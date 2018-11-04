Дождь

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EarnНовости"Roblox факты,мифы и пасхалки"
Автор: Gamehag в November 4, 2018
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"Roblox факты,мифы и пасхалки"

"Roblox факты,мифы и пасхалки"

Некоторая информация об Roblox из многих источников.Каждая популярная игра,имеет свои интересные факты или пасхалки.
В этой статье в узнаете некоторые факты об Roblox.
1.Раньше,когда Roblox только создавался,существовала такая валюта,которая позволяла без затрат реальных денег,купить Robux,называлась она TIX(полностью Тикетсы).Так называемые TIX,были единственным способом,получить Robux без покупки их за реальные деньги(но сейчас у нас всем любимый Gamehag) ).TIX Выдавали бесплатно каждый день по 10 штучек,когда игроки заходили на его плейсы(по 1) и когда игрок приглашал своих друзей в игру(по 2 за каждую ссылку).Также за TIX можно было купить некоторые вещи в каталоге,и обычные игроки могли продавать свои творения и получать за них доход.Но к сожалению,тикеты удалили 15 марта 2016 года,иза нескольких причин:
1.1Иза выпуска бесплатных вещей,чтобы кастомизация персонажа была увлекательной,как прежде.
1.2Чтобы убрать стимул игроков заходить каждый день в игру,чтобы получить TIX.
1.3Иза того,что игроки создавали другие аккаунты,и зарабатывали много TIX.
Удаление TIX из Roblox было огромным ударом для игроков,и в честь этого они начали делать специальные плейсы,которые напоминали нам о них(Жизнь-боль)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.Первые аккаунты в ROBLOX,по мнению многих игроков,было их 3.Первый это аккаунт с именем JERRY,Однако,после пяти дней после создания аккаунта,аккаунт JERRY был переименован в ROBLOX,этот аккаунт до сих пор доступен и вы там можете посмотреть какие новые предметы появились.Но после JERRY идут ещё двое,а именно John Doe и Jane Doe.Легенды гласят что,они ходили по тест-серверам и проверяли их на баги,или просто заходили пообщаться с игроками.Но когда игра вышла из Бета-теста,то они уже были не нужны.Но есть история что в 2016 году 18 марта,аккаунт John Doe взломали и проявлял активность.Также хакер грозился взломать все аккаунты,которые будут в онлайне в 2017 году 18 марта,но взлом не было совершенно.

3.В самом начале,Дэвид Базуки(один из разработчиков),использовал аккаунт под ником builderman,но потом был david.baszucki.



4.В 2012 году на первое апреля,появилось лицо,которое стоило 100 Robux.Но по какой-то причине,после того игрок *Pheedy* купил это лицо,был забанен.

5.В 2005логотип Roblox выглядел так,а в 2007 такой.В 2014 тоже был другой логотип,но он был не использован.

6.В 2007 году был такой мальчик по имени Мелвин,и он имел аккаунт в Roblox,но в какой-то день,Мелвин заболел раком и отошёл в мир иной.В честь него создали специальный хоррор-режим,вы попадали на него когда вы хотели зайти на любой другой режим,но попадали на карту Melvin.Когда вы зашли на этот режим,вы не могли сразу выйти,но через некоторые время,вам всё же удавалось выйти из этого режима.И после выхода в вашем инвентаре появлялся новый предмет "Melvin Hat",который пропадал через несколько минут. 

На этом все факты закончились,надеюсь вы оцените эту статью,Пока!  
       
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