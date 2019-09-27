Minecraft Dungeons | Новости

Minecraft Dungeons - многопользовательская игра, действия которой происходят во вселенной Minecraft. Игра будет предназначена для 4 игроков. Но это не значит, что придется играть только с друзьями. Они смогут подключаться и отключаться когда захотят. Так и вы сможете играть в одиночку или в несколько человек.



Minecraft Dungeons посвящена сражениям и приключениям. Поэтому игрокам не придется строить дома или копать шахты. Вместо этого, вам придется изучать огромный мир, которых будет несколько.

Разработка игры началась еще 3 года назад. Изначально, она подразумевалась для одного человека. Но они поняли, что начало появляться что-то интересное. Так они расширили игру до 4 человек. И вот, спустя 2 года разработки, её анонсируют.Выйдет она в начале 2020 года. Что довольно большой срок. Надеюсь за 4 года, они смогли сделать что-то крутое.Как уже было сказано, игра создана для 4 человек. Но это не значит, что игроки одиночки не смогут сразиться в подземелье. Друзья смогут подключаться и отключаться в любой момент. Сложность игры при этом, будет сама регулироваться.Игроки не привязаны к одной роли. Хотя определённые стили, такие как маги, стрелки, танки в ней присутствуют.Вместо фиксированных способностей и навыков, игроки могут сами менять их воспользовавшись специальными предметами. Например: человек может одеть тяжелую броню, тогда он станет менее манёвренным, но будет иметь больше защиты. А если он наденет более легкую броню, тогда он потеряет защиту, но станет более быстрым.В игре будут присутствовать чары. Изначально хотели сделать систему как и в оригинальном маинкрафте. Но она была не удобной, и не подходил под быстрый стиль игры. Поэтому чару будут реальзованны другим способом.В пример возьмем меч. При его подборе будет выбор чар. Таким образом один и тот-же меч может сильно отличаться. Один может бить сразу по нескольким, а другой например отравлять на время. Это все будет ускорять игру, и делать её более интересной.В игре присутствует торговля. В Minecraft Dungeons также как и в оригинальной версии, торговля будет проходить изумрудами. Изумруды, вы будете забирать у побежденных врагов.За изумруды, вы сможете покупать оружие, броню, амулеты и много чего еще. Некоторые вещи могут накладывать эффект на всю команду. Например, когда к вам подходит союзник, вас будет лечить. И таких предметов будет много!Задумка игры интересная. Игр в подобном жанре почти нет. Но насколько хорошо все это реализуют? Ведь реальности всегда отличается от ожидания. Сам игра будет иметь много механик. А самое главное, много нового контента, чего не хватает в оригинальной версии.Игроки маинкрафта, не бойтесь. Всеми играми Mojang занимаются разные отделы. Поэтому от обычного майнкрафта контента меньше не станет, а надеюсь наооборот. Прибавится, ведь они могут взять мобов из разных игр, и совмещать это все.Надеюсь статья была интересна, и вы поставите ей 5 звезд.