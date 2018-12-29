Дождь

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EarnНовостиASSASSIN'S CREED - УБИЙЦЫ ВО ВРЕМЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ.
Автор: Gamehag в December 29, 2018
(68 ratings)
ASSASSIN'S CREED - УБИЙЦЫ ВО ВРЕМЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ.

ASSASSIN'S CREED - УБИЙЦЫ ВО ВРЕМЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОЦЕНИТЬ, ПРОШУ, ПРОЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ!
ВОЗМОЖНЫ СПОЙЛЕРЫ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ СТАТЬИ! 

Серия игр мира Assassin's Creed - бесконечная борьба между Ассассинами и Тамплиерами, которая продолжается огромное время в самых различных временных эпохах дотягивая до современного времени. При этом Ubisoft повествует две сюжетные линии - Современность и Прошлое. Для этого переплетения Ubisoft говорит о чудодейственной машине - "Анимус", который позволяет считывать генетическую память и воспроизводить её в 3D.

Особенной чертой серии является углубление во всю временную эпоху того времени, при этом ничем не ограничивая свободу передвижения - персонаж способен карабкаться по стенам. Вы сможете увидеть всю архитектуру, места, некоторых исторических персонажей, события и т.д., а также узнавать о них подробней с помощью встроенной базы данных, предусмотренной самой игрой, куда вы можете зайти когда вам угодно.
Сейчас же я хочу рассказать углублённо про первую часть серии - Assassins Creed.Сюжет
Наш главный герой современного мира - Дезмонд Майлз, обычный парень похищенный корпорацией «Абстерго Индастриз» для получения важной информации. Его заставляют использовать "Анимус" пара учёных - Люси Стиллман и Уоррен Видик, обосновывая тем, что он является предком ассассина Альтаира ибн Ла-Ахада, который и будет главным героем во время путешествия в "Анимусе". Дезмонду остаётся лишь подчиниться и вынужден переживать события своего предка Альтаира.



Временной эпохой первой части является Третий Крестовый Поход - 1191 года, реальное историческое событие, которое взято за основу. После перехода в "Анимус" управление игрока переходит к Альтаиру - лучшему убийце в Братстве Ассассинов, которому поручено найти артефакт раньше тамплиеров. Он провалил задание и возвращается в Масиаф, горной крепости ассассинов в Сирии. Альтаир докладывает Аль-Муалиму, главе Ордена, после чего его обвиняют в нарушении всех принципов ассасинов, а затем и понижают в ранге и теряют к нему доверие, поскольку из-за него весь Орден Ассассинов был поставлен под угрозу, при этом и потеряв "Частицу Эдема" - артефакт, который перешёл к Тамплиерам. Альтаиру предстоит выполнить новое задание - убить девять важных тамплиеров в трёх городах: Дамаске, Иерусалиме и Акре. После пройденного пути он узнаёт о истинных планах Аль-Муалима... 
Дезмонд же остаётся в плену загадочных учёных, хотя кто-то хочет ему помочь...
Дезмонд в ходе длительного пребывания в Анимусе и сам чему-то учится - он приобретает Орлиное Зрение, уникальное умение ассассинов.



Геймплей

Все действия происходят в полном открытом мире (в данной игре - Святые Земли) на семи локациях:
Три крупных города (Дамаск, Акра и Иерусалим)
Замок ассассинов (Масиаф)
Пространство между ними (Королевство), разбитое на две части
Цитадель Арсуф.

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Синхронизация=процент пройденной игры. Чтобы получить полную синхронизацию нужно выполнять все дополнительные задания и собирать все коллекционные предметы.

Дополнительные задания и коллекционные предметы

Флаги (420 во всей игре!)
Спасение граждан (будут помогать в каком-либо районе во время преследования за Альтаиром)
Пункты обзора (позволяют открывать карту. Другого способа открытия карты нет)
Задания от информаторов (3 для продвижения по сюжету, далее - лишь процент пройденной игры)
Тамплиеры (60шт)

Единственный плюс от дополнительных заданий и коллекционирования - повышение уровня синхронизации (служит здоровьем) Альтаира.

На самом деле - это ад перфекциониста. Все дополнительные задания от информаторов напоминают мини-игры: Гонки, сбор флагов... Тем более это ничем не поощряется. Первую часть бессмысленно проходить на 100%, это утомительно и скучно. Даже если исключить собирание флагов в количестве 420-ти штук

Передвижение Альтаира, обнаружение, бой и противники

Альтаир владеет навыком паркура - карабканье и бег по стенам. Так они могут передвигаться бесшумно и незаметно по всему городу, избегая стражу.
Также, умение прятаться. Альтаир способен избегать стражу сливаясь с толпой (сесть на скамейку, входить в толпы людей) или же в других укрытиях (вроде стогов сена), которые можно использовать во время погони, если вас не видят. 
Кроме того, передвижение возможно на лошади вне города.
Кстати, Альтаир не умеет плавать! Вода - смертельна для него!



Всего в игре 3 вида врагов:
Рядовой (+лучники) - особой опасности нет, проблема лишь возможна в их количестве. Контратаки для них смертельны и являются лучшей стратегией
Сержанты - знают несколько приёмов, но до опасности как таковой тоже не представляют - эффективно пробивать защиту
Офицеры - знают много приёмов, будут контролировать движения Альтаира, перебивая его серии атак и уворачиваться. Контратака и Прорыв защиты помогут с ними справиться (а также метать в них ножи)

BoA 4Talal Assassination 3

Альтаир может нести различное оружие одновременно:
Скрытый клинок (в основном, для скрытых убийств)
Длинный меч (сабля)
Скимитар (кинжал)
Кулаки
Метательные ножи.



А также многими приёмами, подстроенных под различных врагов:
Атака - серия атак, затем используя добивание 
Захват - захватить противника, делая его беспомощным
Прорыв защиты - для сбивание блока противника
Блок - отражение ударов противника
Уклонение - избежание атаки противника
Встречный захват (блок+захват) - мгновенный захват во время атаки противника
Контратака (блок+атака) - мгновенное убийство слабых противников, если блок поставлен в мгновение от атаки противника



Состояние противников в трёх этапах:
1. Расслабленное - игнорируют Альтаира, если он ничего подозрительного не делает.



2. Тревожное состояние, когда они ищут Альтаира. 



3. Атака и преследование Альтаира, пока он не убьет их или не скроется от всего отряда.
Наблюдать за состоянием врагов помогают специальные иконки обнаружения. Продвигаясь по сюжету или в некоторых местностях враги могут пропускать 1 или 2 стадию.



Альтаир имеет уникальный навык - Орлиное зрение, который помогает издалека видеть тип врага (Цель, Противник, Союзник), окрашивая их в характерный цвет (Желтый, Красный, Синий соответственно).



Личное мнение

Игра сама по себе интересна по сюжету, хотя слегка занудна по структуре - однообразные задания в разных локациях, разница лишь в моменте убийства ключевого героя, а также отличительно началом и концом игры. Хотя конец игры и вправду очень завораживает. Коллекционные предметы уж слишком сильно занудно собирать. Я, перфекционист, привык проходить всё на 100%. А это моя самая болевая точка, самое скучный сбор предметов в моей жизни. Тем не менее, без неё переходить в Assassin's Creed II нежелательно, так как там продолжается повествование истории Дезмонда, хоть там уже и другой герой, не Альтаир. Но влюбляет в себя затрагивание истории, характерное для любой части серии игр и конечно сюжет. Ну и немного красочные бои и приёмы, напоминающие Принца Персии.

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