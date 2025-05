Call of Duty: Modern Warfare 2 (Обзор)

Примечание! Этот обзор содержит спойлеры для сюжета из Call of Duty 4: Modern Warfare. Если Вы еще не закончили эту игру полностью, я не рекомендую Вам читать этот обзор, пока Вы этого не сделаете.

Серия Call of Duty издавалась разными разработчиками, меняясь от года к году между Infinity Ward и Treyarch, за исключением Advanced Warfare, которая была разработана Sledgehammer Games ... но это совершенно другая история. Поклонники франшизы, кажется, любят одного разработчика и ненавидят другого, в зависимости от их вкусов и предпочтений. Modern Warfare 2 - долгожданное продолжение оригинальной классики Infinity Ward 2007 года с одноименным названием, появившейся через два года после ее выхода.В конце первой "Современной войны" "Соуп" и капитан Прайс были окровавлены и лежали на поле битвы после победы над Захаевым. Их выживание оставлено в воздухе и после титров короткая эпилог-миссия Mile High Club становится играбельной, события, разворачивающиеся во время этого побега, являются эпилогом к Modern Warfare 2. Действие игры разворачивается через пять лет после событий первых, ультранационалисты захватили контроль над Российской Федерацией. Из-за этого любые дипломатические отношения с США стали напряженными. Правый человек Захаева, Владимир Макаров, начал кампанию мести против Запада, начав террористические акты как на европейской, так и на международной арене.Даже несмотря на то, что Вы управляете пятью разными персонажами на протяжении всей кампании Modern Warfare 2, сюжету легче следовать, чем его предшественнику. Двумя главными героями внимания являются Сарджент Гари "Роуч" Сандерсон и Джон "Соуп" Мактавиш, который теперь является капитаном после того, как пережил свой предыдущий тур по аду. Есть большое количество поворотов сюжета, которые будут держать игроков в напряжении, так как они будут проходить в общей сложности 18 уровней, в течение совокупного времени игры примерно 5-6 часов. Есть также большое количество последовательностей действий, которые помогают сохранять сцены свежими и живыми, игра никогда не становится скучной и муторной.Существует множество сред как для исследования, так и для разрушения. От спуска на подводную лодку, до кратковременного пребывания в космосе, до снежных пейзажей и разрушенных войной городских улиц. Для здания, которому почти шесть лет, графика держится на удивление хорошо, даже лучше, чем в первой Modern Warfare. Все богато детализировано и вражеские модели также более разнообразны. Я рад сообщить, что эта игра прекрасно работает на Windows 10 и можно постоянно поддерживать 60+ FPS без ошибок, фризов или сбоев.Геймплей и элементы управления больше похожи на те, что Вы ожидаете от любой игры во франшизе Call of Duty, особые элементы управления устанавливают стандарт для всех шутеров от первого лица, выпущенных после 2005 года. Убийства все еще чувствуются жесткими и натуральными, хотя по сравнению с первой Modern Warfare этот выпуск имеет большее количество областей, где присутствуют бесконечные вражеские респауны. Это - одна особенность, которая сделала ранние игры в серии довольно трудными и это одновременно хорошо и расстраивает.Единственный реальный недостаток Modern Warfare 2 заключается в том, что он не настолько запоминающийся, как игра, которая была до него. Это может быть в значительной степени основано на том факте, что отношения между солдатами не так прочны, как в предыдущем выпуске, по крайней мере, намного позже в кампании. Некоторые миссии нелегко забыть, в основном из-за трудностей, связанных с ними, но очень немногие выделяются из того, что можно было бы считать «классическим».Если Вы ищете многопользовательский режим, в этом издании сохранена та же механика, что и в оригинальной Modern Warfare, в нем все еще используются системы прокачки и престижа. Есть несколько новых функций, таких как разблокировка званий и нашивок, которые могут отображаться на вашей карточке игрока и различные награды за поддержание различного количества серий убийств. Это первая игра во франшизе Call of Duty, в которой используется система Valat Anti-Cheat (VAC), поэтому читеров здесь гораздо меньше, чем в любом предыдущей игре серии. Однако, ВНИМАНИЕ, поскольку игроки могут размещать свои собственные серверы, некоторым игрокам был выключен VAC.Плюсы:+ Хорошая графика.+ Отличный саундтрек, звуки оружия и различных эффектов.+ Добротно проработанные локации.Минусы:- Около шизоидная история, которую продолжают с предыдущей серии, это уже не альтернативное будущее и практически выдуманное настоящее.- Отсутствие атмосферы, при всей детализации нет ощущения что ты участник действий, просто управляешь героем в аркадной пострелушке.