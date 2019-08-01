Assassin's Creed Brotherhood (Обзор)

Примечание! В этом обзоре есть спойлеры для Assassin's Creed II. Если Вы еще не играли или не закончили эту игру, я советую сделать это, прежде чем продолжить чтение.

Assassin's Creed Brotherhood является продолжением очень успешного релиза 2009 года, Assassin's Creed II. Выпущенный в 2011 году, через два года после своего предшественника, игроки вновь выступают в роли романтичного, но при этом крутого итальянского убийцы эпохи Возрождения, известного как Эцио Аудиторе да Фиренце. Для тех, кто никогда не играл в игру из этой франшизы, нет абсолютно никакой причины начинать с этой части, Assassin's Creed II, Brotherhood и Revelations - трилогия, которую лучше всего воспроизводить в их первоначальном хронологическом порядке. При этом, независимо от того, понравились ли Вам или не понравились предыдущие две партии, многие элементы франшизы изменились, в лучшую сторону, с Brotherhood и игрокам, которым, возможно, не понравился повторяющийся характер последних двух выпусков, было бы неплохо пройти весь путь сюжетной линии.Когда мы в последний раз покидали Эцио, он закончил завоевывать некоторые красивые, известные города в Италии, такие как Венеция и Флоренция, в то же время остановив тамплиеров, которые жили внутри каждого из них. В конце концов, его дядя Марио официально ввел его в орден Ассасинов и его в последний раз видели, как он захватывал неуловимое "Яблоко Эдема". Assassin's Creed Brotherhood начинается там, где закончился последняя часть и продолжается оттуда. После ужасного и несколько неожиданного нападения на его усадьбу, Эцио и его семья бегут из разрушенной виллы. Вместе со своей сестрой Клаудией и матерью Марией Эцио поселился в Риме, где в его распоряжении обширный город.В то время как последние две части франшизы довольно повторяющиеся, хотя и в меньшей степени во второй игре, "Братство" совсем иное, самобытное. Он заполнен контентом и все это бросается в игрока с самого начала игры. Если Вам не хочется заниматься историей из 9 глав, есть множество других событий, которые можно развивать. Воспоминания о первой любви Эцио, о Кристине, о башнях Борджиа, которые нужно масштабировать и сжигать, о вражеских миссиях, заказах на убийство, о куртизанках, о Леонардо и многом другом. Не говоря уже о множестве сундуков и предметах коллекционирования которые необходимо собрать. В то время как основная история длится около 13-15 часов, игроки могут рассчитывать на 30-50, если они решат завершить все, здесь нет абсолютно никакого недостатка контента.Есть также ряд изменений в Assassin's Creed Brotherhood. Это первое издание Assassin's Creed, которое вводит фракции для наемников, воров и куртизанок. Появилась возможность переиграть любую миссию, основную или нет, а также Гильдию Ассасинов; несколько мини-игр, в которой Эцио может отправить свою армию ассасинов в поле, что бы прокачать их с помощью очков опыта, а также получить золото и различные предметы. Кстати говоря, "Братство" - это дебют актуальных предметов, которые используются для выполнения магазинных квестов. Теперь есть также точки быстрого передвижения, и Эцио может потратить свои с трудом заработанные деньги на покупку магазинов, банков, конюшен и покупая исторических достопримечательностей.Рим - единственная карта, которую игроки будут проходить в течение всего игрового времени и хотя это может показаться скучным, будьте уверены, что это не так. Рим сама по себе огромная карта. Геймерам обязательно понадобится лошадь, что бы передвигаться, и, к счастью, их много. Это так же означает, что есть новые, сложные враги, которые ездят верхом. Что касается охраны, боевая система была немного обновлена, старые недостатки поправили и не забыли добавить новые механики качественно улучшающие сию систему.Плюсы:+ Игра качественно отличается от своих предшественников, прогресс на лицо.+ В игре все так же прекрасный основной сюжет и обширное количество дополнительных миссий.+ Огромная шикарная и проработанная локация.+ Отлично передан дух и атмосфера того времени, приделино внимание историческим деталям.Минусы:- Игра безнадежно устарела и будет вызывать восторг только у любителей франшизы.