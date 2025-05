Call of Duty: MW 2019 | Обзор

Всем привет с вами Джек, сейчас это будет максимально объективная рецензия, строгий взгляд на геймплейные особенностях сия творения Infinity Ward. Забудьте все что было раньше, ведь действия игры проходят в большинстве своём в 2019 году независимо от сюжетной линии предыдущих частей подсерии Modern Warfare. Сразу предупрежу, в этом тексте не будет детального разбора и анализа событий, которым нашлось место в одиночной кампании Call of Duty: MW 2019. Это в первую очередь рецензия на игру — мое мнение о геймплейных механиках, качестве сценария, постановке и так далее. Итак давайте разбираться подробнее..

Эффекты

Оружие

Графика

Сценарий

Итак в рамках рекламной компании нам обещали показать ту самую настоящую войну с "серой моралью", в которой каждая из сторон запачкает свои руки и не будет ни добрых, не плохих. Также что это будет настоящий проработанный шутер с красивыми эффектами, катсценами, проработкой и кастомизацей стволов. Так что же в итоге?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------За что мне всегда нравилась серия COD, так это за ее эффектность. Куча запоминающихся моментов: штурм Рейхстага, кампания в Африке а также всеми любимая миссия в Припяти и многое другое. Разработчики не изменяют своей формуле многие годы, да и зачем? Она и так прекрасно работает. Ведь Call of Duty - это дорогой и насыщенный тир. Мы приходим сюда за впечатлениями уже на протяжении многих лет. Обзор объективен, поэтому скажу, что запоминающиеся моменты в новый MW есть, но их стало несколько меньше, чем в предыдущих частях.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Много разнообразного, хорошо проработанного оружия - вот, что мы любим в шутерах. И тут все люди занимающиеся аспектом проработанности и детализации анимаций связанных с оружием совершили поистине уникальную вещь. Они действительно были вовлечены в процесс, видно, что старались. Каждое оружие действительно чувствуется как настоящее оружие, очень детально кастомизируется, а какое оно на вид.. здесь просто нет слов. В этом аспекте все изумительно, никаких претензий.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Также все отлично, графика изумительная (не в очень нагруженных сценах), ну а меньшее ожидать от игру в 2019 году уже просто глупо. Так что рассуждать на тему графики долго не будем, тут думаю все итак понятно.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------В игры играют люди разных возрастов. Если уж вы взялись обсуждать серьезные темы с серьезным лицом, сделайте так, чтобы вас поняли все без исключения. Говорите с людьми на понятном языке. Увы, у создателей Call of Duty: Modern Warfare это едва ли получилось — между игроками и авторами из-за этого точно возникнут недопонимания.Однако после увиденного сюжета, последние, разделились на несколько лагерей. Одни считали, что сюжет вполне приемлем для такого типа игра, а вся его серьезность просто накручена остальными. Вторые считали, что как Infinity Ward могут такое себе позволить? Представляя русских чуть ли не в образе карательных отрядов СС. Другие же просто не обращали на все это внимания и оставались в тени. Если вам понравится данная статья, я обязательно расскажу и разложу вам по полочкам весь сценарий и сюжет новой Call of Duty MW 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------На этом моя статья подходит к концу, надеюсь вам было приятно ее читать и вы по достоинству оцените ее.Спасибо за внимание!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------