Call Of Duty и United Offensive

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- компьютерная игра - экшен от первого лица. Выпущенная в 2003 году, компанией Infinity Ward. Первая игра в легендарной серии игр "Call Of Duty", по войне.В игре у нас будет 3 компании за 3 солдат:1. Джозеф Мартин - США.2. Джек Эванс - Великобритания.3. Алексей Воронин - Россия.В Американской компании - мы будем убивать немцев, ломать ихние орудия, и спасём легендарного Капитана Прайса.В Британской компании - мы попадём в дамбу захваченную немцами, сбивать вертолёты немцев, попадём на корабль, где Капитан Прайс трагически погибнет.В Сталинградской компании - мы побудем в Сталинграде, в Красной площади, будем внутри танка, и совместными силами захватим Берлин. Где и заканчивается игра.Игра поделена на 2 игры: Одиночный режим и Многопользовательский режим - где можно играть с друзьями. В этом режиме есть много других режимов. Но многопользовательский режим умер.В каждом уровне мы будем видеть личные дневники, каждого героя, где они пишут свои мысли. Мы будем выполнять много различных заданий. В игре можно сохраняться или игра сама вас сохранит. В игре 26 миссий, есть 4 уровня сложности. Игра очень реалистичная, так как в игре есть аптечки, игрок не может регенирировать свои раны со скоростью света. Игрок может таскать 2 вида оружия, пистолет, гранаты. В игре есть различные виды оружия различных кампаний. Игрок также может атаковать противника ближним боем - прикладом оружия. В игре есть компас помогающий игроки, куда нужно идти. Наши союзники в разных компаниях отличаются званиями, именами, и одеждой.- продолжение первой части.В игре также будет 3 героя:1. Скотт Райли - США.2. Джеймс Дойл - Великобритания.3. Юрий Петренко - Россия.В компаниях мы будем ехать в автомобиле, побудем внутри самолёта, побудем в Курской битве, побудем в джипе в качестве пулемётчика.Геймплей почти не изменился. Но в игре есть бег, но игрок при беге может устать. Можно уничтожать автомобили с тяжёлых орудий. Улучшили искусственный интеллект. Более улучшенная проработка деталей. Также в игру добавили новые транспорты и оружия из истории войны. В игре также есть многопользовательский режим. Также сможем уничтожать противников из зениток.1. Графика.2. Сюжет.3. Музыка.4. Атмосфера.5. Реалистичность.6. Динамичность.НетуИгры получились хорошими, всем понравилось, получили хорошие оценки критиков и игроков. Получили много фанатов, которые ждали продолжение серии. Советую поиграть, поностальгируете. 10/10