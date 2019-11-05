Assassin's Creed: Syndicate — Обзор

«Assassin's Creed: Syndicate» или же «Синдикат: Приключения Близнецов и Тайны Великого Лондона»

Итак, начнём, пожалуй, с вселенной «Assassin's Creed» от Ubisoft. Если же вы с ней не знакомы, то раз вы зашли сюда — время познакомиться!

Именно она позволяет вам окунуться в старое прошлое и побывать в условиях тех годов. Прочувствовать ту атмосферу, хоть и с неким вымыслом. Ведь, не все персонажи, о которых идёт речь в игре — реальны. Всё начинается с первичного предка — Альтаира ибн Ла-Ахада, ассасина, действовавшего в период Крестовых походов, — дабы получить необходимую для себя информацию.





Но вернёмся же к нашим двойняшкам. Сюжет разворачивается во времена викторианской эпохи, в Лондоне. Кроме основной задачи, как во всех сериях — борьбы с тамплиерами и поиском очередной реликвии, у близнецов имеется множество второстепенных проблем — это освобождение центра от местных бандитов и хулиганов, помощь известным деятелям тех времён, устранение последствий от собственных же действий. И кроме этого, вам нужно разгадать все тайны города.

Наверняка многих из вас заинтересовало, то, что я упомянул про исторических личностей. Вам не послышалось и не показалось. В этой части действительно есть деятели тех веков, которые, в отличие от других индивидов — являются вымышленными. А это — Карл Маркс, Александр Белл, Чарльз Дарвин и Диккенс, вот только они промелькнут перед глазами игрока, как вы сразу же потеряете их из виду. Но всё же есть шанс того, что вы сможете с ними пообщаться и даже помочь им с чем-либо.

Перейдем к характеристике: Джейкоб раздолбай и выпивоха, любит действовать быстро и напролом, а сестра-двойняшка, конечно же, ему противоположна. У неё свои вдумчивые методы: делать всё тихо, по указу и спокойно.

Также, как я уже упоминал, каждый ваш чих — приводит к чему-либо. Например, собирательство сундуков превратилось в механизм накопления начального капитала, а крафтинг не напрягает и предъявляет человеческие требования, и экономика, несмотря на темп разгона, была взята из AC2, где было тяжко с ресурсами и финансами только в первой трети. Почему это важно и выносится на высший план? Потому что именно эти факторы погубили неплохой «Black Flag», где главным героем был — Эдвард Кенуэй.

Большинство сюжетных миссий СТРОГО поделены между братом и сестрой, то есть, то, что может выполнять только Джейкоб, либо только Иви. Но есть и те задания, которые можно исполнить, играя за любого близнеца.

И на конец — я оставил самое сочное. Это прекрасная графика и очертания Синдиката. Именно они помогают вам влечься, проникнуть в мир полностью, так сказать.

«Для каждой всего есть правильный и неправильный путь. Бездумно начинать бой — это, чаще всего, второе». — близняшка Фрай.











