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EarnНовостиAssassin's Creed III — Обзор
Автор: Gamehag в November 10, 2019
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Assassin's Creed III — Обзор

Assassin's Creed III — Обзор

Влюбиться в тамплиера...

Assassin’s Creed 3 — большая игра, и это первое, к чему нужно приготовиться, ведь, большую часть игры мы управляем не за Коннора, а его отца, а именно — Хейтема Кенуэя. Человека, который лазил в Театре, дабы убить мужчину ради кулона, который вскоре каким-то образом помогает Тайному Обществу Тамплиеров, в котором как раз таки и состоял Хейтем.

Сам же сюжет данной серии больше всего построен на войне американских колоний за независимость, — это всего лишь историческая декорация для очередного противостояния ассасинов и тамплиеров. 

Когда мы говорим «большая игра», мы обычно подразумеваем, что там можно долго заниматься какими-то отстраненными делами и быть вне сюжета, занимаясь своими делами и приключениями, не фокусируясь ни на чем конкретном. В Assassin’s Creed 3 можно уплыть на Ямайку за пиратскими сокровищами, можно снабжать караваны с продовольствием и наладить мелкий бизнес, можно пойти в лес и охотиться на волков, можно поднимать уличные восстания или придирчиво выбирать в магазине новую рапиру, вот только всё это можно делать, играя за Коннора, то есть, на последнем прологе игры.

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Вот только, в этом есть и свои минусы. Как я упоминал ранее — мы управляем за английского джентльмена, тамплиера, у которого всё хорошо и идёт по плану, даже Джордж Вашингтон в неком образе очень добрый и не такой, каким нам его представляли в учебниках истории, находясь в такой атмосфере более двадцати часов прохождения — можно подумать, что всё, что было сказано в книгах — не правда.

Перейдём к самим персонажам:

Хейтем Кенуэй — английский джентльмен, тамплиер, хитёр, всегда добивается своей цели, не оставляя каких-либо улик и доказательств того, что тамплиеры совершили убийство или кражу. Но если мы внесём к этому всему ещё и книгу, посвященную самой игре, то можем сказать, что Хейтем рос в поместье, ограждённом от посторонних людей, но при этом, у него был друг, с которым они периодически встречались. А так же учитель, которого так недолюбливал тогда будущий тамплиер.

Но что говорить о Конноре — он совершенно полная противоположность отца.

Возможно, его злоба и ненависть, желание отомстить тамплиерам, возникло из-за прошлого, когда Коннор, будучи ребёнком, находился на прогулке и проводил время с друзьями, играя в прятки, то именно отряд Хейтема в это время поджигал всю деревню, убивая племя, в котором жил и обитал Коннор. 

Поэтому, Коннор был добрым, понимающим и сочувствующим человеком с наивным сердцем и разумом, как считали Чарльз Ли и Томас Хики. Он желал лишь отомстить отцу и тамплиерам за всё, что они сделали когда-то. 

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Вывод:

Если вы желаете потратить более двадцати часов на выяснений отношений между Ассассинами и Тамплиерами, а так же семейными разборками, то только флаг вам в руки. Почему я так говорю? Потому, что, когда Хейтем узнает, что Коннор приехал в Бостон за тем, чтобы отомстить ему и Тамплиерам, то начнёт настраивать весь город против него, поэтому, Коннора будут разыскивать, а обычные люди будут кричать о том, что "убийца/ассассин" здесь! 

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