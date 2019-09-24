FINAL FANTASY XIV Online (Обзор)

Final Fantasy XI был первым проектом от Square Enix в мире MMORPG и он был идеальным в 2002 году, многие конкуренты были заткнуты за пояс. Я помню, что мне пришлось покупать специальный сетевой адаптер для моей Playstation 2 только для подключения к Интернету. Уже в 2010 году, спустя 5 игр, компания выпускала Final Fantasy XIV и фанаты MMORPG ждали этого релиза, ведь компания уже имела репутацию хорошего разработчика MMORPG.

Я играл в ряд MMORPG, не яаляюсь фанатом жанра, но уверенно могу сказать что, Final Fantasy XIV, без сомнения, является самой уникальной игрой жанра, в которую я играл. Он остается верным своим корням франшизи Final Fantasy, и, честно говоря, он выглядит как красочная и массовая онлайн-игра, а не как стандартная MMORPG. Игра очень предрасположена к новым пользователям, удобна для освоения, легка в управлении для MMORPG. Ира имеет один из самых захватывающих геймплей и это не простая игра, что бы установить убить время и забросить её на многие годы и даже не вспомнить. Даже если Вы по какой-то причине долго не играли в игру, возврат в неё однозначно будет положительной эмоцией.Комьюнити, безусловно, с которым я когда-либо играл. Blizzard полностью уничтожил WoW с точки зрения игрового процесса, хотя истинной причиной, по которой я покинул игру, как и большая часть игроков, была связана с тем, насколько безумно ядовитым и малолетним стало онлайн сообщество. После почти 70 часов в Final Fantasy XIV, я не наткнулся ни на одного агрессивного или неадекватного игрока, нонсенс. В мои первые несколько дней в игре я нашел гильдию, что бы мне помогли освоится в игре, хотя это и не особо нужно было, но совет бывалого геймера всегда в цене. Участники с радостью взяли меня на поруки, с большинством из них я все еще поддерживаю контакт.В игре нет поддержки модов, что как бы не подразумевает высокого уровня кастомизации интерфейса. Но на самом деле, настройки есть внутриигровые и довольно легко все отладить под себя. Весь пользовательский интерфейс настраивается из меню настроек, вплоть до того, где и как отображается HUD, сколько горячих панелей Вы хотите видеть и как их устанавливаются или спозиционировать. Если Вы хотите убрать или скрыть определенные элементы, это тоже можно сделать. Это действительно интуитивно понятная и функционабельная система, разработанная Square Enix. Это означает, что Вам никогда не придется полагаться на кого-то мододела, что бы иметь актуальную функцию в виде мода, которую Вы хотите в игре. Все, что Вы могли бы хотеть, уже есть.Следует также сказать, что в Final Fantasy XIV представлена лучшая графика в современных MMORP. Единственным конкурентом, который может приблизиться, но не превзойти, является TESO. Однако, в отличие от TESO, Final Fantasy XIV имеет множество погодных эффектов, от проливных ливней до гроз и ураганов, а так же туманов, метелей, ярких солнечных дней и темных звездных ночей. Когда идет дождь или если Вы падаете в воду, Ваш персонаж промокает и ему требуется некоторое время, что бы высохнуть. Мир игры невероятно разнообразен, прекрасен и изобилует жизнью. Саундтрек так же великолепен как графика, вплоть до уникальных мелодий, которые звучат во время езды на определенных лошадях.Огромное благо заключается в том, что Вы можете освоить все на одном персонаже. Каждый из классов и навыков крафта называется Джобс и в базовой игре их можно набрать до 50. Переключаться между ними так же просто, как и экипировать соответствующий класс, оружие или инструмент для крафта.В заключение, если Вы любите франшизу Final Fantasy то вообще не понятно почему Вы еще не играли в эту игру. Если Вы любите играть онлайн с адекватным и добрым комьюнити, эта игра для Вас. Если Вы не большой поклонник Final Fantasy или не игра в игры этой серии, но любите хорошие MMORPG, эта игра так же будет интересна Вам. Final Fantasy XIV напоминает не хардкорную MMORPG, а скорее непринужденную, приятную онлайн игру в открытом, красивом и ярком мире. Существует абонентская плата в размере 15 долларов в месяц, но не позволяйте этому остановить Вас. Игра поставляется с бесплатными 30 днями игрового времени и как только Вы достигнете 30-го уровня, Вы получите дополнительные 15 дней бесплатно. Я бы даже сказал, что это самая приятная MMORPG на рынке сегодня, благодаря захватывающему игровому процессу, невероятному миру и доброму, нетоксичному сообществу.Плюсы:+ Великолепная графика.+ Отличные и разнообразные саундтреки.+ Огромный и красочный открытый мир.+ Обширный настройки интерфейса.+ Хороший баланс.Минусы:- Абонентская плата.