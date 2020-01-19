Assassin’s Creed: Brotherhood

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- компьютерная игра, созданная компанией "Ubisoft" в 2009 году. Продолжение второй части об Эцио Аудиторе.Дядя Марио находит Эцио в храме, в Риме. Они с него сбегают и отправляются в свою виллу в Монтериджони. На следующее утро на него нападают Борджиа и убивают дядю. Эцио эвакуировал жителей с виллы и собирается отомстить Борджиа, но теряет сознание, так как его ранили в плечо. В наше время Дезмонд и команда прячутся в разрушенной вилле. Дезмонд залезает обратно в анимус. Эцио отправляется в Рим и собирается собрать свою армию из воров, наёмников, куртизанок и учеников ассассинов. Он встречает Бартоломео, Ла Вольпе и Клаудию они ему помогают. Чтобы ослабить Борджиа, нужно по одиночке убивать Борджиа и их союзников. Когда он их всех убивает, он направляется в Ватикан. Чезаре Борджиа убивает своего отца, и пытается найти яблоко Эдема. Эцио первый его находит и получает его силу. Родриго пытается сбежать с Рима, но его встречают Эцио и его армия. Чезаре арестовывают в убийстве отца и предательстве. Спустя год он сбегает и делает войну в Виане. Эцио его убивает, а яблоко прячет в Колизее. Дезмонд отправляется в Рим. Когда он находит яблоко и дотрагивается, то яблоко овладевает его телом и убивает Люси. Дезмонд в коме.Графика улучшили. Боёвку также улучшили. Мы будем бродить только по огромному Риму. Оружие ничем не изменилось, только добавили парашют и яблоко Эдема. Есть дополнительные задания: задания жителей, собирание перьев, точки обзора, убийства тамплиеров, собирание редкого доспеха. Когда мы пройдём игру на 100%, то откроется секретный костюм из игры "Metal Gear Rising". Также остались загадки Оъекта 15. Также мы сможем встретить много исторических личностей: Леонардо да Винчи, Родриго Борджиа, Бартоломео д’Альвиано, Никколо Макиавелли, Катерина Сфорца, Бартоломео, Чезаре Борджиа. Также нам даст задание Леонардо: уничтожить его творения, его технику. Мы сможем полетать, побыть в танке, на стреляющем корабле. Также есть DLC, где нам нужно спасти Леонардо от похищения. Есть и мультиплеер, где мы можем играть за ассассинов и за тамплиеров, хоть он и умер. В мультиплеере есть 8 режимов: розыск, сложный розыск, альянс, сложный альянс, убийство, охота, экспорт, охота за сундуками.1. Графика.2. Сюжет.3. Персонажи.4. Открытый мир.5. Локации.6. Противники.НетуИгра получилась очень хорошей, стала лучшей в серии. Советую поиграть, поностальгируете. 10/10