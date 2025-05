Call of Duty (Обзор)

Хотя за 14 лет существования франшиза претерпела множество изменений , оригинальный Call of Duty ознаменовал истинное начало игровой эры. Игра которая вызвала натиск шутеров от первого лица по Второй Мировой Войне. Это также помогло создать хардкорную многопользовательскую FPS, которую мы знаем сегодня лицезреем. Именно с первым названием Call of Duty, выпущенным в 2003 году, мы видим многие из основных аспектов игр жанра, которые франшиза предсказала или же стала праобразом для всех как наследников так и конкурентов.

В однопользовательском режиме "Call of Duty" можно наслаждаться тремя кампаниями. Американская, в котором Вы контролируете рядового армии США Мартина в 1942-1944 годах, британскую, в которой следует за путешествием сержанта королевской армии Джека Эванса в 1944 году и Советская в котором ведется хроника Алексея Ивановича Воронина во время Сталинградской битвы и вплоть до 1942-1945 годов.Каждая из этих кампаний, охватывающая 26 уровней, приносит динамически изменяющийся контент, ориентированный на действия. Если Вы находитесь в скоростной машине и избегаете быть застреленным противником, проникаете в подземные бункеры, управляете танком или проникаете на вражеский корабль в качестве шпиона, Вас всегда ждет что-то интересное, смена сюжета и здоровый челендж .Удивительно, но графика и удивительная атмосфера все еще сохраняются в этот продвинутый день и несмотря возраст игры. Весомую роль в этой играет искусственный интеллект, вообще ИИ очень важен для шутера, по крайней мере для одиночной части игры. ИИ в Call of Duty лучше, чем некоторых из её преемников, Ваши союзники, которые помогут Вам расстрелять врагов, на самом деле поразят врагов и прикроют Вас, а не просто будут стрелять в общем направлении противника, заставляя Вас сделать всю работу. Вражеский ИИ настолько хорошо сделан, что иногда может наказать. Также стоит упомянуть, что оптимизация просто фантастическая и игра работает безупречно, даже на Windows 10. Однако звук - это другая история, нет отдельных ползунков для звуковых эффектов, музыки и голоса. Это приводит к тому, что стрельба полностью подавляет любой разговорный диалог и в значительной степени перебивает несколько присутствующих музыкальных треков.Хотя я лично не участвовал в многопользовательской игре Call of Duty, он включен и серверы по-прежнему работают, если это то, что Вас интересует. В игре присутствует обычный многопользовательский режим Deathmatch и даже для его время было чрезвычайно примитивно, не покупайте эту игру с ожиданиями чего-либо, что даже отдаленно напоминает серию "Modern Warfare" и далее. Более реалистичные ожидания заключаются в том, что бы подготовиться к тематическому турниру Второй Мировой Войны. В сети также не так много людей, поэтому лучше всего подумать о покупке этой игры, если Вы хотите участвовать в многопользовательской кампании.Несмотря на то, что прошло 14 лет с тех пор, как игра вышла в релиз, Call of Duty по-прежнему твердо стоит как знаковая игра, породившая множество клонов FPS времен Второй мировой войны. В то время он произвел революцию в жанре FPS, с его уникальными боевыми сегментами, которые выходили за рамки стандартных "беги и стреляй", окружавших её. Если Вы являетесь поклонником серии и устали от последних отклонений во франшизе или если Вы никогда не играли в оригинал, вернитесь к основам с этим названием. Если Вы поклонник шутеров Второй мировой войны, то это наверняка будет незабываемым для Вас опытом сыграть в сего представителя франшизы.Обсуждать минусы и плюсы этой игры смысла нет, игра вошла в анналы игроиндустрии и является классикой.