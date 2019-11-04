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EarnНовостиRoblox
Автор: Gamehag в November 4, 2019
(28 ratings)
Roblox

Roblox

Всем привет. В этой статье я сделаю обзор по режиму в Roblox под названием Merder Mystery 2 (игра как наподобие как в игре мафия).
Я расскажу про все фишки и правила которые помогут вам в этой игре. Не будем ждать, погнали!

Когда вы зайдете в игру первым делом вы появитесь в лобби и возможно вам придется ждать до тех пор пока время игры не закончится.
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Пройдя чуть дальше вы заметите комнату или помещение где все игроки по окончанию игры будут голосовать за новую карту или участок где будут играть.
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3dyP8Szj7hNBg6tkmrP0LlLvnXYnKv.PNG
Когда голосование закончится, то вас перенесет на ту карту, которое выбрало большее количество игроков (по всей карте будут разбросаны монеты которые надо будет собирать в течении всей игры. собирать можно будет только 60 монет).

Правила
Есть три вида людей.
  • Убийца
  • Мирные жители
  • Шериф
(Карта будет выбирать кто вы будете из этих видов людей).

Роль мирных жителей: вы должны  уберечь себя от убийцы на протяжении всей игры, а не то вы просто выбываете из игры. (Мирный житель может подобрать револьвер убитого шерифа).
Совет: Чтобы вас не убили, старайтесь не контактировать с другими игроками т. к. один из них может быть убийцей. Если вы заметили маньяка, не стойте на месте просто убегайте подальше от этого места пока вас не заметили. Но если убийца пытается вас зарезать, то прыгайте из стороны в сторону, но не факт, что этот способ может помочь вам уберечь себя от убийцы.

Роль убийцы: после того как вам выдадут нож вы должны будете убить всех мирных жителей в частности и шерифа, чтобы получить больше уровня (Exp).
Совет: не доставайте свой нож в начале игры, таким образом вы можете выдать себя шерифу. Нужно ходить по разным местам где может быть один игрок  чтобы его убить, спрятать нож и скрыться для незаметности. Если заметили шерифа то как можно скорее набрасывайтесь на него и на других игроков поблизости, почему? потому что любой мирный житель может подобрать револьвер и убить вас. Ну а потом выискивать других игроков если остается время.

Роль шерифа: когда вам выдадут револьвер, вы должны найти убийцу и подстрелить его, пока он не навредил никому.
Совет: не высовывайте свое ружье, это может привлечь внимание убийцы и при любом удобном его случае он может убить вас.
Играйте по тактике мирных жителей, не контактируйте с другими игроками наоборот выискивайте себе скромное и незаметное местечко где вас не заметят.(время от времени вам придется менять свое местоположение). Как только убийца выдает себя выбегайте и  старайтесь попасть т. к. ваш револьвер будет перезаряжаться 4, 5 секунды.(если вы убьете мирного жителя, то вы тоже выбываете из игры за неправильное решение).

После нескольких игр вы накопите весьма приличную сумму и сможете купить кейсы где можно выиграть скин на свой нож, на свой револьвер (к ним также продаются различные эффекты) и различные эмоции и еще сможете торговаться с другими игроками своими предметами 
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Еще можно сделать свой нож руды которая будет вам давать после каждой игры.
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Также хочу добавить, что недавно вышло новое обновление в честь хеллоуина, которое стоит обязательно попробовать.
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Ну пожалуй я закончу на этом свой обзор.
надеюсь вам понравилась эта игра.
Спасибо за внимание, всем удачи и всем пока!
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