Assassin's Creed: Syndicate — Обзор

Дождь

Gem686

novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

42

0/160

EarnНовостиAssassin's Creed: Syndicate — Обзор
Автор: Gamehag в November 5, 2019
(4 ratings)
Assassin's Creed: Syndicate — Обзор

Assassin's Creed: Syndicate — Обзор

«Assassin's Creed: Syndicate» или же «Синдикат: Приключения Близнецов и Тайны Великого Лондона»

Итак, начнём, пожалуй, с вселенной «Assassin's Creed» от Ubisoft. Если же вы с ней не знакомы, то раз вы зашли сюда — время познакомиться!

Именно она позволяет вам окунуться в старое прошлое и побывать в условиях тех годов. Прочувствовать ту атмосферу, хоть и с неким вымыслом. Ведь, не все персонажи, о которых идёт речь в игре — реальны. Всё начинается с первичного предка — Альтаира ибн Ла-Ахада, ассасина, действовавшего в период Крестовых походов, — дабы получить необходимую для себя информацию.

c9IHLckdOUU3Qua9fpsxnPqCgVi2Sv.png

Но вернёмся же к нашим двойняшкам. Сюжет разворачивается во времена викторианской эпохи, в Лондоне. Кроме основной задачи, как во всех сериях — борьбы с тамплиерами и поиском очередной реликвии, у близнецов имеется множество второстепенных проблем — это освобождение центра от местных бандитов и хулиганов, помощь известным деятелям тех времён, устранение последствий от собственных же действий. И кроме этого, вам нужно разгадать все тайны города.

Наверняка многих из вас заинтересовало, то, что я упомянул про исторических личностей. Вам не послышалось и не показалось. В этой части действительно есть деятели тех веков, которые, в отличие от других индивидов — являются вымышленными. А это — Карл МарксАлександр БеллЧарльз Дарвин и Диккенс, вот только они промелькнут перед глазами игрока, как вы сразу же потеряете их из виду. Но всё же есть шанс того, что вы сможете с ними пообщаться и даже помочь им с чем-либо.

Перейдем к характеристикеДжейкоб раздолбай и выпивохалюбит действовать быстро и напролома сестра-двойняшкаконечно жеему противоположнаУ неё свои вдумчивые методыделать всё тихопо указу и спокойно.

Также, как я уже упоминал, каждый ваш чих — приводит к чему-либо.  Например, собирательство сундуков превратилось в механизм накопления начального капитала, а крафтинг не напрягает и предъявляет человеческие требования, и экономика, несмотря на темп разгона, была взята из AC2, где было тяжко с ресурсами и финансами только в первой трети. Почему это важно и выносится на высший план? Потому что именно эти факторы погубили неплохой «Black Flag», где главным героем был — Эдвард Кенуэй.

Большинство сюжетных миссий СТРОГО поделены между братом и сестрой, то есть, то, что может выполнять только Джейкоб, либо только Иви. Но есть и те задания, которые можно исполнить, играя за любого близнеца.

И на конец — я оставил самое сочное. Это прекрасная графика и очертания Синдиката. Именно они помогают вам влечьсяпроникнуть в мир полностьютак сказать.

«Для каждой всего есть правильный и неправильный путь. Бездумно начинать бой — это, чаще всего, второе». — близняшка Фрай.


t79obDmZQwcQnA77kBy1dpmstCdTVz.png

obWvV6Qg6iffKSrsgk913I3sWttfWi.webp

 

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности