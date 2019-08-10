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EarnНовостиGrand Pigeon's Duty
Автор: Gamehag в August 10, 2019
(11 ratings)
Grand Pigeon's Duty

Grand Pigeon's Duty

Взлеты и стань героем в Grand Pigeon's Duty

     Хоть и Grand Pigeon's Duty и была выпущена в 2016 году, она охватила небольшой игровое комьюнити и была незаметной и неизвестной для большинства пользователей. На полное прохождение игры и получение всех достижений мне понадобилось потратить порядка шести часов своего времени. Я считаю, что потратил своё время в пользу и ни о чём не жалею. Игра хоть и достаточно сложная, но очень забавная и интересная, даже несмотря на местами уже заезженный геймплей.
                               fTeruD5ab1A8rVNKEvZPCNyHjNL0LM.jpg
    Вкратце расскажу вам о сюжете игры. Действия игры происходят в недалёком будущем. Люди за это время не начали создавать летающие машины и различные виды нано-технологий, но уже совершили огромный прорыв в медицине. Они научились заменять свои жизненно-важные органы тела на механические импланты, работающий за счёт бензина. Такое открытие требовало большого количество бензина. Для этого люди начали строить больше сооружений с бензином, сметая на своём пути различные виды фабрик пищевого производства. Железные заменители органов не требовали в своём рационе еды, поэтому не было необходимости держать в городе различные хлебобулочные. Из-за этого голуби начали умирать. Люди перестали крошить своими им хлеб, ведь его больше не было. Пернатые друзья осознали весь ужас и решили устроить революцию. Их целью станет привлечения внимания со стороны людей, дабы те помогли птицам и не дали их стать вымирающим видом. Вы, в роли самой меткой и быстрой птицы из всех, должны сделать это. Но как привлечь внимание общества? Всё очень просто, для этого достаточно...
                               CXAB53EZXrLjPtK9Vp4sC1LW62xpA7.jpg
     ...насрать им на головы и их всё имущество. Да, это лучший вариант, который придумали птицы. Они потребляли оставшийся хлеб и начали испражняться на людей. Мы плавно переходим к геймплейной составляющей. Почти в каждом уровне вам придётся обстреливать своими атомными вонючими бомбами поставленные вам объекты. В основном это люди и машины. Для управления птицей и стрельбой хватит трёх кнопок: A, D и пробел. Первые две отвечают за направление полёта птицы, а пробел - за стрельбу. Со временем уровни будут всячески пытаться усложнить вам жизнь: появится ветер, который будет менять траекторию полёта снарядов и скорость передвижения голубя, количество боеголовок уменьшат, а целей - увеличат. На некоторых миссиях вам нужно будет решать несложные головками и иногда играть в мини-игры.
                              LpwtppMyh6GdevmnIgfRMNzUeGzuWw.jpg
     Хочу отметить отборный юмор в Grand Pigeon's Duty. При прохождение можно сразу понять, что к созданию игры приложили руку русские разработчики. Кроме неплохого юмора в игре есть большое количество отсылок к различным фильмам. Так, вы можете встретить там знакомые вещи из "Зелёного слоника", "Матрицы", "Криминального чтива", прочее. В добавок, во время прохождения игры у вас появится сразу три ветки дальнейшего развития игры, открывающие свои концовки. Каждая концовка игры уникальна и по-своему забавна. После открытия первой концовки, вы в любой момент можете открыть вторую и третью, для этого проходить игру сначала не надо.
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