Call of Duty: World at War (Обзор)

World at War, выпущенная в 2008 году, стала пятой по счету во франшизе Call of Duty. Хотя "Мир в войне" был выпущен через год после широко известной "Современной войны", она официально ознаменовала окончание эры Второй мировой войны, благодаря которой серия стала известной. Несмотря на, конечно же, стремление Activision "вернуться к корням" в 2017 году. В то время как впервые казалось, что World at War - это отдельная игра, которая оказалась неуклюже помещенной посреди мощной трилогии "Modern Warfare", этот релиз фактически является прелюдией к мини-сериалу Black Ops.

Хотя сюжет игры начинается в 1942 году, основная часть World at War происходит во время падения как Германии, так и Японии. В двух сменяющих друг друга кампаниях геймеры будут играть за рядового американского морского пехотинца К. Миллера (кампания в Японии) и советского рядового Дмитрия Петрена (кампания в Германии), поскольку две силы союзников пытаются побороть силы стран Оси. На сегодняшний день режим истории содержит самую мрачную и кровавую историю, которую когда-либо создавала франшиза Call of Duty. Игроки могут рассчитывать на то, чтобы пройти через захваченные ловушками джунгли острова Макин, разрушенный войной города Берлин и даже иметь шанс повоевать в истребителе, а также управлять танком.Несмотря на то, что одиночная кампания имеет отличный дизайн уровней и некоторые из самых суровых военных действий, когда-либо виденных в игре, ей все же удается во многом проиграть, особенно с серией Modern Warfare, лежащей по обе стороны от ее выпуска. Персонажи в конечном счете забываются, хотя Дмитрий и его советские друзья гораздо более детализированы, чем их коллеги из США. Несмотря на то, что "Treyarch" попытался оживить игровой процесс, поместив игроков в танк во время одной миссии, уровень, пожалуй, один из самых сложных и разочаровывающих из 15 доступных. Большая часть World at War по-прежнему ощущается как обновленная версия Call of Duty 2, а в игре даже по-прежнему есть карта с компасом в старом стиле.Благодаря шести режимам мультиплеера и очень успешной системе рейтинга, большая часть онлайн составляющей World at War можно сравнить с компонентом Modern Warfare, как раз в условиях Второй Мировой Войны. Самая большая и самая уникальная особенность этого релиза - режим нацистских зомби. Этот режим можно играть как онлайн, так и в одиночку и он позволяет игрокам находиться в закрытых помещениях, в то время как волна за волной голодных зомби наступают на Вас. Геймеры могут покупать апгрейды оружия и расширять карту, используя очки, которые они получают за убийства, все время сражаясь, что бы установить барьеры, которые ИИ зомби может разрушить.Если Вы ищете аркадный пропитанный кровью шутер по Второй Мировой Войне, то не ищите ничего нового, кроме Call of Duty: World at War. В течение всей эры франшизы 1940-х годов этот релиз должен был стать лучшим из всех. Графика и игровой процесс по-прежнему замечательно сохранились и по сей день, а саундтрек является одним из лучших из всех FPS за последнее время. Просто прискорбно, что World at War не воспользовался возможностью стать чем-то большим, чем просто частью Call of Duty 2 и 3, и как таковой он выпал из поля зрения геймеров между значимых выпусков Modern Warfare. Хотя персонажи почти полностью забыты, уникальные уровни делают эту игру такой, какая она есть на самом деле. Онлайн-часть теперь является мертвой учитывая количество читеров, поэтому лучше взять эту игру для однопользовательского прохождения.Плюсы:+ Хороший саундтрек.+ В игре отображены +/- исторические события, конечно это не реконструкция и учить историю по игре не стоит.+ Так или иначе неплохой сюжет, история двух бойцов на разных ТВД.Минусы:- Немноголюдный мультиплеер заселенный читерами.- Малая популярность игры из всей франшизы.