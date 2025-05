Minecraft, отзыв

Как всегда, ваш финч.

Minecraft - игра, которую наверняка знает каждый: Всё-таки, вышла она в далеком 2011, и она на пике популярности хотя-бы из-за количества её покупок (распродано более 176 млн. копий). Если вы думали, что у этой игры нет сюжета - я могу на полном серьезе заявить, что вы глубоко ошибаетесь. О нем и не только пойдет речь в этой статье.Многие люди негативно относятся к этой игре в первую очередь из-за оптимизации. Я не воспринимаю это всерьез, ведь стоит учесть тот факт, что над этим проектом работало совсем небольшая компания из нескольких человек, денег на полноценную и классную графику у них не было. Да, эта игра плохо выглядит. Тем не менее, у игры каждый год выпускаются новые обновления, которые радуют своих игроков. Да, эта игра плохо выглядит. Затронем другую тему - контент на YouTube. Я относительно согласен с тем, что в Minecraft большее комьюнити - это малолетние школьники с писклявым голосом. Каждый, думаю, видел тот видеоролик или хотя-бы вставки с "МАЙНКРАФТ - МОЯ ЖИЗНЬ, *****!". Однако я считаю, что все эти различные ролики по типу "Грифер-шоу" или подобные - сплошная постановка. Любому школьнику пригодятся лишние 100-1000 рублей, не удивлен в том что такого контента море. И всё-таки, Minecraft - игра творческая, в нем можно воплотить любую постройку которая будет радовать глаз.Теперь поговорим о сюжете данной игры. Итак, вы впервые зашли в Minecraft, появляетесь в рандомном биоме и ваша цель одна - выживать. Казалось бы, "Какой здесь сюжет? Ты свихнулся!", но при победе наитруднейшего босса "дракона Края" следует так называемая "Поэма Края"- финальные титры, состоящие, собственно, из философской беседы и самих титров. О них поговорим ниже.Если вы хотя-бы задумывались о том, что там написано, то я могу вас поздравить: Вы - малый процент, знающий что они вообще существуют. Если же попытаться её досконально изучить, то трудно что-то понять. Какие-то закодированные неясные слова, постоянные загадки. Как вы все думаете, "Смысл этой игры заключается только в том, что какой-то квадратный персонаж под именем Стив должен выживать в каком-то квадратном мире.Какой же его смысл? Какая цель всей этой бессмысленной игры?" - спросите вы.А что, если я скажу, что Стив - это вы? Сейчас разъясню: Если досконально прочитать и вникнуть в смысл этого диалога между двумя персонажами, то вы узнаете, что в этой замысловатой поэме говорится о том, чего вы можете достичь по ту сторону экрана. В строках этой поэмы можно замечать такие слова, как "You are a player", "Wake up". Это является некой мотивацией на вашу личную жизнь. Эти персонажи понимают, что в реальности вы креативны и особенны по-своему, и все что вам только необходимо уже есть внутри самих вас.Имею в виду, что игра сама указывает на то, что вы должны взять свою реальную жизнь в свои руки, и попытаться достичь чего-то в ней, а не в Minecraft. Сюжет этой игры судя по этой теории запутанный, но имеет свой смысл. На этом я и закончу свой обзор, спасибо что вы дочитали его до конца. Всем удачи!