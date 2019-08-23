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EarnНовостиFortnite обзор
Автор: Gamehag в August 23, 2019
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Fortnite обзор

Fortnite обзор

Здравствуйте, дорогие желаемые читатели! Сегодня будет обзор о популярной игре Fortnite.

Всем известная компания игр Epic Games запомнилась нам как самая удачная игра с движком Unreal Engine, которая является одним из самых востребованных составляющих среди разработчиков всех видео игр по всему игровому виртуальному миру. Компания Epic Games так же ещё выпускала замечательные игры, среди которых: Unreal Tournament , Gears of War , Shadow Complex , Bulletstorm  и многое другое. К самой последней ихней игре, приложили не мало усилий разработчики из варшавской студии: People Can Fly. Именно разработчики из польши помогали компании Epic Games в процессе создания самой крутой игры Fortnite, о которой мы сегодня и будем говорить с вами.

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Сюжет самой игры заключается в том, что на нашей планете "Земля" вследствие некоего волшебного и загадочного апокалипсиса начинают бушевать страшные токсичные бури. Небо начинают со временем затягивать грозовые облака и тучи прозрачно фиолетового цвета, бьют об небо молнии, а на наши города не торопясь наступают ожившие мертвецы, которых в игре называют как иначе мозгляками. Эти мозгляки довольно таки быстро выкосили большую часть нашего человечества. Осталось на земле человек в живых где то 2%, которые сгруппировались, начали строить укрепления из разных типов материалов и пытаться выжить а также разобраться в том, что же всё-таки происходит с их родной планетой Земля. Сам  игрок вживается в роль одного из выживших и всеми своими силами старается внести ощутимый вклад в общее дело за выживанием над охотниками за бурей.

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Сама игра  Fortnite представляет за собой самый увлекательный кооперативный мультиплеерный симулятор выживания Battle Royale, рассчитанный на соло режим или команду из четверых игроков. Играть так же можно и меньшим числом людей, допустим там два или три человека в команде, или же, даже в смелом как мясо одиночестве, но в таком вот случае выполнять сами боевые задачи становится очень ощутимо  сложней, нежели вы делали бы их в команде. Сюжетная кампания игры разбита на миссии , которые были разбросанные по всей карте четырёх регионов земли, охваченных фиолетовой с грозой бурей. Каждая основная миссия имеет свой уровень сложности, за выполнение которых игроки награждаются обычным опытом и возможно даже ценными призами. В основном задания посвящены таким исследованиям бури и выяснению истиной правды и причины её возникновения в этом мире, расширению инструментов с ресурсами а затем защитного энергетического купола над вашим штабом и получению новых технологий а также, разумеется, спасению всех выживших.

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Сам Fornite является Battle Royale, но, на этот раз уже не банальным, ибо в нем можно ломать всё что вы видите, кроме земли, добывать ресурсы с валютой, а также строить свои собственные баррикады или дома, бункеры, обычно люди в творческом режиме учатся делать разворот и за эту секунду построить и пол и стены и крышу домика, чтобы не умереть. А также в этой игре присутствуют скины и разные плюшки, даже на вашу кирку, облеки падения, и парашют, это ещё не всё, там даже на каждое орудие есть свой собственный скин, они являются только косметическими, к счастью. А также имеется боевой пропуск, обычные и премиальные награды.

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Ну а на этом всё, спасибо большое что дочитали, до следующих встреч дорогие друзья!

 

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