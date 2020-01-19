Assassin’s Creed: Brotherhood

Дождь

Gem686

novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

47

0/160

EarnНовостиAssassin’s Creed: Brotherhood
Автор: Gamehag в January 19, 2020
(6 ratings)
Assassin’s Creed: Brotherhood

Assassin’s Creed: Brotherhood

Приятного чтения!


Assassin’s Creed: Brotherhood - компьютерная игра, созданная компанией "Ubisoft" в 2009 году. Продолжение второй части об Эцио Аудиторе.

Сюжет
Дядя Марио находит Эцио в храме, в Риме. Они с него сбегают и отправляются в свою виллу в Монтериджони. На следующее утро на него нападают Борджиа и убивают дядю. Эцио эвакуировал жителей с виллы и собирается отомстить Борджиа, но теряет сознание, так как его ранили в плечо. В наше время Дезмонд и команда прячутся в разрушенной вилле. Дезмонд залезает обратно в анимус. Эцио отправляется в Рим и собирается собрать свою армию из воров, наёмников, куртизанок и учеников ассассинов. Он встречает Бартоломео, Ла Вольпе и Клаудию они ему помогают. Чтобы ослабить Борджиа, нужно по одиночке убивать Борджиа и их союзников. Когда он их всех убивает, он направляется в Ватикан. Чезаре Борджиа убивает своего отца, и пытается найти яблоко Эдема. Эцио первый его находит и получает его силу. Родриго пытается сбежать с Рима, но его встречают Эцио и его армия. Чезаре арестовывают в убийстве отца и предательстве. Спустя год он сбегает и делает войну в Виане. Эцио его убивает, а яблоко прячет в Колизее. Дезмонд отправляется в Рим. Когда он находит яблоко и дотрагивается, то яблоко овладевает его телом и убивает Люси. Дезмонд в коме.
4rrOxQxBIDMwZJKNwItBnHK49o2mz9.jpg

Геймплей
Графика улучшили. Боёвку также улучшили. Мы будем бродить только по огромному Риму. Оружие ничем не изменилось, только добавили парашют и яблоко Эдема. Есть дополнительные задания: задания жителей, собирание перьев, точки обзора, убийства тамплиеров, собирание редкого доспеха. Когда мы пройдём игру на 100%, то откроется секретный костюм из игры "Metal Gear Rising". Также остались загадки Оъекта 15. Также мы сможем встретить много исторических личностей: Леонардо да Винчи, Родриго Борджиа, Бартоломео д’Альвиано, Никколо Макиавелли, Катерина Сфорца, Бартоломео, Чезаре Борджиа. Также нам даст задание Леонардо: уничтожить его творения, его технику. Мы сможем полетать, побыть в танке, на стреляющем корабле. Также есть DLC, где нам нужно спасти Леонардо от похищения. Есть и мультиплеер, где мы можем играть за ассассинов и за тамплиеров, хоть он и умер. В мультиплеере есть 8 режимов: розыск, сложный розыск, альянс, сложный альянс, убийство, охота, экспорт, охота за сундуками.
xP87SdOu8XTyAEIdGIsfdTOw4Bpk0T.jpg

Пасхалки


Оценка игры:
Плюсы:
1. Графика.
2. Сюжет.
3. Персонажи.
4. Открытый мир.
5. Локации.
6. Противники.
Минусы:
Нету

Итог
Игра получилась очень хорошей, стала лучшей в серии. Советую поиграть, поностальгируете. 10/10
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности