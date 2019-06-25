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EarnНовостиDead by Daylight | Хороший хоррор
Автор: Gamehag в June 25, 2019
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Dead by Daylight | Хороший хоррор

Dead by Daylight | Хороший хоррор

   Приветствую всех на портале gamehaq! В этой статье я хочу уделить внимание качественному, на мой взгляд, кооперативному хоррор-проекту под названием Dead by Daylight. Воспользовавшись случаем и недавней скидкой на игру, я решил остановиться на проекте подробнее, взглянуть на все составляющие игры, сложив цельное впечатление, которым сейчас поделюсь не без описаний некоторых особенностей по наработанной схеме рассмотрения аспектов геймплея, атмосферы и сюжета, если таковой имеется.

   Сходу хочу отметить наличие в игре упаивающей жестокости игры, в особенности при игре за маниакальных персонажей, ветви развития специальных умений которых выглядят более внушительней и даже интересней, но это не делает тем самым ветку развития жертв менее глубокой и бесполезной. Именно с со стороны ненасытных убийц геймплей выглядит довольно насыщенным жестокостью и откровенно кровавым насилием.

   Геймплей

   Игра протекает в формате один против четырех игроков, где этот самый «один» и представляет собой для остальных выживающих на локации мирных персонажей большую опасность, вселяющую страх, порой пробирающий до дрожи. Преимущество простым людям даёт вид игры от третьего лица, который позволяет изучить обстановку быстрее и эффективнее оценить опасность, спланировать дальнейшие действия, хорошо осмотрев локацию игры.

   Как такового, сюжета в игре почти нет. Есть общая цель для выживающих – найти выход и попасть за пределы механизированных ворот локации, предварительно подключив питание к ним с помощью генераторов, находящихся на карте в хаотичном расположении, с ловушками и удобными местами для атаки со стороны врага. В этой игре самая главная цель – спастись от маньяка, поэтому вам исключительно придётся положиться на командную работу и самому принимать активное участие в спасении словленного члена группы в случае захвата его убийцей. Поэтому я бы советовал дорожить каждой жизнью, т.к. по мере уменьшения численности народа – увеличивается шанс гибели всей команды.

   К счастью, в игре присутствует возможность восстановления здоровья игроками друг другу и самому себе, при наличии умений и аптечки, на которую можно наткнуться в неожиданный и подходящий момент. В процессе самолечения или отхила тиммейта также следует внимательно следить за ходом действий, не пропуская регулярно вылезающую шкалу в виде радиуса с пометкой в одной из сторон, позиция стрелки на которой должна быть вовремя отмечена посредством своевременного нажатия. В противном случае, при множественных неудачных попытках – вы рискуете напрасно потратить аптечку.

   Теперь вкратце о противоборствующей стороне игрового состава – о маньяке. Существует много различных обликов, приобретаемых за денежные средства, при наличии определённой ценности, выражающейся в основном в узнаваемости широко известных кинообразов, и от части уникальными характеристиками и умениями. При игре за негативную, так скажем, сторону – у игрока нет такой выраженной тревоги, ведь его цель – казнить и жестоко убивать своих жертв. Однако тут могут возникнуть в свою очередь трудности – сложность поиска людей и преследования в виду медленной скорости преодоления дополнительных препятствий, что логично, ведь хищник по определению ведёт себя вольготно и не спеша, смакуя моментом преследования и питаясь огромным страхом жертвы. Мне понравилась игра за оба класса, однако раскрыться атмосфере безысходности и страха/трепета позволяет игра за выживающего человека.

   Атмосфера

   Добротное чувство тревоги и паники на ряду со страхом способна игра предложить нам при геймплее от лица жертвы, ведь концепт кардинально меняется в нужную, в данном случае, сторону, которая и даёт любителям острых ощущений насладиться игрой, получив приличную дозу адреналина. Нужно отметить также элемент неожиданности. Например, при починке генератора, ограничена возможность обзора персонажа, тем самым давая знать о своем местоположении и увеличивая шансы успешного убийство со стороны недруга. Масла в огонь подливает также отличное подходящее музыкальное сопровождение, которое также способно вызвать мурашки по коже и периодические нервные вздрагивания, подходящая обрисовка местности и создание неблагоприятных условий для ориентировки на местности – тоже играют свою роль.

   Я, в свою очередь, определённо рекомендую широкой публике любителей ужасов, если ещё не играли, обратить своё внимание на данный проект, способный доставить неслабое удовольствие ощущением чувства страха и воззрением на обильную геймплейную зрелищность. Игра напомнила мне проект под названием Friday the 13th благодаря схожей атмосфере безысходности, по крайней мере в первое время, после чего уже начинаешь адаптироваться и привыкать. Пользователям же и сотрудникам gamehag я искренне желаю успеха в общем деле и терпения, подкрепляемого усидчивостью и целеустремлённостью!

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