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EarnНовостиCS:GO
Автор: Gamehag в November 9, 2019
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CS:GO

CS:GO

Популярный 3D шутер под названием Counter-Strice: Global Offensive, либо же CS:GO

CS:GO это популярная игра на игровой платформе Steam.

Существуют звания по которым выбираются противники с примерно такими же званиями.

Существует платный контент- есть кейсы из которых выпадает какой либо скин, на оружие, которое создают другие игроки, и дизайнеры, выпадает либо окупаемый скин который дороже кейсов и выпадает не окупаемый у которого низкая цена, ну порой бывает не дорогие скины бывают красивыми, ещё есть PRIME аккаунт, который позволяет играть с игроками с PRIME аккаунта, ещё вы получите эксклюзивные предметы, можно получить PRIME аккаунт другим способом (бесплатным) нужно набрать 21 ранг. На PRIME аккаунте меньше игроков с читами, которые мешают играть людям.  Если в игре был игрок с читами, то можно кинуть на его аккаунт жалобу, которую рассмотрит администрация и решит дать ему VAC BAN или не дать, 

Игроки часто обращают внимания на красивые скины. 

 DRAGON LORE один из дорогих скинов. этот скин на винтовку AWPÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ "Ð´ÑÐ°Ð³Ð¾Ð½ Ð»Ð¾Ñ""

Скины можно бесплатно, тогда когда вы получили новый ранг и в конце боя вам дадут какой-либо скин либо кейс, граффити, наклейку.

ГРАФФИТИ- используется в боях, тем что рисуется на стенах, на полу и на потолке.

НАКЛЕЙКА- можно нанести на огнестрельное оружие  в определённых местах.

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Ещё в CS:GO есть сервера которых очень много, там люди играют по своим правилам, можно тоже создавать сервера.

Существуют режимы с ботами, в которых человек играет с ботами, сложность ботам можно изменять, можно даже сделать режим без ботов.

Ещё есть мастерские, которые создают  люди, в некоторых из них можно менять прицел и всё остальное, это для удобства, ну можно сделать прицел без мастерской, а консольными командами(консоль которая открывается на клавишу ` или же ё).

При в заходе в игру нужно вступить в команду (ТЕРРОРИСТЫ либо-же СПЕЦНАЗ)

Главная задача Террористов :это заложить бомбу и взорвать ещё.

Главная задача Спецназ: обезвредить бомбу, в некоторых картах нужно спасти заложников.

Существуют кибер турниры на которых команды играют против друг друга.

Есть валюта в игре на которую покупаются оружия в самой игре, после нового захода в игру все деньги сбрасываются.

Существуют раскидки-метод кидать гранату что бы она прилетала в определённую позицию

Полезные игроки которые дают информацию которая позволяет найти противника и убить его.

Каждый человек который играл или играет в CS GO мечтал о скинах особенно о дорогих, что бы на него обращали внимания, что бы он выделялся 
Некоторые игроки ведутся на дорогие скины подбирают их, а в это время их кто нибудь, да убивает.

 

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