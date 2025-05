Call of Duty: WWII - Первые впечатления

Вот и поступила продажу в Steam долгожданная новая часть Call of Duty. Геймеры старой закалки, коим являюсь и я, с нетерпением ждали выхода именно этой части. Сколько разговоров было перед релизом. Новую COD обзывали и ремейком старых частей из-за решения авторов вернуться к тематике Второй мировой войны, и рескином предидущих Modern Warfare. Конечно же критики в предверии выхода очередной COD было много, но следует заметить что на порядок меньше чем перед выходом предидущих частей саги. Почему? "Да ведь Call of Duty наконец то возвращается к своим истокам! К тому, чем игра и полюбилась геймерам! К истории о Второй мировой." - дружно кричали бывалые геймеры. Дружно кричал с ними это и я. Но вот игра вышла и самое время оценить удался ли Activision их "маневр". Постараюсь быть максимально честным и непредвзятым критиком.

Первое что следует отметить, что уж очень заметно, ведь разработчики на этом сделали основной акцент, это переоценимый героизм главных героев. Проводя параллели с COD: MW и COD: BO это не так заметно, ведь все же там главными героями были опытные бойцы спецназначения. Но тут то совсем другая история. Фермер с Техаса, который только в 44 попадает на фронт и проходит боевое крещение в Нормандии (об этом чуть позже), умеет буквально всё. Он и превосходный снайпер, и наводчик, и телефонист, и гранатометчик, и сапер, и шпион, и ПВО ему не почем. Некоторые задания вообще проходятся в одиночку. Понимаю, все эти ходы были специально реализованы сценаристами для большего экшена. Но нужно же знать меру. Когда опытные войска СС с поддержкой танков и зенитных батарей не могут прорвать оборону из троих пехотинцев и ложатся там дивизиями - это перебор.



Едем дальше. Высадка в Нормандии. День Д. Сразу вопрос? Кто додумался сделать одно из самых важных событий Второй мировой войны учебной миссией? Сколько же раз я в играх встречал этот День Д. Company of Heroes, Medal of Honor, Call of Duty, Call of Duty 2, Brothers in Arms, Battlefield 1942, Arma 3: Iron Front. И это только те, в которые играл я лично. Сказать что я ждал именно от этого задания в Call of Duty: WWII самых ярких эмоций - ни сказать ничего. И вот начало, мы плывем на десантном катере, свист пуль, взрывы, грязь, мурашки по коже. Все. Как только мы высаживаемся на берег эмоции проходят. Нет того мяса и рубки что была в COD 2 в Нормандии. Спустя 2 минуты мы с отрядом уже в бункерах немцев. Извините меня конечно за бестактность, но я не мог выбраться из-за камня гребаных 10 минут, когда играл в COD 2. Ведь пулеметчик убивал меня за секунду. В COD: WWII я спокойно бегал вдоль и поперек пляжа.



Баллистика. Стреляйте вы хоть с пистолета, хоть с Mauser 98k с оптическим прицелом, пуля летит 200+ метров ровно и даже не падает. Калибр в игре имеет значение редко. Иногда враг переживает обойму с Carbine M1, а иногда (довольно часто) умирает с пули с пистолета М1911. Следует отметить, что все кроме баллистики, все пули имеют одинаковую форму и диаметр. С чего бы вы не вели огонь, с дула вылетают желтые куски одного диаметра, да еще и светятся как трассеры.



Мультиплеер. Так как релиз мультиплеера состоялся раньше и в Beta-версию игры в Steam успели поиграть все, кому не лень, к мультиплееру вопросов еще больше. Яркие примеры мышления разработчиков с Activision:



"12 игроков в мультиплеере? Вполне достаточно"

"Разнообразие диалогов? Зачем? Это же шутер"

"Черные женщины в форме СС? Почему нет"

"Русские, азиаты? Нахрен этих ребят"

"Скриптовый танк и NPC в 2017? Другие тоже так делают"

"Как добавить кинематографичности? Давайте добавим замедление"

Поиграл в мультиплеер 4 часа и больше не включу никогда. Ладно бы всё это, но меня добила одна карта. Задача одних сопроводить танк и сбить ПВО, задача других помешать этому. Во-первых, танк движется как вагонетка с TF2, исключительно по скрипту. Преграды объезжать не умеет, стрелять тоже. Во-вторых, пробить его гранатами, противотанковыми орудиями и гранатометами невозможно. И вишенка на торте - диалоги! "Строим мост! Строим мост! Идёт строительство! Строим мост! Строим мост! Идёт строительство! Строим мост..."



Из положительного. Наконец-то сюжетная кампания включает в себя больше 8 заданий. Атмосфера игры в некоторых заданиях бросает в дрожь. Сопереживание к героям запредельное. Кат сцены - покажите мне человека что их делал, я обниму его. Мимика лиц персонажей почти как настоящая. Если быть откровенным, закрыв глаза на минусы геймплея и сюжета, игра получилась что надо. Да и цена не кусается. За $32 вы получаете уже не рескин COD: MW1, а атмосферную игру про Вторую мировую (если не считать мультиплеер).