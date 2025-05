Call of Duty Mobile - это как тур лучших хитов по лучшим аспектам консольного мультиплеера. В нем представлены самые популярные игровые режимы и некоторые из лучших карт Modern Warfare и первые две партии Black Ops, тщательно воссозданные, чтобы дать вам те же линии видимости и точки удушья, с которыми вы знакомы. Смотрится тоже отлично. Играя на iPhone 11, я был удивлен тем, сколько деталей

упаковано в каждую карту, в то время как игра придерживается гладкой и гладкой частоты кадров, лишь на короткое время погружаясь с большим количеством действий на экране или в более графически сложных открытых условиях. из включенного режима Battle Royale. Оружие оснащено фирменными эффектными анимациями и звуковыми эффектами, полосы убийств сохраняют свой разрушительный гламур, а разнообразные косметические средства не дают утонуть в скучных военных стилях.Однако он не поддерживает контроллер, хотя Android и iOS поддерживают его широко. Вместо этого вы должны использовать сенсорное управление на экране, с несколькими кнопками и двумя виртуальными джойстиками, управляющими действием. Игры от первого лица с этим типом схемы управления предпринимались много раз, и они почти не зависали. Проблема в том, что вы не можете продолжать стрелять, одновременно двигая и корректируя цель, и вам, как правило, приходится жертвовать одним или другим, чтобы использовать палец для нажатия на спусковой крючок. Именно так и Fortnite, и PUBG работают на мобильных устройствах, но Call of Duty Mobile предоставляет вам множество вариантов настройки в лучшую сторону.Режим по умолчанию полностью удаляет ручную съемку. Вместо того, чтобы нажимать кнопку для стрельбы, она срабатывает автоматически, когда вы удерживаете прицельную сетку на враге в течение короткого промежутка времени, что резко уменьшается, если вы также целитесь в прицел. Это позволяет вам сосредоточиться на том, чтобы постоянно прицеливаться на противника, без необходимости временно стоять на месте, чтобы поразить огонь, позволяя действиям в Call of Duty Mobile оставаться быстрыми и плавными. Дополнительные параметры позволяют также вносить незначительные изменения в элементы управления. Вы можете выбрать, какой тип оружия использовать автоматическую или ручную стрельбу (снайперы, например, выигрывают от более точной стрельбы) и точно настроить, насколько близко вы должны быть нацелены на врага, чтобы вызвать выстрел.Будучи бесплатным, Call of Duty Mobile поставляется с узнаваемым набором микротранзакций и слепых лут-боксов, большинство из которых содержат только косметические предметы, такие как скины оружия и снаряжения. Для игры характерно бомбардировать вас сообщениями о новых внутриигровых предложениях валюты, эксклюзивах Battle Pass, сезонных событиях и многом другом, что разочаровывает, если вы просто пытаетесь войти в систему для быстрой игры. Всякий раз, когда вы зарабатываете лутбоксы в ходе естественного развития, вы будете напоминать о том, насколько лучше будет их добываемая добыча, если вы разорите ее на боевом пропуске, предлагая еще одно всплывающее окно, чтобы направить вас к его покупке. Call of Duty Mobile безжалостен в том, что он пытается направить вас к вариантам, которые требуют вашей кредитной карты, но, к счастью, он оказывает минимальное влияние на игровой процесс.Когда вы разблокируете новое оружие и снаряжение, правит традиционная прогрессия, и нет способа заплатить деньги, чтобы ускорить этот процесс. По мере повышения уровня вы будете открывать новые пользовательские слоты классов, тактическое снаряжение, оружие всех классов и специальное оружие, которое вы можете использовать аналогично способностям героя в Black Ops 4. Отклонение зависит от насадок оружия. Каждое оружие, которое вы используете, имеет соответствующий уровень. Чем больше вы используете оружие, тем больше вложений вы открываете для него. Хотя вы не можете напрямую приобрести новое оружие, вы можете купить ваучеры на оружие, которые могут значительно ускорить процесс разблокировки для них вложений. С помощью всего лишь нескольких вы можете довести новое оружие до максимального уровня за несколько секунд, обходя заточки, которые вы должны были бы ввести в противном случае.Помимо беспорядочных меню микротранзакций и незначительных покупок, экономящих время, в Call of Duty Mobile нет ничего другого, что отвлекает от его преданного воссоздания волнующего и динамичного многопользовательского действия основной серии. Его гибкая и простая в использовании схема управления устраняет недостаток поддержки контроллера, а его празднование лучших режимов и карт, созданных сериями Black Ops и Modern Warfare, доставляет удовольствие выстраивать игру за игрой.