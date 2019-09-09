Дождь

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EarnНовостиMinecraft обзор
Автор: Gamehag в September 9, 2019
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Minecraft обзор

Minecraft обзор

Здравствуйте, дорогие читатели моих статей. Сегодня на обзоре буду делать популярную игру Minecraft.

Minecraft — это как и одиночный так и мультиплеерный режим игры, сделанный в стиле блоков и графики 2D, но управление и многое другое сделано уже в стиле 3D. Суть игры заключается в том, что вы появляетесь на случайной точке квадратного мира, и ваша задача будет заключаться в том, что бы, с самого начала, голыми руками начинать добывать траву/дерево/землю/песок/мясо животных/ для своего же выживания, а заканчивая тем, что начинать поиск подземного портала в мир дракона, это явно может затянуться на пару тройку недель для каждого, чтобы  пройти игру полностью.

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Сам Minecraft впечатляет,  был разработан компанией «Mojang» на языке программирования «Java (script)». Обычно в эту игру играют дети, с семи лет и до десять, а есть и те, которым игра зашла, и они до сих пор играют в неё. Minecraft это популярная тема в «YouTube», оттуда эти школьники и ищут себе веселья в игру, ищут скажем моды, которые добавят им оружия, броню, новых монстров и боссов, режимы игры и многое другое.

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Также в Minecraft есть и сетевой режим, то есть, мультиплеерный на серверах или через «Hamachi». На обычных серверах, которые делал(и) люди, чтобы другие пользователи заходили, проходили мини регистрацию, и начинали себе искать друга, чтобы в последующем времени с ним играть, строить, помогать друг другу, и общаться. В большинства случаев у них получается это, а в других просто находят грифера, который будет их троллить и выводить из себя. Через «Hamachi» намного проще, и как правило, легко играть с друзьями, вы или ваш друг, просто создаёте сервер, на котором будете вместе играть и строить, испытывать что либо и так далее.

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И так, теперь о достижениях в игре, да, они есть там, и их очень много. Начинать вы будите с банального дерева, а точней с добычи дерева. У каждого достижения есть своя ветка, допустим из дерева можно сделать доски, но если вы сломали доски где-либо они не будут засчитаны в достижения потому что, вы перед этим не выполнили предыдущее достижение. С помощью достижений как мне известно, можно поднимать свой опыт в игре, за который можно накладывать на своё оружие всякие крутые эффекты  и на броню тоже. А также через систему достижений можно понять сколько и когда уже вы точно будите на середине игры.

Зачем и как строить дом в Minecraft? Всё очень просто, если вы играете в одиночном режиме, то вам как можно быстрей нужно будет построить дом, из подручных средств. Ставя факела по всему дому, должны быть стены, чтобы ночные монстры не залезли и не убили вас. Если же вы играете на серверах, то там гораздо проще, нежели в одиночку играя, обычно на серверах вам выдают необходимые материалы, для последующей постройки вашего особняка. Так там ещё проще строить, так как есть команды для привата вашей территории, и отключение PvP режима в ней, то есть, если вы построите дом, и заприватите его, то его никто не сломает.

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На этом пожалуй всё, спасибо огромное что дочитал, рад очень. Можешь оставить комментарий для счастья :).

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