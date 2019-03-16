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Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - это японская игра, в жанре ролевого боевика. Игра разработана компанией Square Enix в 2016 году. В самом начале игра была доступна только для консолей PlayStation 4 и Xbox One, немного позже она была выпущена на PC. Игра разработана на игровом движке Luminous Engine, это игровой движок, который был создан этой же компанией и который по сей день используется для создания игр. На счету Square Enix много разнообразных игр, в том числе и много игр серии Final Fantasy, но все игры имеют разные жанры и не являются продолжением других частей.







Большой клиент игры компенсируется ультрасовременной графикой?



Общий вес игры равен 90 Гб, по меркам нашего времени это очень много, у большинства людей в компьютерах стоит максимум 1-3 Тб памяти на диске и то этим диском является HDD, что делает игру менее подвижной из-за немного медленной прогрузки, а теперь представьте что игру вы будете устанавливать на SSD, где у обычных людей находится примерно 120-480 Гб и как вы на это отреагируете? Наверняка ваш SSD уже занят примерно на 60-200 Гб, это означает что вы точно не обрадуетеся такому размеру. Для обладателей более мощных компьютеров и 4к мониторов, вам придется скачивать уже на 90 Гб, а 155 Гб, это почти в два раза больше. А мощный ли у вас интернет? Если нет, то ваша загрузка будет идти примерно сутки или даже больше, это конечно одна из основных останавливающих особенностей игры, чтобы в нее поиграть и ощутить этот мир. Нет ну вы только подумайте что вы можете купить себе отдельный диск и сделать из него карманную флешку для игры. Не плохо, правда? В начале запуска вас встречает заставка игры и компания выпустившая игру. От этой игры я ожидал чего-то большего, сделали бы хотяб заставку в видео формате или что-то поинтересней придумали, например.



Большое многообразие? Нужно ли?



В игре есть одиночная компания с вашими напарниками. На самом старте вас обучат механике боя и комбинированию умений персонажа. Игра очень разнообразна в этом плане и механика получилась очень даже ничего. Но большая часть приемов попросту не нужна в игре, они бесполезны и проигрывают другим умениям, но лишь только добавляют немного зрелищности. Проводя контратаки можно потреть меньше здоровья и быстрее уничтожить своего врага, не забывайте про своего напарника, комбинируя его атаки со своими можно вносить действительно неплохой урон аппоненту. Возможность зависнуть на стене или чередовать виды оружия, это все смотрится эпично. Смотрится это круто и довольно симпатично, так и хочется пробовать новые умения, но игра может и быстро надоесть, например, когда вы наиграв уже 100 часов в очередной раз будете пинать толстого моба, вам это будет уже не особо приятно лицезреть, поэтому могу сказать, что игра в плане комбинаций атак, получилась немного перенасыщенной, но разнообразной, а хорошо ли это, решать только вам. Местность игры, ее ландшафт сделан в стилистике американских городов, каждое здание похоже на реальную постройку, а детальная проработка интерьера делает его почти не отличимым от настоящего. Музыкальное сопроводение в игре явно делалось не на коленки у прораба, оно действительно классное и затягивающее и не надоедает как например, с музыкой.



Немного о сюжете...



Начало сюжета разворачивается в дворце, где нам предстоит играть за главного героя Ноктиса, это сын и наследник короля Региса. Ноктис решается покинуть родной дом и стать самостоятельным, онсобственно и является принцом королевства. Главный герой будет путешествовать не один, а со своей компанией, в которой состоит три человека.

Команда отряда напоминает игру Черепашки Ниндзя, может кто-то играл, где черты каждого в команде можно сопоставить с чертами этих героев. Так сказать оптимальная команда, где у каждого свои навыки и таланты.



Практически всю игру вам предстоит перемещаться на вашей машине, сюжет начнется с того, что каким-то чудым образом машина заглохнет посредине трассы и первым заданием у нас будет дотолкать ее до автомастерской. На автомастерской мы всречаемся с наиважнейшим во всей игре персонажем, девушкой механиком Синди, она же дочь механика Сит, этот персонаж кстати присутствует во всей серии игр Final Fantasy. Ее разговор и манера речи это нечто чудное, а телосложение и фигура заставят вас смотреть на нее не отрываясь, в некоторых сценах показано, как она осматривает машину и вы бы только видели под каким углом там стоит камера, возможно эта одна из некоторых персонажей в игре, которая заставит вас поиграть и насладится миром Final Fantasy.



Хобби, почему бы не порыбачить?



В игре у каждого персонажа есть свое хобби. У каждого оно отличается. У Ноктиса - рыбалка, Игнис - кулинария, Гладиолус - выживание, Промпто - фотографирование. После завершения пролога, все становится очень плохо и начинается сюжет игры и вам теперь придется спасать мир, ну все впринципе по классике жанра. В процессе сюжета Нокстису придется стать настоящим королем, он должен стать настоящим мужчиной, путем преодеоления разных испытаний.





Разнообразие ландшафта и много данжей для прохождения, в этом плане игра не отличается от других RPG.



Прокачайте свою машину! А то как...



Вашу машину и оружие тоже можно прокачивать, достаточно лишь приехать в гараж к Синди, где вы сможете улучшать и кастомизировать ваше имущество.



Озвучка - очень важна!



Присутствует в игре еще и русская озвучка, это очень приятно. Особенно это влияет на ваше восприятие мира в игре, вам не нужно постоянно читать текст, из-за чего вы меньше устаете и сможете подольше поиграть. В таких жанрах игры очень важна озвучка, она влияет на общее мнение игроков об игре и на его восприятие самим игроком, так как слушая речь находящихся рядом с вами людей, вы осознаете что мир является живым и вам становится комфортней играть, а также это позволяет погрузится вам в сюжет, я очень сильно сомневаюсь что большая часть аудитории игры вчитывалась в сюжет, а так вышло даже ничего. Также это добавляет игре атмосферности и радует твои уши.



Подведем итоги:



+



качественно сделанные и проработанные персонажи

Сражения с боссами

Хорошо заточено под кино, упор сделан больше на сюжет игры

Возможность поиграть в мини-игры (Кстати на портале GameHag это тоже можно сделать)

Синди

Много классных нововведений

Наличие тесктур для 4к разрешения

Куртая озвучка и музыка

Неплохая графическая стилистика игры

Качественный сюжет

Синди

Огромный открытый мир

Синди



-



Немного перегрузили боевую состовляющую игры

Большой вес игры

Игра не бесплатная

Требует 64 битный Windows :)