтобы получить больше).нож в начале игры, таким образом вы можетесебя шерифу. Нужно ходить по разным местам где может быть один игрок чтобы его убить, спрятать нож и скрыться для незаметности. Если заметили шерифа то как можно скорее набрасывайтесь на него и на других игроков поблизости, почему? потому что любой мирный житель может подобрать револьвер и убить вас. Ну а потом выискивать других игроков если остается время.: когда вам выдадут револьвер, вы должны найти убийцу и подстрелить его, пока он не навредил никому.: не высовывайте свое ружье, это может привлечь внимание убийцы и при любом удобном его случае он может убить вас.Играйте по тактике мирных жителей, не контактируйте с другими игроками наоборот выискивайте себе скромное и незаметное местечко где вас не заметят.(время от времени вам придется менять свое местоположение). Как только убийца выдает себя выбегайте и старайтесь попасть т. к. ваш револьвер будет перезаряжаться 4, 5 секунды.(если вы убьете мирного жителя, то вы тоже выбываете из игры за).После нескольких игр вы накопите весьма приличную сумму и сможете купитьгде можно выиграть(к ним также продаются различные) и различныеи еще сможетес другими игроками своими предметамиЕще можно сделать свой нож руды которая будет вам давать после каждой игры.Также хочу добавить, что недавно вышло новое обновление в честь хеллоуина, которое стоит обязательно попробовать.Ну пожалуй я закончу на этом свой обзор.надеюсь вам понравилась эта игра.Спасибо за внимание, всем удачи и всем пока!