Сall Of Duty Mobile ЗБТ

Всем привет сегодня я расскажу вам о новой игре от Activision и Tencent Games

Вот и началось закрытое бета-тестирование новой игры от Activision "Call Of Duty Mobile", но увы игра доступна только на смартфонах.



К сожалению игра должна была выйти на графическом игровом движке Unreal Engine 4, но Epic Games из-за чего то не дал Activision доступ к этому, пока информация об этом полностью не известна.



Игра вышла, но уже на Unity. Графика возможно стала хуже, но у пользователей не пропал интерес к этому. Закрытое бета-тестирование началось 16 мая 2019 года на Android устройствах. По словам разработчиков игра на IOS должна была выйти через неделю после запуска ЗБТ на Android устройствах. Разработчики планировали добавить режим Battle Royale 19 мая 2019 года, как раз в этот день сервера полностью были недоступны. Но решение их изменилось и 20 мая 2019 года Activision вместе с Tencet Games, добавили режим Battle Royale.

Сам режим Battle Royale доступен от 3-го и 1-го лица, самое интересное, что вы в матче можете встретить зомби и не одного. Также в Battle Royale есть способности персонажа которые он может использовать в матче такие как - Transform Shield, Toy Bomb, Grapple Gun, EMP Drone, Medical Station, Sensor Dart. Думаю их название сразу говорит о том, что они делают, поэтому я не буду описывать их.



Возможно это не Баг, а Фича, но если во время полета на вертолёте пересесть на другое место, то игрок погибнет

И также игра придерживается реалистике, AirDrop теперь падая на игрока может убить

Для тех кто не знал, в режиме Battle Royale присутствует техника как машина, квадроцикл, вертолет, даже Monster Truck. Также нельзя забывать про обычный Мультиплеер в котором тоже много чего интересного.

Также как и в Battle Royale есть способности, но это уникальные оружия - Огнемёт, Гранатомет, Пулемет (Возможно добавят Арбалет), здесь также есть KillStreak. За 3 убийства вы можете использовать возможность показа врагов на карте, за 5 дрон который на своем пути может уничтожить врагов если его кинуть, а за 7 вам дадут возможность управлять ракетой которой вы можете взорвать своих врагов.

Забыл сказать, что игру можно скачать с TapTap или других источников. Но чтобы зайти в игру у вас есть два способа.

1 - Поехать в Индию

2 - Скачать Индийский VPN

Я думаю, что вы выбрали способ номер 2, поэтому я рекомендую вам качать VPN благодаря которым вы сможете зайти в игру

JetVPN, Proxy Master, Kiwi VPN (Говорят, что есть ещё ExpressVpn, но я вам его не советую потому-что, вам дадут пробный период 7-дней, а дальше придется платить)

После добавление режима Battle Royale разработчики опубликовали такую статью.

We couldn’t be more excited today to show you a first glimpse into the second major mode of Call of Duty®: Mobile – Battle Royale. This is a unique take on the genre, custom-built for mobile with Call of Duty®’s signature gameplay, that thrusts the adrenaline-pumping survival mode into a colossal map that features iconic locations from across the Call of Duty universe.

It’s standalone from other Battle Royale experiences in Call of Duty. So, those familar Call of Duty®:Black Ops 4’s Blackout mode may find some familiarity, but ultimately this experience is unique to Call of Duty®: Mobile. So prepare for some thrilling and exciting gameplay on the go as you deploy, scavenge and survive in any way you can.