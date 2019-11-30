Minecraft
В данной статье я расскажу вам об игре Minecraft.
- это увлекательная песочница созданая програмистом Маркусом Перссоном
, который в итоге продал свою игру компании Microsoft. В данной игре присутствует 2 режима:
- Одиночная игра
- Мультиплеер
Что можна сказать о возможностях в одиночной игре. Их можна описать как полная свобода действий и открытый мир, в котором вы можете делать все что только пожелаете:
- Строй
- Ламай
- Охоться
- Сражайся
- Исследуй
- Добывай и т.д.
Все это об игре Minecraft.
Время поговорить о мультиплеере который многим отличается от одиночной игры. В мультиплеере можно:
- Играть со своими друзьями
- Строить огромные постройки
- Создать свой клан
- Участвовать в войне кланов и т.д.
Если быть короче, то мультиплеер открывает перед игроком новый интересный мир в котором уже присудствуют реальные игроки, которые могут напасть или же создать крепкий союз с вами. Многие игроки предпочитают мультиплеер. Лично мне больше нравится все же мультиплеер чем одиночная игра, так как я могу поиграть со своими дурзьями.
Поговорим немного об истории данной игры. Первоначально Маркус
хотел продать свою игру компании Valve,
но они отказались, кто знает возможно сейчас они имели б эту огромную аудиторую которая на данный момент пренадлежит компании Microsoft
которые согласились выкупить игру у Маркуса
. Лично я считаю что это было роковой ошибкой Valve
, конечно они имеют большую аудиторию, но Minecraft
мог бы увеличить намного увеличить ее в начале развития Steam
. Так то Minecraft
по сей день удерживает огромную аудиторию как детей так и взрослых котороя постоянно увеличивается. Многие считают что одноименная игра является лучшей по сей день из жанра песочниц с открытым миром.
Мнения о том что натолкнуло Маркуса
на создание Minecraft
разнятся: одни говорят что ему на голову упал кирпич, друге что он наступил на детальку от лего, лично я считаю что он придал значение никому ненужной в 3D сфере пиксельной графике и преобразил ее в 3D пиксели тоесть использовал воксельную графику котороя в то время не была такой популярной. В наше время Minecraft
выпустили уже на все платформы.
За все свое существование игра прошла огромный путь и много раз изменялась, улучшалась, становилась полноценной независимой игрой которую по праву можно считать лучшей в сфере воксельной графики, хотя это лично мое мнение, но все же игра довольна хороша и по сей день так как ее до сих пор поддерживают и обновляют. Я настоятельно советую вам поиграть в столь интересную и даже немного сложную игру.
Мне больше нечего добавить, спасибо за внимание!