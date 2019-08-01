Assassin's Creed Origins (Обзор)

Assassin's Creed Origins, не только как 10-й релиз серии, это был релиз как раз к 10-летнему юбилею столь любимой франшизы. Вот уже несколько лет игроки входят в Анимус в поисках легендарных сокровищ и древних артефактов, исследуют растущий город Рим, плавают по морям, наблюдают за строительством колониальной Америки, сражаться во времена Французской революции и многое другое в шкуре классических, любимых фанатами убийц, таких как Альтаир, Эцио и Эдвард. .

Основная история вращается вокруг "Bayek of Siwa", в течение эры Птолемеев и последних лет империи; 49. до н.э. и во время восхождения Клеопатры к титулу фараону над ее братом. Не вдаваясь в подробности, поскольку история чрезвычайно хорошо проработана и не должна быть никому испорчена, история Байека - это личная месть, а рядом с ним стоит его жена Ая. Квест о мести отправляет Байека на охоту за тринадцатью членами так называемого Ордена, в то время как обе стороны помогают служить Клеопатре, обеспечивая ее приход к власти, в то время как злобная сила Рима, управляемая в то время Юлиасом Цизером. Хотя описание может звучать немного скучно, поверьте мне, когда я говорю, что в этом кратком обзоре упущены все сочные детали.Земля древнего Египта воодушевляет во всех мыслимых возможностях. В то время как мысли о земле вызывают в воображении образы бесконечных пустынь и песчаных дюн, из этих фиктивных фантазий даже не узнаваемая часть земли происхождения. Карта чрезвычайно разнообразна и она заполнена красивыми, оживленными городами, освежающими оазисами и поразительными столкновениями египетской, греческой и римской культуры. Прежде всего, славные достопримечательности и потрясающие статуи - это то, что действительно делает исследование в этой игре забавным и интересным. Геймеры могут рассчитывать на посещение "Великого Сфинкса", а также на три Пирамиды Гизы. Статуи старых фараонов и богов возвышаются над городскими улицами и внутри храмов, а сами города и храмы украшены роскошной резьбой. Ubisoft действительно старалась изо всех сил с мелкими деталями в этой игре, и это все невероятно похвально.С ошеломляющими 34 участками карты, которые нужно исследовать, более чем 120 основными миссиями и побочными квестами для выполнения, 58 точками синхронизации и десятками на десятках локаций с задачами, которые нужно выполнить, трудно сказать, что в Assassin's Creed Origins нечего делать, от изучения древних гробниц до грабежа сундуков, убийства определенных врагов и животных и даже раскрытия секретов, скрытых самой МинервойюИгрока ждет более 60 часов игрового процесса, хотя основная история может быть завершена примерно через 12-15 часов, но и дополнительный контент определенно не должен быть пропущен. Побочные квесты кажутся далеко не "посредственными" и в каждом из них есть динамические персонажи, с которыми Байек знакомится, некоторые из миссий даже превращаются в более крупные и более глубокие задачи. Origins сделал первый Assassin's Creed, в котором отсутствует множество повторяющихся действий и все временные ограничения были устранены, что позволяет игрокам свободно перемещаться и тратить время на любую выбранную миссию.Как и в случае с Unity и Syndicate, у Origins есть детальный RPG-фактор, включающий в себя дерево навыков с несколькими ветвлениями, оружие и щиты, множество различных скакунов и различные перки, все с тремя редкими качествами: легендарный, редкий и распространенный. Тем не менее, стоит отметить, что лучшее оружие и щиты в игре не покупаются с помощью микротранзакций, поэтому на пути Байека, нет преград в этом плане. К сожалению, многие навыки не принимаются во внимание, особенно чрезмерно раздутый приручение животных, которое Ubisoft презентовало на E3, в большинстве случаев это даже не стоит затраченных усилий.Помимо достижений, вся схема управления изменилась. Нет более запутанных кнопок паркура, а одна для подъема и одна для спуска, больше нет даже кнопки ускорения, поскольку Байек все время движется на полной скорости, если только он не приседает. Быть скрытным намного легче, даже для таких неуклюжих дураков, как я, которые не могут спрятаться в кромешной тьме. Ubisoft, должно быть, также взял что-то из "The Witcher 3", так как теперь есть опция "следовать по дороге", когда Байек находится на своем коне. Это отличный вариант, если нужно встать и потянуться, взять напиток, выпустить или впустить кошку, отлучшится в уборную, что бы это ни было, однако бывают случаи, когда этот вариант может привести игроков прямо в опасност. Eagle Vision также теперь имеет новое значение, так как Байек использует своего питомца "Сену" для выполнения всех разведок .С учетом всего вышесказанного, Assassin's Creed Origins работает на движке AnvilNext 2.0, который также используется "Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands", а также "Assassin's Creed Unity" "Senu" и "Eagle, имеют большим сходством в управление с дроном в "Wildlands" и общая схема управления и функциональность Origins кажутся чрезвычайно похожими. Недостатком игры от Origins является отсутствие саундтрека и плохое качество звука в целом. В то время как озвучка у всех на высшем уровне, особенно точные эмоции Байека, качество всего, от голоса до шагов, все звучит лаконично, особенно при использовании высококачественной гарнитуры с объемным звучанием 7.1.Несмотря на свои недостатки, Assassin's Creed Origins - лучшая часть франшизы на сегодняшний день. Карта легко в 4-5 раз больше, чем любая другая в предыдущих изданиях и потребуется десятки часов, чтобы отработать все побочные квесты и изучить локаций. Что касается производительности, если у Вас есть средне или низкокачественная установка или у Вас есть консоль, определенно подумайте о том, что бы играть на другой платформе, поскольку послужной список Ubisoft в плане оптимизации является ужасным.Плюсы:+ Мощный и сочный сюжет.+ Великолепная графика.+ Упрощенное управления.+ Множество мелких фич типа круизконтроля, которые делают игру невероятно приятной.Минусы:- Саундтрек и звуки.- Наличие внутреигровых покупок и это в игре за очень немалую сумму, это же не фри ту плей.- Ненужные и бесполезные перки.