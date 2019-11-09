Популярный 3D шутер под названием Counter-Strice: Global Offensive, либо же CS:GO
CS:GO это популярная игра на игровой платформе Steam.
Существуют звания по которым выбираются противники с примерно такими же званиями.
Существует платный контент- есть кейсы из которых выпадает какой либо скин, на оружие, которое создают другие игроки, и дизайнеры, выпадает либо окупаемый скин который дороже кейсов и выпадает не окупаемый у которого низкая цена, ну порой бывает не дорогие скины бывают красивыми, ещё есть PRIME аккаунт, который позволяет играть с игроками с PRIME аккаунта, ещё вы получите эксклюзивные предметы, можно получить PRIME аккаунт другим способом (бесплатным) нужно набрать 21 ранг. На PRIME аккаунте меньше игроков с читами, которые мешают играть людям. Если в игре был игрок с читами, то можно кинуть на его аккаунт жалобу, которую рассмотрит администрация и решит дать ему VAC BAN или не дать,
Игроки часто обращают внимания на красивые скины.
Скины можно бесплатно, тогда когда вы получили новый ранг и в конце боя вам дадут какой-либо скин либо кейс, граффити, наклейку.
ГРАФФИТИ- используется в боях, тем что рисуется на стенах, на полу и на потолке.
НАКЛЕЙКА- можно нанести на огнестрельное оружие в определённых местах.
Ещё в CS:GO есть сервера которых очень много, там люди играют по своим правилам, можно тоже создавать сервера.
Существуют режимы с ботами, в которых человек играет с ботами, сложность ботам можно изменять, можно даже сделать режим без ботов.
Ещё есть мастерские, которые создают люди, в некоторых из них можно менять прицел и всё остальное, это для удобства, ну можно сделать прицел без мастерской, а консольными командами(консоль которая открывается на клавишу ` или же ё).
При в заходе в игру нужно вступить в команду (ТЕРРОРИСТЫ либо-же СПЕЦНАЗ)
Главная задача Террористов :это заложить бомбу и взорвать ещё.
Главная задача Спецназ: обезвредить бомбу, в некоторых картах нужно спасти заложников.
Существуют кибер турниры на которых команды играют против друг друга.
Есть валюта в игре на которую покупаются оружия в самой игре, после нового захода в игру все деньги сбрасываются.
Существуют раскидки-метод кидать гранату что бы она прилетала в определённую позицию
Полезные игроки которые дают информацию которая позволяет найти противника и убить его.
Каждый человек который играл или играет в CS GO мечтал о скинах особенно о дорогих, что бы на него обращали внимания, что бы он выделялся
Некоторые игроки ведутся на дорогие скины подбирают их, а в это время их кто нибудь, да убивает.