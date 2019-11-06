Minecraft — Обзор

Игра моего детства.. или как я полюбил «Minecraft»...

«Minecraft» с каждым днём покупает тысячи игроков, быть может, даже десятки тысяч.

Чем же так интересен данный проект, и почему бы именно с него я бы посоветовал начинать детство?

«Майнкрафт» — Это игра, где нужно ставить блоки, и искать приключения. Но казалось бы, что в этом такого, как и кого это может вообще заинтересовать? «Майнкрафт» — Это не просто игра, это вспоминания про то, как ты убил своего первого дракона, приручил первого питомца, как ты, наконец, встретил своих новых друзей, с которыми ты теперь проводишь каждый день своей жизни.

Данный проект был реализован 10 мая 2009 в издании Classic, но при этом официально был выпущен только 8 ноября 2011 года.

По началу владельцем и основателем был Mojang во главе с Маркусом Перссоном, но увы, 15 сентября 2014 года Маркус продал «Minecraft» корпорации Microsoft за 2.5 миллиарда долларов США. После он ушёл из команды Mojang.

Но не всё стало так печально. Ведь, благодаря Microsoft проект стал не только ещё более популярным и самым продаваемым, но и хорошо оптимизированным. Наверняка многие снова скажут: "Чего они такого добавили? Блоки как были, так и остались. Ничего интересного!". Тогда вы будете сильно ошибаться. Ибо Microsoft добавили многое, например, Химию и написали(кодирование) новую версию — Minecraft: Education Edition. Это не обычная версия — это издание добавили в школьную программу для обучения детей.

Но как же может какая-то игра обучать ребёнка? Безопасно ли это?

Планы занятий

В образовательном издании можно загрузить планы занятий по различным предметам, в том числе инженерия, история и изобразительное искусство. Занятия, включенные в образовательное издание разделены на три возрастные группы. Кроме того, преподаватели могут делиться своими разработанными планами на главном сайте издания.

5-9 лет

Создание виртуального сообщества

Ориентирование в сообществе

История города

История государства

Площадь и периметр

Умножение и деление

10-13 лет

Предотвращение неконтролируемого расширения городских районов

Утрата биологического разнообразия

Игнорирование изменение климата

Вырубка леса

Бесплодные земли

Дроби (математика)

От 14 лет

Городская планировка

Устойчивый образ жизни (уменьшение потребления природных ресурсов)

Альтернативные источники энергии (солнечная энергия)

Машина Голдберга

Фермы животных

Теперь самое главное: Почему бы я посоветовал начинать своё детство именно с Minecraft?

А потому, что именно здесь ребёнок сможет поиграть и насладиться игрой, даже в одиночестве. Нынешние дети, хоть и не поймут всю ту ностальгию, когда ты растёшь именно с Бета и Альфа-версией, но смогут прочувствовать и свою ностальгию, начав расти вместе с выходом новейших версиями игры.

Если вы считаете, что на этом заканчивается весь «Майнкрафт», то вы снова сильно ошибаетесь.

Ведь, «Майнкрафт» — это, когда ты хотел сделать генератор булыжника, но вышел обсидиан; крипер взорвал в шахте, пока ты добывал алмазы; ты позорно погиб на мини-игре; весь твой механизм был облит водой; ты был атакован сразу тремя скелетами ночью, имея при себе один деревянный меч; в шахте единственное, что попадается - это чешуйницы; майнкрафт не отвечает из-за добавления +100-500 ресурс-паков; выключили интернет, во время серьёзной ситуации в мини-игре; все твои вещи сгорели; крипер взорвал весь твой дом; 5 фпс на хорошем железе; на сервере в катках попадаются одни читеры; корова сломала половину урожая; из-за молнии - сгорел весь твой дом; у тебя 1 хп и за тобой бежит Эндермен; на лошади ты упал в каньон; и наконец, ты не можешь спать дома, ибо возле него - мобы.