Call of Duty: Ghosts (Обзор)

В настоящее время каждый современный геймер слышал о Call of Duty. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, а кому-то безразлично. Некоторые предпочитают "Treyarch", некоторые предпочитают "Infinity Ward", другим же все равно. Call of Duty: Ghosts отмечает юбилейную, 10-ую часть серии, разработанную Infinity Ward и выпущенную между сюжетом Black Ops. Термин "Призрак" был впервые использован в сериале во время сюжетной линии Modern Warfare, где появился солдат в балаклаве с черепом по прозвищу "Призрак". Последним выпуском Infinity Ward была Modern Warfare 3, поэтому они решили использовать концепцию, которую они кратко представили.





Call of Duty: Ghosts вводит в серию несколько новых и интересных концепций, некоторые из которых Infinity Ward вычеркнула из своей трилогии Modern Warfare. Одна из этих исчезнувших концепций, которая была помещена в призраках, это космические миссии, в которых есть интересная механика. Вы можете подниматься и опускаться и продвигаться вперед, находясь в невесомости. За исключением очень короткого пребывания в космосе во время одного из названий Modern Warfare (в котором Вы даже не столько двигаетесь, сколько участвуете динамической в кат-сцене), это первый раз во время кампании Call of Duty, где Вы можете реально взаимодействовать в космосе. Еще одна фишка - это способность управлять Райли, верной спутницей, немецкой овчаркой, команды Призрака. Это первый раз, когда не человек, не машина становится играбельным.История является самой линейной из франшиз до того момента, когда она была выпущена в 2014 году. Игра начинается с двух братьев, Логана и Хеша, и их отца Элиаса, который рассказывает своим сыновьям жуткую историю о солдатах-призраках и мифологии, которая окружает способ их появления. Они возвращаться к себе домой, когда внезапно управление по орбитальной обороне (ODIN) взламывается и используется для разрушения нескольких городов на юго-западе США. Излишне говорить, что семья выживает и Логан с Хешем присоединяются к специальному командному подразделению во главе с их отцом, который является офицером армии США. Ну а далее уже проходите сами, я спойлерить сюжет не буду.С учетом сказанного весь сюжет кажется не более чем обширной миссией мести. Было так много направлений, которые Infinity Ward могла бы использовать в Call of Duty: Ghosts, но они выбрали самый ленивый и самый упрощенный из доступных сюжетов. Нет ничего общего со спасением мира, Вы не участвуете в какой-то необычной секретной оперативной миссии, Вы не участвуете в некоторых секретных спецоперациях высокого класса, Вы просто жаждете мести, которая проведет Вас через некоторые действительно уникальные локации. Я также считаю, что эта игра имеет наименьшее количество игровых персонажей во всей франшизе. Вы будете в первую очередь контролировать Логана, иногда Райли, Элиаса ровно один раз и специалиста по астронавтам по имени Бейкер, тоже ровно один раз.Призраки приходят со своими благословениями и проклятиями. По сравнению со всеми выпусками, которые были до него, стрельба в этом выпуске наименее приятна, оружие скучное и в целом просто не хватает чего-то, но чего я не могу понять. Возможно, это происходит из-за отсутствия реальной стрельбы, так как хорошие 90% этой игры состоят из сценариев и стелс миссий или поездок на транспорте, таком как вертолеты или танки, иногда автомобили. Большую часть времени Ваша команда будет выполнять всю тяжелую работу за Вас, оставляя Вам несколько убийств, которые нужно выполнить. С другой стороны, у призраков есть некоторые невероятные пейзажи, такие как влажные, густые джунгли, космические миссии и красивый подводный уровень, который происходит около кораллового рифа и затонувшего корабля.Многопользовательский аспект в Call of Duty: Ghosts долгое время считался худшим в серии. Внесены некоторые изменения по сравнению с предшественником, включая все новые полностью разрушаемые участки окружающей среды. Тем не менее, удача найти кого-то, с кем можно играть в многопользовательской игре, Вас не постигнет, онлайн был мертв с самого начала. Существует также новый сольный или кооперативный режим Squad Mode, который имеет три различных типа игры, а также новый режим Extinction, который похож на режим Zombie из Black Ops, но с пришельцами. Ни одна из этих функций не является исключительно впечатляющей, и при этом они не заслуживают большего упоминания.Когда дело доходит до этого, Call of Duty: Ghosts - довольно представитель франшизи. Правда в том, что Ghosts начинаются многообещающе, но на самом деле сюжет и отсутствие шутера в названии FPS приводят к его скучной истории и унылому гемплею. Если бы было больше смысла в том, что делается в игре, а не в том, что все это было тщательно продумано для мести, то, возможно, игроки могли бы согласиться с тем фактом, что в игре практически нет игры с оружием. Call of Duty: Ghosts действительно имеет несколько отличных, разнообразных уровней, которых Вы не видели в серии до.Плюсы:+ Несколько хороших механик и интересных локаций.+ Приличная графика и неплохие звуковые эффекты.Минусы:- Слабая история и соответственно абсолютное не интересный гемплей.- В шутере очень мало перестрелок... одни диалоги, может это скрытая новелла, попытка разработчиков захватить новых фанатов из другого жанра?