Call of Duty mobile и Хеллоуин!

Приветствую пользователей Gamehag! Сегодня речь пойдёт о Хэллоуине и о Call of Duty mobile!

Activision

Игровой гигантуже официально сообщила в своем блоге, о том что, в преддверииподготовила для своих игроков несколькоигры. Некоторые из них уже стартовали, а некоторые только на подходе к старту и будут открыты в ближайшее время. Нам остается лишь совсем немного подождать.Помимо новых режимов, в игре появятся различные навыки длякоторых до этого не было. Также игроков ждут новые бонусы и несколько лимитированных режимов. Но и это ещё не всё! Вас ждет новая карта из Black Ops 2, поиграть на ней можно будет в таких режимах как -а так жеКстати уже 18 октября в игрепоявился новый режим приуроченный к началу Хеллоуина! Называется этот режимпоиграть в него можно на следующих картах -В этом режиме игры можно отлично научиться стрелять со снайперских винтовок, не пропусти! Напоминаю, режим уже доступен!Уже буквально через пару днейстартует абсолютно новое событие, Sparrow Operator Skill Event, что примерно переводится как Операторский воробьиный скилл! Чтобы это не значило.. Пока, что мало информации об этом режиме, но то что он будет, это точно, ведь об этом сообщили самитак что сомневаться не приходится - ждём!Итак что же ещё ждет игроков в преддверии, уже сегодня пр входе в игру вам предлагается установить новоеПосле установки этого обновления в получите боевой ящик, а так же карту оружейного опыта. А ещё вас ждет новое оформление основного меню и новое музыкальное оформление в том числе.определенно является значимым конкурентом игре Pubg Mobile, что бы там не говорили ярые фанату Pubg'a. Отличная техника стрельбы, почти полное отсутствие читеров, кстати о читерах, в своём официальном блогесообщили о том, что активно будут бороться с читерами и уделять огромное количество времени и сил на совершенствование игры и дополнение её всё новым и новым контентом. Ну асделают игру ещё насыщенней и интересней!Если всё будет так как обещают разработчики, тостанет твердым конкурентом Pubg Mobile. Уже сегодня любой кто поиграл в Call of Duty mobile ощутил всё преимущество перед Pubg Mobile, отсутствие читеров, отсутствие лагов, различных зависание в самые неподходящие для этого моменты и прочие- прочие неприятности. Всего этого в Call of Duty mobile по крайне мере пока нет, надеемся и не будет ничего подобного.