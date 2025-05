Call of Duty 4: Modern Warfare (Обзор)

Когда дело доходит до франшизы Call of Duty, окажется, что у каждого свое мнение про ней. Как бы то ни было, трудно отрицать тот факт, что Call of Duty 4: Modern Warfare изменила жанр шутеров, когда была выпущена в 2007 году. В то время рынок был перенасыщен шутерами по Второй мировой войне, даже первые три игры Call of Duty опирались эпоху.

Modern Warfare происходит в будущем (на момент релиза игры) 2011 году и в России разразилась гражданская война между правительством и ультранационалистами. В то же время сепаратистская группировка на Ближнем Востоке пришла к власти в нефтяной стране, США не может оставаться вдали от проплывающих денег и моментально вмешивается в оба конфликта. Честно говоря, сюжет очень запутанный, так как на протяжении всей кампании Вы играете за шесть персонажей, на что нужно обратить внимание с точки зрения истории. Тем не менее, из переплетенных историй больше всего понравились фанатам и критикам та, что вращается вокруг рекрута британской спецслужбы - сержанта Джона Мактавиша и капитана Прайса.История один из аспектов, который приводит людей к франшизе Call of Duty. Modern Warfare была первой игрой во франшизе, которая провела такую смену приоритетов, в пользу большей аркадности и альтернативной истории. Хотя некоторые думают, что для игры в Call of Duty навыков не нужно, кампания Modern Warfare имеет жестокий ветеранский режим, что бы предложить Вам челендж. Но по правде говоря, аркада аркадой и остаётся, враги наносят больше урона, стреляют метче, но это не Арма 2 и не Red Orchestra 2.Для игры 2007 года графика чрезвычайно хорошая. По сравнению с другими играми того же года Modern Warfare ретроспективно ощущается и выглядит так, будто раздвигает границы графического движка. Игра наполнена пышной окружающей обстановкой, атмосферным туманом, невероятным освещением в течение определенного периода времени и большим количеством взрывов и врагов, чем кто-либо может начать считать. Излишне говорить, что за последнее десятилетие игра невероятно постарела. Игра получила версию переиздания, где графика улучшена, но смысла в этом нет, игра хороша была именно в момент своего релиза. Также стоит отметить, что саундтрек, как всегда, невероятен, он выполнен реальным живым оркестром.Управление и базовый игровой процесс это то, что Вы ожидаете от любого FPS и игра работает так же, как и все остальные Call of Duty. Нажмите F, что бы заложить бомбы, G, чтобы бросать гранаты, 1 и 2, что бы переключаться между оружием, C, что бы присесть, "пробел", чтобы прыгать и вставать. Это все довольно стандартно. Если элементы управления Вам не нравятся, Вы всегда можете перенастроить их, что является главным плюсом в любой игре серии. Кроме того, оптимизация здесь на высшем уровне и я стабильно мог поддерживать скорость 80-140 кадров в секунду.Помимо одиночной кампании Modern Warfare действительно изменила не только многопользовательскую игру Call of Duty, но и онлайн-игру FPS в целом. Это первое издание в этой серии, в котором представлена система выравнивания, в которой очки опыта можно получить, выполняя различные задания. Игроки открывают новые предметы, вызовы, перки и оружие с повышением уровня, и после достижения максимального уровня 55 игрок может войти в режим "Престиж", который позволяет ему делать это снова и снова 10 раз. Насколько я понимаю, режим "Prestige" доступен только на консольных версиях, но я не играл в мультиплеер на ПК, поэтому не могу точно подтвердить эту информацию. Вы могли бы подумать, что через столько лет онлайн мертв, но на самом деле есть несколько сотен людей, которые все еще играют. Остерегайтесь, однако, поскольку у этого издания нет защиты VAC, он опирается на Punkbuster, который не всегда выполняет свою работу по борьбе с читерами.Вы можете прославлять, ненавидеть или наслаждаться играми Call of Duty столько, сколько захотите, но факт в том, что Call of Duty 4: Modern Warfare обновил жанр FPS и сделал таким, каким мы его знаем сегодня, не только в рамках одиночной кампании, но и в многопользовательском режиме онлайн. Некоторые говорят что франшиза Call of Duty стала слишком коммерциализированной в последующие годы, но Modern Warfare представляет собой твердую классику с потрясающей кампанией. Это тот опыт, который не должен пропустить ни один фанат FPS.