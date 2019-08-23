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EarnНовостиCall of Duty ( обзор)
Автор: Gamehag в August 23, 2019
(8 ratings)
Call of Duty ( обзор)

Call of Duty ( обзор)

Всем приятно провести время!!

 

Здорова всем пользователем этой платформы. Большой привет передаю всем модерам, которые будут проверять мою статью. Мне интересно среди пользователей gamehaga есть девушки?????? Если есть я вам всем передяю огромный привет:D!!!
Я недавно прошел эту прекрасную игру и я захотел написать про её статью на нашем любимой платформе gamehag. Прошу статью строго не судить я еще новичок. Я над ней очень долго старался прошу строго не судить.
Игра имеет отличную графику. Анимация персонажей тоже на высоте. Мне понравились динамичные бои.
Мне кажется что Call of Duty эта самая удачная игра про Вторую мировую войну. Игрушка была произведена компанией Infinity Ward.

1) Сюжет
Это линейный шутер от первого лица, в роли бойца. События происходят в разных эпохах времени. В игре можно увидеть настоящее оружие нашего века и прошлого, ещё присутствуют вымышленное оружие. В разных миссиях главному персонажу даётся на выбор два огнестрельных видов оружия. Ты можешь взять о ружье противника только тогда, когда ты его убьешь. Во время прохождения миссии ты можешь управлять различной техникой. В игре есть несколько режимов игры:
Многопользовательский режим:
Игроку даётся на выбор несколько жанров игры и два огнестрельных орудий.
Кооперативный зомби-режим:
В режиме присутствуют 4 игрока которые противостоят бесконечным волнам зомби.
Другие режимы:
Бег через препятствия и сражаешься с другими пользователями и вы соревнуется кто первый добежать до финиша.

2) Саундтреки
Как в любой игре присутствуют музыка. Созданная композиция компании Treyarch участаствовал Кевина Шервуда. Эта композиция была написана специально для режима зомби. На мой взгляд музыка получилась удачная. Я сейчас перечислю парочку саундтреков:
«Damned»
«Lullaby of a Deadman»
«Abra Macabre»
«Slight Chance of Zombies»
«The One»
«Death on the Dance Floor»
Если бы не было таких крутых саундтреков то играть было бы не так интересно.

3) Графика для игры 2003 года очень хорошая, мне кажется если Call of Duty 1 выпустили бы сейчас то мне кажется у неё было бы сейчас мало фанатов.
4) Плюсы и минусы
А) Плюсы:
Отличная графика в то время, хорошая озвучка, лёгкость прохождения, реалистичность.
Б) Минусы
Стандартные минусы десяти летней игры.
Вывод:
Игра классная даже в нынешнее время. Саундтреки просто бомбические, про сюжет я не вижу смысла говорить он на вашем уровне, реалистичность очень большая для игры 2003 года. Я вас люблю)))
Благодарю за прочтение моей статьи!!!!!!!!!
Отдельно спасибо модерам которые будут проверять мою статью!!!!!!!!
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Call of Duty ( обзор)