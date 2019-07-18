Clash Royale [by AdlerFrei #5]



Это вторая статья, которая будет посвящена мобильный играм. Первая была War and Magic - она была информационной. Данная статья же, по большей части, будут направлена на передачу накопленного опыта, впечатлений и мнения. Не стоит судить строго, т.к. это мнение одного человека, который не претендует на истину первой инстанции. А лишь желает донести информацию в массы, в комьюнити данной игры.

Уровень карт

Начнем собо мне, как о игровой единицы комьюнити (если так можно выразиться):1. Никнейм -2. Играю относительно недавно (месяцев).3. Рекорд кубков -кубков. На данный момент -(делитесь своими результатами в комментарии).4. Уровень башни -5. Состою в клане "" (тег клана6.: варьируют от 10 до 12 лвл. 12х лвл карт мало, только две. Подавляющая часть карт 10-11 лвл. (что в корне усложняет игру на данных кубках).7.отсутствует (не считаю покупку батл-пасса донатом и то, покупка разовая, повторяться не будет).Да-да. Первый возникший вопрос у читателя - "а зачем он, собственно, это пишет"? Ну, в первую очередь, озвучить свои успехи в игре, через демонстрацию кубков. Понимаю, они не особо велики, но учитывая уровень башни и прокачку карт - достаточны. Второе, через демонстрацию личной информации (никнейм, игровое время и прочее) располагаешь к себе читающих, наверное :)А теперь по существу.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. И опять же, для лучшего восприятия, будет ранжированный список особенностей, уникальностей игры.1. Отличная игра, с, которые позволят сделать собственную колоду, которая будет во всех смыслах уникальна и неподражаема. Конечно, есть всегда выбор позаимствовать "топ" колоду, которая позволит "повышать" кубки на раз и два. Но, нужно понимать, что недостаточно иметь просто набор карт, нужен большой опыт игры на ней (колоде), как и собственно, в других играх. Играешь, играешь, играешь - ищешь свое. Нащупываешь эту грань и, в последующем, начинаешь чувствовать каждого юнита в отдельности (его механику, уникальность поведения и прочее).2.и, относительно,. Многие игры нещадно навязывают свой продукт, принуждая (а порой и нет, просто включая самостоятельно) просматривать тонны реклам, чтобы продолжить играть дальше или заполучить заветный сундук. Здесь этого вы не найдете, вы не будете тратить свое драгоценное время на это (рекламу и просмотр непонятного информации), а погрузитесь в саму игру. Что касаемо системных требований - здесь я просматриваю параллель с удивительно энергоемкостью игры. Это говорит о том, что Вы можете провести достаточное время в игре, а Ваш аккумулятор останется разряжен только на половину (ну, в зависимости от емкости.. но, как я уже и говорил - есть масса других игр, которая сжирает твой заряд за раз).3.. В данной игре донат/взнос/покупка карт ничего толком не меняет и не решает. Да, тут уже вопрос сбалансированности мачмейкинга намечается, но об этом позже. Возвращаясь к теме доната, хочу заметить один нюанс, что вливание материальных благ в игру не даст 100% уверенности в Вашей победе. Эта игра прямых рук!4.Здесь мало что могу добавить, это нужно просто напросто видеть. Не могу сказать, что в 100% случаях все ивенты хороши, но большинство отвечает качеством и увлекательностью.5.1.. "Он, вроде бы, есть и его, вроде бы, нет". Давайте пойдем от того, где он есть - в ивентах, когда уровень карт у всех 9 лвл. Либо, участие в турнирах. Все, говоря о глобале (обычный поиск игры) - о нём можно забыть. Подбор противников с максимальным уровнем замка, когда ты 9-10 лвл. Максимально прокаченные колоды (деки) против тебя, когда ты имеешь одну карту 11-12 лвл. В итоге, мы получаем зубодробительную игру, в этом плане. Хоть головой об стену бейся, но каждая вторая игра - противник, который сильней тебя по всем категориям, начиная от уровня карт, башни, выслуги лет в игре. Единственный наш козырь здесь - это нашигры и2.. Наверное не стоило вносить это в пункт "негативного", а лучше было отнести в пункт "нейтральное". Все потому, что имеется опыт взаимодействия с комьюнити "Дота 2" и здесь, за неимением войса, люди кажутся менее токсичными. Если выражаться русским языком, то здесь люди стараются больше и, в меньшей степени, придаются эмоциями и играют до конца.3.. Здесь я говорю про обратную связь модераторов игры. Представим ситуацию, когда Ваш "коллега по цеху" умышленно портит Вам игру. Ваши действия - наказать. Но, ничего такого здесь нет, нужно напрямую писать в тех.поддержку и писать по всей форме недовольство, которое рассмотрят не так скоро, как хотелось.Стоит обратить пристальное внимание на данный игровой проект от студии SuperCell. Определенно стоит потраченного времени и нервов.Удачи и прогресса во всех начинаниях!Спасибо!