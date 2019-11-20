Дождь

Gem961

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novice rank icondibilovich2007: привет
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novice rank iconDamian Lasek98: ...
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novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
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apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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EarnНовостиMinecraft
Автор: Gamehag в November 20, 2019
(4 ratings)
Minecraft

Minecraft

Minecraft моя жизнь!!!)

  • Minecraft- это игра с множеством возможностей и идей,  при том что она самая продаваемая игра. В неё играют 80-100 миллионов человек, Minecraft около 10 лет, не смотря на то что игра уже старенькая в неё ещё продолжают играть люди и радоваться. Не смотря что игра очень популярная она создавалась за не большое количество времени, разработчик, а именно Notch даже не думал что такая игра принесёт ему миллиард долларов, а именно 2,5 Миллиарда. За такие деньги Microsoft купила игру у Notch.ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ "ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð¸ Ð·Ð° ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð¼Ð°Ð¹Ð½ÐºÑÐ°ÑÑ""
  • Сервера в Minecraft: Создают сервера обычные люди, есть разные виды серверов, одни с классическим выживанием, другие с мини-играми. Ещё на некоторых серверах существуют  привилегии они дают разные возможности игроку который купил или получил эту привилегию, а разработчик сервера получит прибыль с покупокÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ "Ð¿ÑÐ¸Ð²ÐµÐ»ÐµÐ³Ð¸Ð¸ Ð¼Ð°Ð¹Ð½ÑÐ°ÑÑ""

  • Смысл игры: смысл игры заключается в том что каждый игрок ищет смысл в игре, а именно одни люди любят просто выживать, другие строить, некоторые любят играть на серверах, а некоторые любят проходить игру различными способами.


  • Как играть: в игре нужно добывать еду что бы выживать и не умирать от голода, еду можно добывать разными способами
    Ловить рыбу:ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ "Ð´Ð¾Ð±ÑÑÐ° ÐµÐ´Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð½ÐºÑÐ°ÑÑ""

  Убивать животных:

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Главная цель в выживании это убить дракона, он находиться в Крае,в котором по мимо его находятся Странники края, главное не смотреть им в глаза и всё будет хорошо, а ещё не надо забывать что по мимо дракона там есть кристаллы, которые необходимо сломать что бы дракон не лечил себе жизни, после того как вы сломали кристаллы нужно приступить к убийству дракона, после того как вы одержали победу из дракона выпадет опыт, который позволит вам прокачать вещи, а именно зачаровать, после смерти дракона выпадает яйцо, которое просто так не собрать нужно отсчитать два блока вниз и сломать последний потом поставить факел и сломать блок над факелом и снизу яйца и оно выпадет, а ещё откроется портал в край-горд, там можно найти Крылья (Элитры), на них можно летать, дальше можно продолжать играть. 

  • Как найти край: для этого необходимы Око Края, его можно сделать из Жемчуга края, который добывается из Странник Края. ещё нужны огненные стержни, Их можно достать из Ада из огненных стражей, которые находятся в крепости.  после этого нужно запускать по одному ока края на местности и идти по направлению око до того пока он не поменяет направление, после этого нужно копать в низ, возможно вы попадёте не сразу к порталу его нужно будет поискать по комнатам. когда вы его нашли кладите око края таким образом
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