Популярный 3D шутер под названием Counter-Strice: Global Offensive, либо же CS:GO

CS:GO это популярная игра на игровой платформе Steam.

Существуют звания по которым выбираются противники с примерно такими же званиями.

Существует платный контент- есть кейсы из которых выпадает какой либо скин, на оружие, которое создают другие игроки, и дизайнеры, выпадает либо окупаемый скин который дороже кейсов и выпадает не окупаемый у которого низкая цена, ну порой бывает не дорогие скины бывают красивыми, ещё есть PRIME аккаунт, который позволяет играть с игроками с PRIME аккаунта, ещё вы получите эксклюзивные предметы, можно получить PRIME аккаунт другим способом (бесплатным) нужно набрать 21 ранг. На PRIME аккаунте меньше игроков с читами, которые мешают играть людям. Если в игре был игрок с читами, то можно кинуть на его аккаунт жалобу, которую рассмотрит администрация и решит дать ему VAC BAN или не дать,

Игроки часто обращают внимания на красивые скины.

DRAGON LORE один из дорогих скинов. этот скин на винтовку AWP

Скины можно бесплатно, тогда когда вы получили новый ранг и в конце боя вам дадут какой-либо скин либо кейс, граффити, наклейку.

ГРАФФИТИ- используется в боях, тем что рисуется на стенах, на полу и на потолке.

НАКЛЕЙКА- можно нанести на огнестрельное оружие в определённых местах.

Ещё в CS:GO есть сервера которых очень много, там люди играют по своим правилам, можно тоже создавать сервера.

Существуют режимы с ботами, в которых человек играет с ботами, сложность ботам можно изменять, можно даже сделать режим без ботов.

Ещё есть мастерские, которые создают люди, в некоторых из них можно менять прицел и всё остальное, это для удобства, ну можно сделать прицел без мастерской, а консольными командами(консоль которая открывается на клавишу ` или же ё).

При в заходе в игру нужно вступить в команду (ТЕРРОРИСТЫ либо-же СПЕЦНАЗ)

Главная задача Террористов :это заложить бомбу и взорвать ещё.

Главная задача Спецназ: обезвредить бомбу, в некоторых картах нужно спасти заложников.





Существуют кибер турниры на которых команды играют против друг друга.

Есть валюта в игре на которую покупаются оружия в самой игре, после нового захода в игру все деньги сбрасываются.

Существуют раскидки-метод кидать гранату что бы она прилетала в определённую позицию

Полезные игроки которые дают информацию которая позволяет найти противника и убить его.

Каждый человек который играл или играет в CS GO мечтал о скинах особенно о дорогих, что бы на него обращали внимания, что бы он выделялся

Некоторые игроки ведутся на дорогие скины подбирают их, а в это время их кто нибудь, да убивает.