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EarnНовостиMinecraft
Автор: Gamehag в November 30, 2019
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Minecraft

Minecraft


В данной статье я расскажу вам об игре Minecraft.

Minecraft - это увлекательная песочница созданая програмистом Маркусом Перссоном, который в итоге продал свою игру компании Microsoft. В данной игре присутствует 2 режима:
  • Одиночная игра
  • Мультиплеер
Что можна сказать о возможностях в одиночной игре. Их можна описать как полная свобода действий и открытый мир, в котором вы можете делать все что только пожелаете:
  • Строй
  • Ламай
  • Охоться
  • Сражайся
  • Исследуй
  • Добывай и т.д.
Все это об игре Minecraft.
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Время поговорить о мультиплеере который многим отличается от одиночной игры. В мультиплеере можно:
  • Играть со своими друзьями
  • Строить огромные постройки
  • Создать свой клан
  • Участвовать в войне кланов и т.д.
Если быть короче, то мультиплеер открывает перед игроком новый интересный мир в котором уже присудствуют реальные игроки, которые могут напасть или же создать крепкий союз с вами. Многие игроки предпочитают мультиплеер. Лично мне больше нравится все же мультиплеер чем одиночная игра, так как я могу поиграть со своими дурзьями.
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Поговорим немного об истории данной игры. Первоначально Маркус хотел продать свою игру компании Valve, но они отказались, кто знает возможно сейчас они имели б эту огромную аудиторую которая на данный момент пренадлежит компании Microsoft которые согласились выкупить игру у Маркуса. Лично я считаю что это было роковой ошибкой Valve, конечно они имеют большую аудиторию, но Minecraft мог бы увеличить намного увеличить ее в начале развития Steam. Так то Minecraft по сей день удерживает огромную аудиторию как детей так и взрослых котороя постоянно увеличивается. Многие считают что одноименная игра является лучшей по сей день из жанра песочниц с открытым миром.
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Мнения о том что натолкнуло Маркуса на создание Minecraft разнятся: одни говорят что ему на голову упал кирпич, друге что он наступил на детальку от лего, лично я считаю что он придал значение никому ненужной в 3D сфере пиксельной графике и преобразил ее в 3D пиксели тоесть использовал воксельную графику котороя в то время не была такой популярной. В наше время Minecraft выпустили уже на все платформы.
За все свое существование игра прошла огромный путь и много раз изменялась, улучшалась, становилась полноценной независимой игрой которую по праву можно считать лучшей в сфере воксельной графики, хотя это лично мое мнение, но все же игра довольна хороша и по сей день так как ее до сих пор поддерживают и обновляют. Я настоятельно советую вам поиграть в столь интересную и даже немного сложную игру.

Мне больше нечего добавить, спасибо за внимание!
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