Call of Duty mobile и Хеллоуин!

Дождь

Gem686

novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

44

0/160

EarnНовостиCall of Duty mobile и Хеллоуин!
Автор: Gamehag в October 20, 2019
(37 ratings)
Call of Duty mobile и Хеллоуин!

Call of Duty mobile и Хеллоуин!

Приветствую пользователей Gamehag! Сегодня речь пойдёт о Хэллоуине и о Call of Duty mobile!

Игровой гигант Activision уже официально сообщила в своем блоге, о том что, в преддверии Хеллоуина подготовила для своих игроков несколько новых режимов игры. Некоторые из них уже стартовали, а некоторые только на подходе к старту и будут открыты в ближайшее время. Нам остается лишь совсем немного подождать.

PmheR1YFP3WKXKI0JqT9QhnzES2uiK.jpg

Помимо новых режимов, в игре появятся различные навыки для "Королевской битвы" которых до этого не было. Также игроков ждут новые бонусы и несколько лимитированных режимов. Но и это ещё не всё! Вас ждет новая карта из Black Ops 2, поиграть на ней можно будет в таких режимах как - «Превосходство», «Найти и уничтожить» а так же «Командный бой».

Кстати уже 18 октября в игре Call of Duty mobile появился новый режим приуроченный к началу Хеллоуина! Называется этот режим «Только снайперы» поиграть в него можно на следующих картах - Crossfire, Killhouse и Raid.  В этом режиме игры можно отлично научиться стрелять со снайперских винтовок, не пропусти! Напоминаю, режим уже доступен!

Oza4NRuVrbVxkgOlFai7ESLKDsgWhy.jpg

Уже буквально через пару дней Activision стартует абсолютно новое событие, Sparrow Operator Skill Event, что примерно переводится как Операторский воробьиный скилл! Чтобы это не значило.. Пока, что мало информации об этом режиме, но то что он будет, это точно, ведь об этом сообщили сами Activision, так что сомневаться не приходится - ждём!

Итак что же ещё ждет игроков в преддверии Хеллоуина в Call of Duty mobile, уже сегодня пр входе в игру вам предлагается установить новое Хеллоуинское обновление! После установки этого обновления в получите боевой ящик, а так же карту оружейного опыта.  А ещё вас ждет новое оформление основного меню и новое музыкальное оформление в том числе.

I4xjWuivicXsoEnHsRNHb1R0y05zoy.jpg

Call of Duty mobile определенно является значимым конкурентом игре Pubg Mobile, что бы там не говорили ярые фанату Pubg'a. Отличная техника стрельбы, почти полное отсутствие читеров, кстати о читерах, в своём официальном блоге Activision сообщили о том, что активно будут бороться с читерами и уделять огромное количество времени и сил на совершенствование игры и дополнение её всё новым и новым контентом. Ну а Хеллоуинские обновления сделают игру ещё насыщенней и интересней!

Hi3wacF8pIivv3nDGwArT3OK9kaqz9.jpg

Если всё будет так как обещают разработчики, то Call of Duty mobile станет твердым конкурентом Pubg Mobile. Уже сегодня любой кто поиграл в Call of Duty mobile ощутил всё преимущество перед Pubg Mobile, отсутствие читеров, отсутствие лагов, различных зависание в самые неподходящие для этого моменты и прочие- прочие неприятности. Всего этого в Call of Duty mobile по крайне мере пока нет, надеемся и не будет ничего подобного.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности