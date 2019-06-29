Дождь

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EarnНовостиCall of Duty: Modern Warfare 2-обзор
Автор: Gamehag в June 29, 2019
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Call of Duty: Modern Warfare 2-обзор

Call of Duty: Modern Warfare 2-обзор

Игра жанра шутер с неплохим сюжетом и качественной картинкой.

Call of Duty: Modern Warfare 2- игра жанра шутер выпущенная в 2009 году американской компанией Infinity Ward.

Сюжет.
Действия игры разворачиваются в Афганистане, где наш главный герой Джозеф Аллен практиковался в стрельбе и метании гранат на него даже пришли посмотреть новобранцы и он преподал им хороший урок который они запомнили на всю свою жизнь. Позже он участвовал в спец операции по освобождению города от силовиков и она прошла очень успешно. Спустя время генерал Шепар заметил юношу и завербовал ему место в самом элитном боевом корпусе ЦРУ. Генерал внедрил его в ЦРУ под предлогом что он поменяет имя и станет Алексеем Бородином и наш главный герой недолго думая согласился.

Позже до них доходит новость, что над Казахстаном сбили спутник NORAD который служил противовоздушной обороной США и Канады. Главной задачей Российских войск было пробраться до США незамеченными, а что бы это сделать было решено перетащить спутник на секретную базу в Казахстане, где в спутник будут внедрять системы авто-контроля. Но тут не всё так просто как кажется на первый взгляд. Про все выходки России с Казахстаном узнаёт НАТО и посылает спец группу на место происшествия что бы забрать спутник и у них это удаётся. Отряд собирающийся уезжать из аэропорта, а какого именно вы узнаете дальше...

Но это ищо не все события! Поиграв вы узнаете, что совершили теракт в международном аэропорту, а именно перестреляв все самолёты и больше 5000 агентов ФСБ. Что самое интересное, при вылете Аллену нашему герою попадают пулей в живот и он остается на месте взлёта, где его и найдут сотрудники ФСБ. ФСБ проверив документы молодого человека, узнают, то что он Американский шпион. Из-за всех ранее произошедших действий развязывается война. Полка рейнджеров, в котором служат капрал Данн и рядовой Джеймс Рамирес, под командованием сержанта Фоули, обороняет Виргинию от нападения российского десанта. Они пробиваются в пылающий Вашингтон, где американские силы ведут бои против наступающих российских частей. Ну а чтобы вам было интересно играть я не буду рассказывать вам весь сюжет.

Геймплей и графика.
Как по мне управление в игре очень похоже на сталкер, как бы тупо это не звучало. Про саундтрек в игре я даже и не буду говорить, так как он просто отсутствует на протяжении первой половины игры. Но сражения в игре очень динамичные и захватывающие, стреляя из афтомата вы ощутите всю его мощь.

Картинка в игре очень качественная и не режет глаза, даже в тёмных местах проработаны текстуры, поверьте я видел много игр где тёмные места просто напросто не прорабатывают. Дизайн локаций на высоте! Что бы не сказать лишнего оцените сами.


Вывод.
Понравилось большое количество образцов вооружения, хотя озвучка оружия- не порадовала меня. По характеристикам оружие тоже практически не отличается. Враг валится практически одинаково и из штурмовых винтовок и из пистолетов- пулеметов. Плюс- интересно, какие вещества нужно употреблять, чтобы в боевых операциях использовать щиты?! Одним словом, сингл- маразм сказочный. Но вот спец эффекты и постоянный экшн вокруг (надо отдать должное, пару раз был wow-эффект) в огромных количествах действительно отвлекает от тупизны сюжета, несовершенства графики и прочих "божественностей". Да я маленечко отошел от статей про квестовые игры и понял , что писать про шутеры это совсем не моё, может кому-то статья и понравится.

Плюсы: 
1)Сюжет.
2)Графика.
3)Оптимизация.

Минусы:
1) Искусственный интеллект не доработан.
2)Озвучка оружий. 
3)Почти одинаковый урон с винтовок и других огнестрельных.
Всем спасибо кто дочитал данную статью до самого конца.Приятной игры...
Всем пока!!!
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