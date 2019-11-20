Minecraft моя жизнь!!!)

Minecraft- это игра с множеством возможностей и идей, при том что она самая продаваемая игра. В неё играют 80-100 миллионов человек, Minecraft около 10 лет, не смотря на то что игра уже старенькая в неё ещё продолжают играть люди и радоваться. Не смотря что игра очень популярная она создавалась за не большое количество времени, разработчик, а именно Notch даже не думал что такая игра принесёт ему миллиард долларов, а именно 2,5 Миллиарда. За такие деньги Microsoft купила игру у Notch .

это игра с множеством возможностей и идей, при том что она самая продаваемая игра. В неё играют 80-100 миллионов человек, Minecraft около 10 лет, не смотря на то что игра уже старенькая в неё ещё продолжают играть люди и радоваться. Не смотря что игра очень популярная она создавалась за не большое количество времени, разработчик, а именно даже не думал что такая игра принесёт ему миллиард долларов, а именно 2,5 Миллиарда. За такие деньги Microsoft купила игру у . Сервера в Minecraft: Создают сервера обычные люди, есть разные виды серверов, одни с классическим выживанием, другие с мини-играми. Ещё на некоторых серверах существуют привилегии они дают разные возможности игроку который купил или получил эту привилегию, а разработчик сервера получит прибыль с покупок

Смысл игры: смысл игры заключается в том что каждый игрок ищет смысл в игре, а именно одни люди любят просто выживать, другие строить, некоторые любят играть на серверах, а некоторые любят проходить игру различными способами.







смысл игры заключается в том что каждый игрок ищет смысл в игре, а именно одни люди любят просто выживать, другие строить, некоторые любят играть на серверах, а некоторые любят проходить игру различными способами. Как играть: в игре нужно добывать еду что бы выживать и не умирать от голода, еду можно добывать разными способами

Ловить рыбу:

Убивать животных:

Главная цель в выживании это убить дракона, он находиться в Крае,в котором по мимо его находятся Странники края, главное не смотреть им в глаза и всё будет хорошо, а ещё не надо забывать что по мимо дракона там есть кристаллы, которые необходимо сломать что бы дракон не лечил себе жизни, после того как вы сломали кристаллы нужно приступить к убийству дракона, после того как вы одержали победу из дракона выпадет опыт, который позволит вам прокачать вещи, а именно зачаровать, после смерти дракона выпадает яйцо, которое просто так не собрать нужно отсчитать два блока вниз и сломать последний потом поставить факел и сломать блок над факелом и снизу яйца и оно выпадет, а ещё откроется портал в край-горд, там можно найти Крылья (Элитры), на них можно летать, дальше можно продолжать играть.