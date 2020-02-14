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EarnНовостиAssassin's Creed (ч.1)
Автор: Gamehag в February 14, 2020
(95 ratings)
Assassin's Creed (ч.1)

Assassin's Creed (ч.1)

Первая часть обзора игры Assassin's Creed.

В Assassin's Creed представлен один из самых уникальных игровых миров, когда-либо созданных: красивый, запоминающийся и живой. Каждая трещина наполнена великолепными, тонкими деталями, от поразительных визуальных выростов до неслыханных криков о помощи. Но это больше, чем просто мир - это увлекательная и захватывающая игра с множеством интересных вещей и мест, которые можно исследовать, а также сложная история, которая будет постепенно захватывать вас, когда вы будете больше играть. Версия для ПК имеет несколько больше проблем, чем ее консольные аналоги, а клавиатура и мышь убирают часть плавного волшебства исследования. Тем не менее, если вы не возражаете против подключения геймпада и имеете систему, которая превышает системные требования, вы найдете тот же мир путешествий в свободной форме и атмосферный игровой мир, которым владельцы консолей наслаждались.

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Недостаточно сказать о живой, дышащей вселенной, в которой вы будете жить в Assassin's Creed. В качестве экстраординарного убийцы Альтаира вы познакомитесь с тремя крупными городами Святой Земли в 12 веке: Иерусалимом, Дамаском и Акко. Каждый город прекрасно представлен сверху донизу и имеет тщательно продуманные башни, которые тянутся к небу, шумные рыночные площади и тихие уголки, где горожане общаются и пьяные поджидают, чтобы встретить вас. Прогуливаясь по улицам (и крышам), вы проталкиваетесь сквозь толпы женщин с банками на головах, слышите, как ораторы кричат о политической и религиозной мудрости, и наблюдаете, как городские охранники преследуют невинных жертв. Альтаир оказывает глубокое влияние на этот мир, но города - это все сущности, со своими собственными потоками и личностями.

Визуальный дизайн во многом связан с тем, насколько правдоподобно все выглядит. Города абсолютно огромны, и, хотя в первых нескольких главах вы не получаете полных привилегий на исследования, они в конечном итоге открываются, чтобы позволить вам плавно перемещаться с одной стороны на другую. Все красиво освещено только нужным количеством эффекта цветения, и почти все отбрасывает тень, от высоких столбов до плаща Альтаира. На самом деле, иногда тени становятся немного больше и могут на мгновение заставить вас подумать, что на вашем экране есть артефакты, когда на самом деле это голова персонажа, отбрасывающая тень на его или ее собственную шею. Каждый объект, от строительных лесов до гончарных изделий, текстурирован настолько хорошо, что вы почувствуете, что можете протянуть руку и дотронуться до него. Анимации почти так же хорошо сделаны. Альтаир взбирается на стены, величественно выпрыгивает из башен и участвует в драках на мечах, которыми Эррол Флинн может гордиться. И он делает все это легко и плавно, обычно переходя из одной позы в другую без заминок. Незначительные персонажи двигаются с меньшим апломбом, но это легко простить, учитывая, что города населены тысячами и тысячами людей.

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То, что вы слышите, еще более впечатляет, чем то, что вы видите. На вершине храма вы слышите лишь порыв ветра, щебетание птиц и лай далекой собаки. В самых густонаселенных районах ваши уши наполнятся шумом уличных торговцев, мольбами нищих и случайным гудением. Хотя это никогда не бывает слишком много, и игра делает хорошую работу, чтобы убедиться, что вы слышите то, что вам нужно услышать (например, крики граждан, которые нуждаются в вашей помощи), не наполняя ваши уши бессмысленным шумом. Озвучка актерского состава также замечательна. Разговоры полностью правдоподобны и доставлены с идеальным количеством торжественного достоинства. Как ни странно, самым слабым звеном является сам Альтаир. Актер Филипп Шахбаз отлично справляется со своей работой, но он не в ладах с первоклассной игрой своей коллеги по группе. Завершая все это - прекрасная оркестровая партитура, которая наиболее известна своей тонкостью. Многие из самых впечатляющих моментов игры сопровождаются прекрасными музыкальными темами, которые добавляют еще больше ниток к богатому живому гобелену игры. Хотя я столкнулся с некоторыми глюками звука, в которых звуковые эффекты иногда заикались и зависали. Файл readme игры содержит возможный обходной путь для этой проблемы, хотя в моем случае это не решало проблему.
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Assassin's Creed (ч.1)