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EarnНовостиRoblox и пару игр в нем
Автор: Gamehag в May 7, 2020
(351 ratings)
Roblox и пару игр в нем

Roblox и пару игр в нем

Привет. Тут, я бы хотел порекомендовать пару игр в известной многопользовательской онлайн-платформе Roblox

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Epic Minigames
Эта игра содержит кучу мини игр которые можно себе представить. Там есть такие игры как: "Гонки", "Найти выход", "Лабиринт", "Разрушить башню" и т.д. Во время праздников (Хэллоуин, Пасха, Новый Год) появляются временные предметы, титулы, питомцы и эффекты от дешевых до дорогих. В игре очень классная музыка, атмосферно и весело. В игре есть магазин который находиться слева на экране или же в лобби в ларьках. В магазине продаются эффекты, предметы, питомцы и титулы. Если тебе нужно отойти, то в кнопке с картинкой шестеренки есть человечек сидящий за компьютером, если ты нажмешь на него ты будешь в афк. И также опять нажмешь когда вернешься. В этой игре часто происходят обновления. Рекомендую в нее поиграть. 

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Paintball

Для любителей пострелять и повеселиться рекомендую игру Paintball. Каждый раунд длиться 15 минут. Есть два режима FFA - каждый сам за себя, и TDM - командное сражение. В игре есть куча разновидностей оружий: пистолеты, пулеметы, винтовки, автоматы. Также есть особые оружия с эффектом смерти. За определенное количество убийств дают особые предметы это рация, турель, дрон и ракета ( взрывает всех игроков на карте). В этой стрелялке нельзя победить, но можно набрать наибольшее количество убийств. Также есть миссии из-за которых ты прокачиваешь свой уровень, и за каждый уровень тебе дают определенное количество денег.

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Flicker

Flicker-это игра похожая на игру мафию. В этой игре вам нужно понять и избавиться от убийцы (или же попытаться выиграть за него). Эта игра еще обновляется поэтому там мало карт и ролей. В начале игры вы выбираете пол м/ж и голосуете за карта. За тем все появляются на карте в определенных образах и именами. Перед вами появиться надпись кем вы будите в этом раунде. Игроки с ролями выбирают людей ночью. На утро все выбирают кого выгнать. Сейчас в этой игре есть Близнецы(Twins) -  на карте есть ваш близнец (что бы понять кто он, просто присмотритесь нету ли под ником надписи Twin. Если вас убьют или выгонят, также произойдет и с близнецом. Если вас выбрали убить, но вашего близнеца выбрали излечить, то с вами ничего не произойдет.  Следователь(Invextigator)- ночью он выбирает за кого будет голосовать и его голос удваивается. На утро все игроки видят кого выбрал следователь и решают, верить ему или нет. Murder(убийца)- ночью вы выбираете кого убить. Medic(доктор)- выбирает кого спасти от смерти(себя не может). Pcychic(псих)- ночью выбирает игрока, чью роль он хочет узнать. Maffinman(кексамен)- просто дает кекс любому игроку. Surcivor(житель)- обычный игрок. 

Надеюсь вам понравилось. Пишите в комментах хотите ли еще узнать об играх в Роблоксе.

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Roblox и пару игр в нем