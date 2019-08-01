Assassin's Creed Revelations (Обзор)

Примечание! В этом обзоре есть спойлеры для Assassin's Creed Brotherhood. Если Вы еще не играли или не закончили эту игру, я советую сделать это, прежде чем продолжить чтение.

Assassin's Creed Revelations - четвертая игра в серии в открытом мире, посвященная паркуру RPG, хотя это третья и последняя история в трилогии, которая следует за учтивым итальянцем, известным как "Ezio Auditore da Firenze". Выпущенный в том же году, что и его предшественник, "Assassin's Creed Brotherhood", эта игра содержит несколько новых элементов игрового процесса и различные заманчивые побочные миссии, которые расширяют сюжетную линию франшизы. Если Вы планируете сыграть в трилогию, настоятельно рекомендуется сделать это по порядку, начиная с Assassin's Creed II.Сказать, что братство оставило аудиторию на вершине финала, является преуменьшением, в то время как в мире Эцио все окутано тем, что злодей Чезаре Борджиа был брошен с оборонительных стен. Десмонд Майлз, находящийся во владении печально известного "Яблоко Эдема", был вынужден артефактом пронзить своего сокрушенного убийцу современной эпохи Люси. Впоследствии Десмонд потерпел крах и впал в состояние, подобное коме, где и всплывает "Откровение" ... по крайней мере, в мире 2012 года. В мире Эцио он теперь старик 52 лет и он оказывается в Константинополе, современном Стамбуле, в 1511 году нашей эры.Наиболее радикальное изменение в "Revelations" - это более вдохновляющие кинематографические последовательности действий, которые начинаются с самого начала игры и продолжаются вплоть до конца. Несмотря на то, что многие из этих областей кажутся линейными, это долгожданное изменение темпа, которое дает динамичное ощущение игре. Переключение мест из Европы (Италия) в Азию (Стамбул) является радикальным, но в то же время глоток свежего воздуха в трилогии, которая была очень близка к истощению. Пейзаж полон ярких, сочных цветов, интересной культуры и относительно узких улиц. Конечно, последнее также означает, что в городе нельзя пускать лошадей. Тем не менее, существует множество точек быстрого перемещения, которые открываются с самого начала игры, что позволяет быстро перемещаться по локации.По сравнению с двумя другими изданиями саги о Эцио, "Revelations" страдают от острой нехватки дел. Его предшественник имел огромное количество побочных квестов и занятий. Лучшее, что здесь дано игроку это четыре храма для исследования, каждый с ключом от Масьева и когда они найдены, они открывают другую часть истории Альтаира. Что бы быть полностью правдивым, сюжетная линия Альтаира гораздо более впечатляющая и интересная, чем у Эцио в этой игре, что вызывает сожаление. Это не значит, что в игре не хватает солидных героев, поскольку Эцио встречает пару интригующих личностей, но они все бледны по сравнению со всем, что было раньше. В частности, антагонистами являются невнятные личности, которые не будут запомнены после завершения игры.Деньги стало получить гораздо сложнее, несмотря на то, что Стамбул был восстановлен в начале игры. Прогрессия здесь работает аналогично прогрессии Братства. Нужно освободить определенные области влияния тамплиеров, а затем починить разрушенные магазины за деньги. Чем больше магазинов будет восстановлено, тем выше будет доход каждые 20 минут. Тем не менее, игровой таймер кажется сломанным, так как вместо того, чтобы получать доход каждые 20 минут, я иногда играл бы в течение часа, прежде чем сумма была внесена на счет.Когда дело доходит до сравнения всех частей, Assassin's Creed Revelations немного разочаровывает. Вся часть игры Эцио кажется ненужной. Кажется, что последняя часть выглядела бы лучше как DLC к "Братству". Как указывалось ранее, воспоминания об Альтаире гораздо более приятны и запоминаемы, чем любая часть истории Эцио, которая действительно позорна, хотя следует отметить, что конец игры очень убедительный и хорошо сделан."Откровения" можно пропустить, но для получения полного эффекта от серии делать это не рекомендуется.Плюсы:+ Пара новых механик.+ Место развития сюжета - Стамбул, не самое интересное место, но разнообразие после Италии.Минусы:- "Кастрированная" сюжетная ветка Эцио, он же главный герой, как же так.- Багованная экономика.- Слабость игры в целом на фоне предшественников.