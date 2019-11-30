

В данной статье я расскажу вам об игре Minecraft.

Маркусом Перссоном

Одиночная игра

Мультиплеер

Строй

Ламай

Охоться

Сражайся

Исследуй

Добывай и т.д.









Minecraft.

Играть со своими друзьями

Строить огромные постройки

Создать свой клан

Участвовать в войне кланов и т.д.

Маркус

Valve,

Microsoft

Маркуса

Valve

Minecraft

Steam

Minecraft

Маркуса

Minecraft

Minecraft

- это увлекательная песочница созданая програмистом, который в итоге продал свою игру компании Microsoft. В данной игре присутствует 2 режима:Что можна сказать о возможностях в одиночной игре. Их можна описать как полная свобода действий и открытый мир, в котором вы можете делать все что только пожелаете:Все это об игреВремя поговорить о мультиплеере который многим отличается от одиночной игры. В мультиплеере можно:Если быть короче, то мультиплеер открывает перед игроком новый интересный мир в котором уже присудствуют реальные игроки, которые могут напасть или же создать крепкий союз с вами. Многие игроки предпочитают мультиплеер. Лично мне больше нравится все же мультиплеер чем одиночная игра, так как я могу поиграть со своими дурзьями.Поговорим немного об истории данной игры. Первоначальнохотел продать свою игру компаниино они отказались, кто знает возможно сейчас они имели б эту огромную аудиторую которая на данный момент пренадлежит компаниикоторые согласились выкупить игру у. Лично я считаю что это было роковой ошибкой, конечно они имеют большую аудиторию, номог бы увеличить намного увеличить ее в начале развития. Так топо сей день удерживает огромную аудиторию как детей так и взрослых котороя постоянно увеличивается. Многие считают что одноименная игра является лучшей по сей день из жанра песочниц с открытым миром.Мнения о том что натолкнулона созданиеразнятся: одни говорят что ему на голову упал кирпич, друге что он наступил на детальку от лего, лично я считаю что он придал значение никому ненужной в 3D сфере пиксельной графике и преобразил ее в 3D пиксели тоесть использовал воксельную графику котороя в то время не была такой популярной. В наше времявыпустили уже на все платформы.За все свое существование игра прошла огромный путь и много раз изменялась, улучшалась, становилась полноценной независимой игрой которую по праву можно считать лучшей в сфере воксельной графики, хотя это лично мое мнение, но все же игра довольна хороша и по сей день так как ее до сих пор поддерживают и обновляют. Я настоятельно советую вам поиграть в столь интересную и даже немного сложную игру.Мне больше нечего добавить, спасибо за внимание!